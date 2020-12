Ministro Paris sobre no uso de mascarilla del Presidente Piñera: “Evidentemente no cumplió la norma, pero él se justifica y le encuentro razón”

El episodio del Presidente Sebastián Piñera, quien, como reportó The Clinic, fue visto el fin de semana dando un paseo en Cachagua captado sin usar mascarilla, por el que el Mandatario pidió disculpas, sigue causando reacciones.

La más reciente se dio esta noche de parte del ministro de Salud, Enrique Paris. Entrevistado en el programa Tolerancia Cero, fue la primera pregunta que le hicieron los panelistas.

El ministro respondió que el Mandatario, “evidentemente que no cumplió la norma, pero él se justifica y le encuentro razón, entiendo su justificación, diciendo que la gente se le acercó porque quería tomarse fotos con él y no alcanzó a colocarse la mascarilla”.

Consultado sobre un eventual sumario, la autoridad sanitaria explicó que en esta ocasión no hubo un inspector sanitario que pudiera realizar el protocolo respectivo. Más allá de esto, Paris, dijo que “considero que si el Presidente pidió disculpas, explicó la situación (...) creo que es bastante positivo reconocer la disculpa”.

Consultado sobre si corresponde o no que el Presidente se autodenuncie, Paris afirmó que “lo vamos a estudiar mañana en la mañana, porque tenemos reuniones de situación, los lunes y los jueves tenemos esas reuniones, donde el Presidente va a estar presente. Si me pides mi opinión, preferiría preguntarle al Presidente”. Pero al insistir en la pregunta, el ministro declaró: “Es probable que sea una buena medida, pero no me atrevería a hablar” de parte del Presidente.

Por último indicó: “Como autoridad sanitaria creo que lo importante es dar señales, que toda la población, así lo hemos dicho hasta el cansancio, está bajo las mismas reglas del juego. Y obviamente, que desde ese punto de vista, la señal de que debemos cuidar a la población, sobretodo pensando en que viene un rebrote, que yo creo que viene, para mí claro que sería una buena señal, pero creo que él reconoció su falta, pidió disculpas. Creo que no hay que sacarle provecho político a esa situación, es una situación sanitaria”.

Durante la entrevista, el ministro además se refirió al avance de la vacuna, que estimaba que abarcaría casi un millón de personas, la denominada población crítica, durante el primer trimestre el próximo años. Resaltó además que no colocarán vacunas que no sean aceptadas por la FDA.