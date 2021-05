Ministro Paris: “Llamar a no vacunarse es llamar a la muerte”

Durante el balance Covid de este lunes por parte del Ministerio de Salud, las autoridades notificaron 6.882 casos nuevos de coronavirus, sumando un total de 45.104 casos activos a nivel país.

Por otro lado, en lo que respecta el programa nacional Yo me vacuno, a la fecha 7.898.733 han completado su proceso de inoculación con las dos dosis de vacuna.

Un plan que ha sido alabado por la velocidad de avance en la proporción de vacunas por cada 100 mil habitantes, pero al que no todos suscriben, desde personas anónimas a los denominados “influencers” en la era digital.

Consultado por estos líderes de opinión que acumulan millones de seguidores en redes sociales, el ministro de Salud, Enrique Paris, expresó que significan un mal en este contexto.

“Pienso que, desgraciadamente, la gente que llama a no vacunarse produce daño, ya que, como ustedes han visto, la mayoría de los pacientes en las UCI son pacientes sin vacunas. Por lo tanto, llamar a no vacunarse es llamar a enfermarse, es llamar a hospitalizarse, a ingresar a las UCI. Llamar a no vacunarse es llamar a la muerte”, sentenció Paris.

“Creo que esos influencers negativos debería pensar mejor antes de mandar esas señales. Sin embargo, por otro lado, hay que recordar que la vacunación es voluntaria y libre, así como efectiva y segura. Por lo tanto, hay que balancear ese punto de vista, que siempre hemos transmitido”, concluyó al respecto.