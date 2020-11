Minsal hace llamado a la “prudencia” ya que “todavía no hay ninguna vacuna aprobada” contra el coronavirus

El ministro de Salud, Enrique Paris, y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirieron hoy a las posibles vacunas contra el coronavirus, que diferentes laboratorios están desarrollando.

En medio del balance por Covid-19, las autoridades hicieron un llamado a la “prudencia” en el comportamiento de la población, mientras la vacuna aún no es aprobada.

En esa línea, a la subsecretaria Daza se le consultó por la vacuna de farmacéutica Moderna, debido a que hoy se anunció que alcanzó el 100% de efectividad en casos severos de Covid-19.

“Chile ha iniciado una serie de conversaciones con una serie de laboratorios, principalmente con Pzifer, Sinovac, Janssen y AstraZeneca”, dijo. Sin embargo, agregó que el gobierno “está abierto a conversar con otros laboratorios. Sabemos que la vacuna de Pzifer ya presentó sus documentos tanto a la FDA como al Instituto de Salud Pública quienes están analizando sus documentos”.

Además, sobre los tiempos en que podrían estar listas, afirmó: “Yo no me quiero adelantar con los tiempos, porque cada uno de estos procesos son muy rigurosos”. “Es positivo dar buenas señales, pero tenemos que ser prudentes, porque todavía no hay ninguna vacuna aprobada por ninguna agencia regulatoria”, agregó.

Según ha señalado el gobierno, se espera vacunar al 80% de los chilenos en el primer semestre de 2021. El antídoto será gratuito en grupos prioritarios y, también, voluntario con miras a favorecer la adhesión.

“Según los últimos antecedentes que tenemos la vacuna de Pfizer ha ido evolucionando positivamente del punto de vista de su efectividad y de su eficiencia”, aseguró Daza.

Por su parte, el ministro Paris agregó que “no porque hayamos firmado un convenio con una vacuna eso permite bajar la guardia y no cuidarse. La única vacuna que tenemos ahora es la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento físico. Seremos tremendamente prolijos y el ISP será tremendamente prolijo para el estudio científico y la aprobación en emergencia estas vacunas”.