Ministra Tohá informa que próxima licitación de telefonía fija en cárceles incluirá inhibidores de señal de celulares

La ministra del Interior, Carolina Tohá, informó esta tarde que, en el marco de las medidas que está adoptando el Ejecutivo contra el crimen organizado, se incluye que las empresas que busquen adjudicarse la próxima licitación para el servicio de telefonía fija en los penales públicos del país, deberán incluir inhibidores de señal de celulares, con el fin de evitar que los reos puedan realizar o dirigir actos criminales desde el interior de las cárceles.

Esta medida se conoce luego de que esta jornada Carabineros, en un trabajo conjunto con la Fiscalía Centro Norte, desbaratara una banda dedicada al robo de automóviles de alta gama, cuyo líder dirigía los delitos desde una cárcel de la Región Metropolitana.

Al respecto, la secretaria de Estado sostuvo que la Política Nacional contra el Crimen Organizado -dada a conocer este martes por el gobierno- incluye en sus 10 ejes el abordaje del crimen organizado en los recintos penitenciarios.

“Dentro de esa línea hay varias iniciativas”, sostuvo Tohá. “Una de ellas ya está en curso, que consiste que la próxima licitación de telefonía fija en los centros penales públicos va a incluir un requisito a las empresas que se presenten, de inhibición de señal de celular”, agregó.

Indicó que con esto se busca impedir que las personas privadas de libertad puedan continuar delinquiendo desde el interior de las cárceles. “De esa manera dirigen sus bandas, pero también desarrollan crímenes de extorsión o de estafa desde los centros penales”, sostuvo la titular del Interior.

Consultada por qué no se había tomado esta medida con antelación, la ministra Tohá señaló que “históricamente, cada vez que esto se ha planteado en gobierno anteriores, se ha topado con el costo que esto tiene: cada una de estas máquinas inhibidoras tiene un costo superior a los US$ 2 millones, y considerando la cantidad de penales que hay en el país, en esos momentos no se consideró”.

Al respecto, señaló que “en este primer presupuesto del Presidente Boric estuvo en evaluación esa medida, y justamente en el transcurso del debate parlamentario salió esta idea de resolverlo a través de la licitación de telefonía, con lo cual además vamos a evitar ese costo tan significativo que tiene una medida de este tipo”.

En el marco de estas medidas para enfrentar el crimen organizado al interior de los penales, la ministra Tohá recordó que la semana pasada, el Presidente Gabriel Boric presentó cuatro proyectos de ley, uno de los cuales le entrega a Gendarmería competencias para colaborar en la investigación de delitos que se cometen desde el interior de centros penales.

“De esta manera, la Fiscalía va a poder pedirle diligencias a Gendarmería en los recintos donde están estos reos, para investigar estos delitos, para desbaratarlos, para juntar pruebas que permitan después aplicar sanciones”, cerró Tohá.