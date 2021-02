Ministro Paris por inoculación a pacientes crónicos: “Si la vacuna de los profesores avanza más rápido vamos a ir adelantando la posibilidad a otros grupos”

“La verdad es que el ritmo de vacunación de los profesores no ha sido lento”, sostuvo esta tarde el ministro de Salud, Enrique Paris, al ser consultado por las cifras que indican que 115 mil de los 500 mil docentes se han sometido a la inoculación contra el Covid-19. Según dijo el secretario de Estado, y de acuerdo a los números que maneja la cartera, hasta las 8.30 de hoy fue vacunado el 76% de los profesores mayores de 50 años. En los mayores de 45 años, ya se han inoculado a más de 51 mil, dijo.

Pero esto podría acelerarse, sostuvo, si es que los municipios retomaran la vacunación durante los días del fin de semana.

Igualmente, el ministro aseguró que este proceso “de ninguna manera ha postergado la vacunación de enfermos crónicos, pero como vimos que la vacunación ha avanzado rápidamente y contábamos con un stock suficiente de vacunas, pudimos continuar con la vacunación de dializados y trasplantados de órganos sólidos. Por lo tanto eso no se ha detenido”.

Además, agregó que “según la Encuesta Nacional de Salud, la mayoría, más del 40 o 50% de los adultos mayores de 65 años tiene enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, asma bronquial, problemas osteomusculares, por lo tanto ellos también han sido vacunados”.

“¿Quiénes son los que están faltando? Hay otros pacientes que también van a entrar en la lista como asmáticos, quienes tengan enfermedades bronquiales crónicas obstructivas. Van a ser vacunados a la brevedad”.

Así, manifestó que “si la vacuna de los profesores avanza más rápido vamos a ir adelantando la posibilidad de vacunar a otros grupos. Eso tenemos que discutirlo con calma e ir clarificando los calendarios para no producir confusión”.

Ritmo de vacunación

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en tanto, reconoció que si bien las primeras semanas eran inoculadas alrededor de 250 mil personas diarias, “estas semanas sabíamos que ese ritmo iba a disminuir porque nuestro objetivo era que se vacunara a la población mayor de 65 años”.

“Queremos que se vacunen porque ahí están las personas que tienen mayor cantidad de enfermedades crónicas asociadas, donde vemos que está la mayor tasa de hospitalización en unidades de cuidados intensivos y pacientes que fallecen”, dijo.

La autoridad sanitaria hizo un llamado, por otra parte, “a que las personas cumplan con el calendario y acudan a vacunarse. Este es un acto voluntario, no podemos obligar a las personas, pero también es un acto solidario porque en la medida que yo me vacuno, no solo me estoy protegiendo sino que estoy protegiendo a la comunidad. En la medida en que nos vacunemos en función del calendario, vamos a ir protegiendo a los otros y eso lo queremos alcanzar el 30 de junio con el 80% de la población vacunada”.