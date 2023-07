Ministro Jackson confirma investigación en Seremi de Desarrollo Social de Atacama tras denuncia de Provoste

En horas de esta tarde, el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, confirmó una investigación administrativa en contra de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de la cartera en Atacama, tras la denuncia de la senadora Yasna Provoste (DC), quien presentó un oficio en Contraloría para auditar un convenio entre el organismo y una fundación en el marco del programa Noche Digna.

En concreto, la senadora ofició a Contraloría para que fiscalice y se pronuncie sobre la asignación de $160 millones por parte de la Seremi de Desarrollo Social de Atacama a la Fundación Visible, con el objetivo de ejecutar el programa Noche Digna en su componente “Albergue Protege Copiapó”, que administra casas de acogidas para personas en situación de calle.

De acuerdo con el escrito presentado por la senadora -al cual tuvo acceso La Tercera-, la fundación en cuestión no contaría con experiencia para ejecutar programas relacionados a personas en situación de calle, así como tampoco para administrar albergues y casas de acogida destinados para esta población. Además, denuncia Provoste, la entidad habría sido inscrita en el Registro de Colaboradores del Estado en marzo de este año, en instancias en que el concurso fue adjudicado en abril.

“Me he comunicado con la senadora Yasna Provoste, quien nos ha hecho llegar algunos antecedentes para poder determinar qué situaciones puedan llegar a constituir irregularidades en la región de Atacama. Quiero ser tajante ante esto, hemos tenido una instrucción del Presidente Boric para que absolutamente todos los convenios que se realizan con fundaciones por trato directo o que puedan alcanzar altos montos sean totalmente esclarecidos”, explicó el ministro desde la Cámara de Diputados y Diputadas.

Y agregó: “Toda persona que tenga alguna vinculación ya sea a conflictos de interés manifiestos, ya sea a fraude al fisco, no solo tendrá que responder ante la justicia, sino que no seguirá siendo parte de este gobierno. Ante el caso particular de la denuncia de la senadora Provoste, hemos instruido junto con la subsecretaria Perales que se constituya una comisión de manera urgente, es decir que salga mañana, a revisar todos los convenios relacionados al Programa Calle”.

La Seremi de Desarrollo Social de Atacama es dirigida por Yosselin Moyano, abogada especialista en derechos humanos de la PUC y cercana al Frente Regionalista Verde Social (Frente Amplio).

En su denuncia, la senadora apuntó además que la Fundación Visible “no tenía una experiencia mayor a dos años con apoyos a personas en situación de calle, ya que su fecha de fundación no es superior a ese plazo. Sin infraestructura ni oficinas en Atacama, sin redes en la región”.