Ministro Paris golpea la mesa: “No hemos abandonado el manejo de la pandemia ni a nuestros pacientes”

Cerca de las 13.00 horas el ministerio de Salud comenzó la transmisión de un nuevo balance, esto con el fin de informar sobre la situación epidemiológica del país frente a la pandemia por Covid-19.

Jornada en que, además, se reportaron 36.635 nuevos contagios Covid y 162 fallecidos, lo que se traduce en la cifra diaria de decesos más alta registrada desde el 22 de julio.

En un escenario donde el aumento de contagios es evidente, el testeo se hace muy relevante y por esa razón el Minsal estableció, mediante un oficio, disponer de test de antígenos en establecimientos públicos y privados. Además, a través del “Manual operativo para la búsqueda activa de casos y diagnóstico precoz de Covid-19″, recomienda priorizar las pruebas del virus en personas sintomáticas que sean casos sospechosos, contactos estrechos o que sean “personas en alerta de covid”.

El jefe de la cartera -Enrique Paris- abordó una serie de críticas que han surgido respecto, en primer lugar, a las nuevas estrategias entregadas por el minsal, -la que incluye la definición de “persona en alerta de covid” y a la que, según explicó la asesora presidencial, Paula Daza, “no va a tener licencia, pero se va a tener que cuidar mientras espere el resultado”-. Y, en segundo lugar, a las declaraciones de ciertos municipios en las que aseguraban una falta de stock de test PCR, lo que afectaría en el sistema de testeo del virus.

Uno de ellos es el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), que durante la mañana de este jueves afirmó que esta situación “está limitando no solo la capacidad de la búsqueda activa, sino que además de hacer la trazabilidad, porque efectivamente nos estamos enterando tarde y los casos están subiendo de manera alarmante”, planteó, y añadió que “parece que el Gobierno entero dejó de funcionar hace mucho tiempo y, en particular hoy día, parece que algunos están en vacaciones y otros buscando pega en el extranjero o en cualquier parte donde puedan aterrizar, pero preocupados de Chile no los vemos”.

Por su parte, Paris, al comienzo del balance dijo que “hemos fortalecido las medidas sanitarias. Hemos desplegado una gran red de testeo y vacunación”, detallando que se han aumentado “de 70 mil u 80 mil test diarios a casi 130 mil test diarios” y que ha sido una estrategia que se ha entregado a todos los municipios del país.

En la misma línea del testeo, manifestó que “es obvio que no podemos detectar a todos porque para detectar a todos los que tienen el virus, gente sintomática y asintomática tendríamos que testear a todo el país. Ningún país del mundo ha hecho eso y somos los primeros en Latinoamérica, y dentro de los mejores 20 del mundo, en testear (...) Yo entiendo la duda, pero cuando la duda va sumada a una intencionalidad de dañar, de producir inquietud en la población, no la acepto”.

“Hay una cantidad de gente que no logramos detectar, pero eso no debe ser como una crítica, como algo negativo, es un hecho de la causa. En ningún país del mundo se hacen tantos exámenes, ningún país de Latinoamérica se hacen tantos exámenes como Chile”

Más adelante, enfatizó: “Nosotros continuamos trabajando, no hemos abandonado a nadie, ni a personas, ni a comunas, ni a regiones. Lo del abandono no existe en este ministerio, vamos a seguir trabajando hasta el último día, así que ojalá que la gente que entienda que se tiene que seguir vacunando, que se tiene que seguir controlando”.

La subsecretaria de Salud Pública, María Teresa Valenzuela, particularmente se refirió a las nuevas estrategias de cuidado. En ese sentido, señaló que que desde el gobierno, y el desde el minsal, se continúa trabajando para combatir la pandemia, disminuir los casos y atender a quienes presenten síntomas. Pero, que “de ningún modo se está delegando la responsabilidad a las personas enfermas como hemos escuchado”.

“No obstante, tenemos que entender que es fundamental que todos seamos conscientes del alcance de este virus y de la velocidad con la cual se propaga para poder adoptar las medidas preventivas necesarias (...) Debemos tener la capacidad de adaptarnos a los cambios, tomar nuevas determinaciones y poner en prácticas nuevas acciones y políticas”, añadió.

Tras la intervención de la subsecretaria, Paris volvió a subrayar que no existe tal abandono por parte el gobierno. “No hemos abandonado a las comunas, no hemos abandonado el manejo de la pandemia, no vamos a abandonar a Chile ni a nuestros pacientes. Eso es un fake news que están tratando de mantener en el aire y no es verdad. No hemos abandonado a nadie, no es lógico que un equipo de salud, un profesional de la salud, abandone a los pacientes”.

Finalmente emplazó a quienes han realizado cuestionamientos a que entreguen cifras. “Nosotros damos números, damos cifras, tasas, porcentajes. Entonces yo le pido a los que están criticando que también den cifras, números, porcentajes, tasas en que basan sus críticas”.

Crítica a las fiestas

El martes de esta semana se hizo viral un video que registró el desarrollo de un fiesta -con lanchas, motos de agua y sobrevuelo de un helicóptero- durante el fin de semana en el lago Villarrica, Pucón, Región de La Araucanía.

La celebración se hizo en fase 2 del Plan Paso a Paso por el aumento de contagios de coronavirus, y está siendo materia de investigación por parte de la Armada la Autoridad Aeronáutica.

El ministro de Salud apuntó a estos hechos, y a las fiestas en general, que se realizan sin medidas de autocuidado y que demuestran poca empatía con el personal de salud. “No puedo dejar de referirme a las lamentables imágenes que hemos visto de gente que, obviando la grave situación actual, no siendo capaces de empatizar con sus compatriotas y sobre todo con los miles de funcionarios de salud que se han dedicado en cuerpo y alma a combatir la pandemia”.

Añadió que estas personas “realizan fiestas, celebraciones, poniendo en peligro su salud y también la salud de quienes los rodean, sin usar ninguna protección, sin usar ningún distanciamiento, bebiendo alcohol y, además, en situaciones que ponen en riesgo su salud física inmediata por el lugar donde se han hecho estas fiestas”.

“No es lo que necesitamos, obviamente, para salir adelante de esta crisis sanitaria”, concluyó.