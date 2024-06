Ministro Van Klaveren por embajador Velasco: “Esperamos que no haya otro error”

Como “absolutamente positiva” fue la evaluación que realizó el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, a la gira internacional del Presidente Gabriel Boric por Francia, Suecia, Suiza y Alemania.

“Creo que fue una gira muy completa y que cubrió países muy interesantes, actividades también muy relevantes y además posicionó a Chile en temas que a nosotros nos interesaba mucho” expresó esta mañana en conversación con Tele13 Radio. “Por una parte, inversiones, sobre todo inversiones en sectores que son muy relevantes para el mundo, como son las energías verdes, litio, hidrógeno verde, son temas que estuvieron muy presentes”.

Además, añadió, tuvo un componente en materia de ciencia y tecnología, “contacto con centros de excelencia, universidades, la sede de la European Southern Observatory, que justamente es la que conduce los grandes observatorios en Chile, y aparte de eso, también contacto con comunidades chilenas.”, sostuvo, destacando además la participación del Mandatario en la cumbre sobre Ucrania, la que reunió a más de 100 países y organizaciones internacionales.

Consultado sobre la permanencia en su cargo del embajador de Chile en España, Javier Velasco, tras la polémica que involucró al funcionario en los últimos días, el ministro sostuvo que sus dichos fueron “una afirmación que no fue muy feliz respecto de nuestras relaciones con Israel, sobre todo en el campo aeroespacial. Partió de una premisa que no es necesariamente correcta, y por otra parte, no es tampoco pertinente hacer esa referencia en un contexto enteramente distinto, como fue el seminario en el cual él participó”.

Sobre el llamado de atención por sus dichos, explicó que “no es una sanción administrativa propiamente tal. Es simplemente una observación, si se quiere, de carácter político, que se hace”.

Consultado sobre las críticas de la oposición que señalan que Velasco se queda en su cargo por ser amigo del Presidente Boric, Van Klaveren expresó que no hacen la distinción entre embajadores que son o no son amigos del presidente, y que su desempeño ha sido positivo.

“La evaluación que se hace de la gestión de Javier Velasco, es una evaluación general. El estado de la relación con España es muy positivo. Nosotros estamos en contacto permanente con colegas españoles, sabemos de las actividades que él realiza allá y la verdad es que no hay quejas al respecto. Y en ese sentido, creo que es una evaluación que tiene que ser favorable. Más allá de este comentario innecesario que hizo”, sostuvo.

“Esperamos que no haya otro error, eso de todas maneras”, afirmó el ministro.

Ministro Van Klaveren y polémica por paneles solares argentinos

Consultado también por la polémica generada por la instalación de paneles solares por parte de Argentina en territorio chileno, el ministro reiteró que “el Estrecho de Magallanes es un estrecho, obviamente, controlado por Chile en toda su extensión”.

“Puede ser que hayan sectores en Argentina que aspiran a una presencia mayor en el sector de la boca oriental, pero eso no tiene nada que ver con este puesto de observación”, sostuvo.

En esta línea, destacó que si bien se ha hablado que Argentina habría construido quizás recientemente un base en este punto cercano al Hito 1, “la verdad es que no es una base, es un puesto de observación que ha existido hace muchísimos años y que obviamente también pretende orientar el tráfico de buques en la zona de la boca oriental del Estrecho”.

“El Estrecho es chileno, es controlado por Chile y sobre eso no puede haber ninguna duda”, recalcó la autoridad. “El puesto está en territorio argentino y obviamente Argentina puede ahí establecer un puesto de observación, al igual que Chile”.