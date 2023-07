Ministra Orellana valora sentencia en contra de Martín Pradenas: “La perspectiva de género no es algo que nubla la imparcialidad”

Luego de un proceso de más de tres años y un juicio anulado, este viernes el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Temuco entregó la sentencia en contra de Martín Pradenas Dürr, quien el pasado 7 de julio fue condenado en calidad de autor de siete delitos sexuales, perpetrados entre 2010 y 2019, en Temuco y Pucón.

La decisión judicial de primera instancia fue valorada por distintos sectores, entre ellos el gobierno, que a través de su ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (CS), abordó la decisión del tribunal y aseguró que es “importante” que las víctimas finalmente tengan justicia.

“Es importante que las víctimas hayan accedido a justicia y los delitos que sufrieron se hayan comprobado y acreditado. Y queremos insistir que la perspectiva de género en la justicia no es algo que nubla la imparcialidad, sino que precisamente es que en casos de violencia sexual como este -que incluso cobraron una vida como la de Antonia Barra- se demuestre que el culpable es el agresor y no sea la víctima que tenga que demostrar que es inocente, que no merecía la agresión que recibió”, enfatizó Orellana.

En concreto, Pradenas fue sentenciado a una pena de 17 años de presidio mayor en su grado máximo, luego de un largo segundo juicio, que tuvo un total de 37 jornadas. La Fiscalía, por su parte, había solicitado una pena de más de 40 años.

“Esperamos poder seguir avanzando en la perspectiva de género y esperamos pronto poder tener una ley integral en contra de la violencia hacia las mujeres”, cerró la titular de la Mujer y Equidad de Género.

En el primer juicio, Pradenas había sido sentenciado una pena única de 20 años de presidio efectivo. Decisión que, sin embargo, fue revocada por la Corte Suprema en diciembre de 2022, ya que el máximo tribunal consideró que uno de los magistrados de primera instancia habría incurrido en falta de imparcialidad.

La decisión de la Suprema finalmente derivó en este nuevo proceso que culminó hoy viernes, en contra del sujeto que el Ministerio Público graficó como un “depredador sexual”.