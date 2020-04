Ministra Rubilar y subsecretaria Martorell señalan que este miércoles se informará de la situación de cordones y aduanas sanitarias

“Bienvenidos a un nuevo capítulo de #Cuidemonosentretodos”, así, la ministra secretaria general de Gobierno, Karla Rubilar, dio inicio a través de Facebook Live una suerte de late show donde conversa con alguna autoridad respecto de las medidas tomadas por el gobierno durante la crisis sanitaria que se ha generado por el coronavirus. La semana pasada charló con la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza; hoy, con la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

Rubilar indicó que tal como hoy se anunciaron términos e inicios de cuarentenas, este miércoles se analizará la situación de los cordones y aduanas sanitarias “y vamos a tomar las determinaciones” y se informarán mañana mismo.

Sobre las cuarentenas, Rubilar dijo: “Estas cuarentenas que son dinámicas, que son estratégicas, que son quirúrgicas, son para cuidar de la salud de la población de la mayor manera posible”.

Las autoridades fueron contestando una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿Cuáles son los criterios para decretar cuarentenas? “Se toman basadas en mediciones y en el contexto de las comunas”, contestó Rubilar, quien además señaló “entender” a los alcaldes que la piden para sus comunas y aún no han sido incluidas.

La vocera explicó que toman como indicadores la cantidad de contagios por comuna, los contagios que se están generando “de forma activa” en la comuna, si están concentrados o dispersos por kilómetro cuadrado, además de otros factores como las condiciones geográficas, las condiciones sanitarias, cantidad de camas, población de adultos mayores, entre otras.

Además de recordar las comunas del país que entran y salen de las cuarentenas a contar de este jueves a las 22.00 horas, Rubilar señaló que el sector de la comuna de San Bernardo donde se decretó cuarentena “es porque ahí se están concentrando la mayoría de los casos”. Lo mismo que la comuna de Arica, donde se delimitó un sector.

Sobre esta comuna, Katherine Martorell llamó a los habitantes de Arica “a no aglomerar los supermercados, porque existen los permisos temporales para poder realizar los trámites esenciales”.

Consultada sobre el hecho de que las comunas que salen de cuarentena, ¿están libres de otras medidas que se han tomado como el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público? Martorell explicó que no. “Porque hay medidas que se han tomado, que son de carácter nacional, y que son de carácter indefinido”, y señaló que el hecho de que una cuarentena se levante, quiere decir que el sector está reaccionando bien “pero eso no significa que se haya terminado el estado de catástrofe ni nada parecido”.

Por lo tanto, Martorell indicó que en las comunas sin cuarentena, el uso de las mascarillas en el transporte público se mantiene, lo mismo que la cuarentena obligatoria para los mayores de 80 años; el toque de queda; la prohibición de funcionamiento de los pubs, restoranes, gimnasios; la realización de eventos públicos con más de 50 personas; la prohibición de eventos deportivos; de visitas a centros del Sename y de lugares de residencia de adultos mayores y de clubes de adultos mayores y afines.

Respecto a que si la comuna donde reside una persona no está en cuarentena, ¿igual hay que pedir un permiso temporal para salir? Martorell indicó que no. Pero, citando a la alcaldesa Evelyn Mathei “esto no es chipe libre”, porque existen las restricciones ya mencionadas y reiteró el llamado a evitar las aglomeraciones.

“Si puede no salir, no salga”, complementó Rubilar.

Además, Katherine Martorell recordó que romper el toque de queda “trae sanciones privativas de libertad y de multas”.

Respecto a que si el comercio puede funcionar en las comunas sin cuarentena, Martorell indicó que sí, pueden funcionar. Sin embargo, recalcó que se debe mantener la distancia social y utilizar mascarillas, “esa es una recomendación que ha hecho el Minsal y esperamos que todas las personas las utilicen cuando estén fuera de sus casas”.

Otra pregunta que la subsecretaria contestó es “¿Puedo cruzar de una comuna sin cuarentena a una con cuarentena?”, dijo que sí, claro que especificó que eso “sin perjuicio de que la persona igual puede ser controlada por la autoridad sanitaria y por carabineros”.

¿Se necesita un permiso temporal para cruzar de una comuna con cuarentena a otra sin? Martorell dijo que para realizar eso, se necesita un permiso “de que el trabajo requiere abastecimiento de esa comuna con cuarentena”.