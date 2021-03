Ministro Paris por cifras de Covid-19 y elecciones de abril: “Si tengo que hacer alguna recomendación se la haré al Presidente”

“No tengo comentarios, creo que no es conveniente entrar a hacer comentarios porque comentarios sacan palabras. Hay un dicho muy antiguo en medicina que dice a palabras infecciosas oídos penicilínicos”, expresó el ministro de Salud, Enrique Paris, al ser consultado por las críticas de la presidenta del Colegio Médico Izkia Siches a la gestión del gobierno respecto a la pandemia de coronavirus.

En entrevista con Tele 13 el jefe de la cartera sanitaria reconoció deficiencias en la comunicación de riesgo de la pandemia durante el verano y abordó la situación actual, destacando la labor de los equipos de salud. Además hizo referencia a la elección de abril.

“Respeto todos los cuestionamientos. Y es probable y lo he dicho en varias entrevistas que nosotros fuimos poco claros en la comunicación de riesgo en relación a las personas durante las vacaciones. Consideramos que el permiso era adecuado. El mismo Colegio Médico dijo que el permiso era adecuado por la fatiga pandémica, por los problemas de salud mental, por el cansancio que tenía la gente”, expuso la autoridad.

Paris señaló a continuación que “quizás durante las vacaciones o en el lugar de vacaciones a lo mejor la gente se relajó, no se comportó adecuadamente, dejó de usar mascarilla, dejó de lavarse las manos, esa es una explicación, además eso es lo mismo que pasó en otros países, a lo mejor deberíamos haber sido más estrictos”.

“Hay un trabajo gigantesco que estamos haciendo. Yo quisiera que la gente que critica también se viera enfrentada a reconocer ese trabajo gigantesco que se ha hecho”, expresó.

La autoridad además abordó las críticas respecto a la implementación de la cuarentena.

“Chile no tiene un sistema adecuado de seguridad social. Si aquí toda la gente tuviese un ingreso asegurado en el caso de una pandemia o en el caso de una cuarentena. La gente no piensa que montones de personas que no tienen tarjeta de crédito, que no tienen una tarjeta de débito y tienen que salir a trabajar, entonces hay que equilibrar el concepto sanitario con la salud de las personas. Una persona se puede morir o puede morir la guagua porque no tiene como alimentarla. Es muy fácil desde el olimpo, decir lockdown, además con palabras en inglés que la gente no entiende, cierren todo, pero cómo ayudamos a esa gente”, argumentó.

Consultado por si recomendaría postergar las elecciones en abril si es que el número de casos de Covid-19 aumenta, el ministro destacó que se realizó un trabajo “ejemplar” con el Servicio Electoral para el plebiscito del año pasado, con protocolos estrictos para evitar contagios. “Ustedes vieron que después del plebiscito no hubo ninguna explosión, no hubo ningún aumento de casos, por lo tanto si esos protocolos se manejan bien y se mantienen bien, nosotros no tenemos ese temor”, aseguró.

“La decisión no la toma solo el Ministerio de Salud. Tenemos que conversar en conjunto a medida que vayan apareciendo las cifras”, dijo el ministro al ser consultado por una eventual postergación de los comicios. La autoridad explicó que se toman en cuenta diversos factores y “si nosotros vemos que eso se deteriora obviamente que mi opinión va a ser escuchada por el Presidente en esta mesa del trabajo”.

“Yo no me puedo adelantar a eso. No me corresponde, eso habría que conversarlo con el Parlamento, con el Ejecutivo y con el Servel para tomar una decisión adecuada”, planteó. “Tenemos que tomar las decisiones en base a la evidencia de los números”, dijo. Reconociendo que no es algo que se pueda postergar hasta último minuto, señaló que con el Presidente Sebastián Piñera “la próxima semana lo volveremos a analizar”.

“Yo como ministro de Salud si tengo que hacer alguna recomendación se la haré al Presidente o al equipo que trabajamos en conjunto”, aseguró.