Ministro Arrau tras detención en Tirúa de prófugo por homicidio: “Lo dijimos, los vamos a encontrar”
PDI capturó a Robinson Enrique Parra Sáez, integrante de la WAM que permanecía prófugo desde 2022 y mantenía una orden de detención vigente por el homicidio de un comunero en Carahue.
Este miércoles, personal de la PDI capturó en la Región del Biobío a Robinson Enrique Parra Sáez, integrante de la Weichan Auka Mapu (WAM) que permanecía prófugo desde 2022 y mantenía una orden de detención vigente por el homicidio de Manuel Huenupil Antileo, ocurrido en octubre de ese año en Carahue, Región de La Araucanía.
Esto, en el marco de un procedimiento realizado en la comuna de Tirúa, el que fue encabezado por el Grupo Especial Prófugos de la PDI, en coordinación con personal del Ejército y de la Armada de Chile, integrantes de la Fuerza de Tarea Arauco.
Y, horas más tarde, la captura de Parra Sáez fue valorada por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien agradeció la labor de las instituciones que participaron en el procedimiento que derivó en su detención.
A través de su cuenta de X, el secretario de Estado relevó que “hoy el prófugo Robinson Parra Sáez fue detenido en Tirúa: mantenía dos órdenes vigentes, por homicidio en 2022 de Manuel Huenupil e infracción a la Ley de Armas”.
“Lo hemos dicho y lo estamos cumpliendo: los vamos a buscar, los vamos a encontrar y los vamos a poner frente a los tribunales. En Chile se acabaron los escondites para quienes pretenden vivir huyendo de la ley y la justicia”, destacó.
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