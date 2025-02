Minuto a minuto | Ministro de Agricultura pide decretar emergencia agrícola en La Araucanía

Continúan las labores de combate de incendios forestales registrados en parte de la zona central y sur del país, en medio de una ola de calor que se ha registrado durante la segunda semana de febrero.

Durante el fin de semana se registraron temperaturas extremas en la zona central, las cuales bordearon los 40°C en algunos sectores.

En ese sentido, desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) decretaron alerta por las altas temperaturas, mientras que Senapred declaaró alerta roja por calor intenso en las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Durante la mañana del pasado sábado, el Presidente Gabriel Boric anunció el estado de emergencia preventivo para las regiones del Maule y Ñuble debido al peligro de que se produzcan incendios forestales.

El Mandatario también anunció que se aplicará toque de queda en once comunas de la Región de La Araucanía. Dicha medida, un día después de su primera aplicación, fue extendida para el domingo y luego para este lunes.

Sigue el minuto a minuto:

22.47 horas:

Senapred declaró alerta temprana preventiva para la Región del Biobío por incendios forestales.

Desde el organismo se explicó que la medida obedece a las condiciones meteorológicas adversas pronosticadas, ya que se esperan vientos máximos superiores a 25 km/h en gran parte de la región, junto con un descenso significativo de la humedad relativa por debajo del 20% y una humedad del combustible fino muerto inferior al 6%..

21.31

Declaran alerta roja en la comuna de Negrete, Región del Biobío, tras el siniestro denominado “Renaico VIII”, que ha afectado una superficie de 10 hectáreas.

21.17 horas:

Cancelan alerta roja para la Región de Biobío por incendio forestal.

20.22 horas

Personal de la Fuerza Aérea (FACh) efectúa labores de traslado de brigadistas de Conaf de Punta Arenas a la Región de La Araucanía, para apoyar con las labores de combate de los incendios forestales.

20.13 horas:

Senapred declara alerta amarilla en la comuna de Parral, en la Región del Maule, ante el avance del incendio forestal Junquillo, que presenta un comportamiento extremo y ha devastado al menos 25 hectáreas de vegetación.

19.38 horas:

Esta tarde, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, anunció que “hemos dado la orden pidiendo que se decrete emergencia agrícola en La Araucanía”, ante los estragos evidenciados por los incendios forestales en la zona.

“Esto nos permite movilizar recursos de emergencia de INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario)”, dijo el secretario de Estado, adelantando que esta semana se espera otorgar ayudas tempranas a los agricultores afectados, con la entrega de forraje, pellet, y otro tipo de alimentos para los animales.

19.31 horas:

Senapred llamó a evacuar a los residentes del sector El Edén, tras un siniestro que se produjo en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía.

19.14 horas:

Equipos de emergencias reportan el inicio de un incendio forestal en el sector Chancoyan Bajo, en la comuna de Valdivia, Región de Los Ríos.

19.00 horas:

Senapred decretó alerta amarilla en la comuna de Lolol, Región de O’Higgins, ante el avance de un incendio forestal que presenta comportamiento extremo, gran intensidad en el frente de avance y alta longitud de llama.

Hasta el momento, el siniestro ha consumido una superficie aproximada de 90 hectáreas.

18.51 horas:

La directora ejecutiva de Conaf, Aída Baldini, confirmó la presencia de intencionalidad en los incendios forestales de La Araucanía.

“Lo podemos decir con mucha propiedad porque aparecen en medio del bosque (...) Una pavesa siempre va a estar en dirección del viento, pero no al lado ni más atrás”, aseguró en entrevista con Radio Pauta.

Santiago 8 de febrero 2025. La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrian, encabeza un punto de prensa luego de una Mesa Tecnica de monitoreo de las regiones bajo condicion de Altas Temperaturas Extremas, comprendidas en el tramo de Valparaíso a La Araucanía. Raul Bravo/Aton Chile

18.40 horas:

Conaf informó que el incendio forestal “Chumulco”, en la comuna de Mulchén, Región del Biobío, logró ser controlado.

El siniestro devastó una superficie aproximada de 951 hectáreas de vegetación.

18.16 horas:

Ante el avance de un incendio forestal, Senapred solicitó evacuar los sectores Santa Helena e intersección de rutas R-332 y R-330, en la comuna de Angol, Región de La Araucanía.

18.00

Se actualiza la página de Conaf, en donde de un total de 104 incendios existen: 29 en combate, 51 controlado, cinco bajo observación y 18 extintos. Mientras que reportan 12.147 hectáreas afectadas.

17.31

17.30

Conaf actualiza estado de incendio que afecta la comuna de Chillán, remarcando que la superficie afectada es de 200 hectáreas.

17.07

17.02

16.55

16.53

Desde la DMC entregan el registro de las temperaturas que marcaron los termometros en el país, rompiendo récords en las máximas.

16.37

Desde Conaf se notifica que existen 25 incendios en combate, mientras que controlados son 48. La cantidad de hectáreas afectadas son de 12.044.

16.32

Se suma a la evacuación que solicita el Senapred sectores Villa Chanco, Lumaquina, Didaico, Renico, Cerro Partido, Arco Iris y Lolenco en la comuna de Perquenco, Región de La Araucanía.

16.31

A través de un video en la red social X, Conaf llama a no utilizar drones durante los incendios forestales.

16.27

La Corporación Nacional Forestal dio cuenta que brigadistas de diferentes regiones recurrieron hasta La Araucanía como refuerzo en contra de incendios forestales.

16.15

Senapred solicita la evacuación por incendio forestal del sector Huallizada, km 12 de la Ruta S-70, en la comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía.

14.25

Desde Conaf informan que actualmente se mantienen un total de 86 incendios en todo el país. En detalle son: seis bajo observación, 23 en combate, 48 controlados, y siete extintos. Además, son 10.416 hectáreas quemadas, siendo la Región de La Araucanía la más afectada.

Cifras de Incendios Forestales.

13.26

La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, informó sobre la decisión del Juzgado de Garantía de Chillán que decretó arraigo nacional para los tres imputados de iniciar incendios forestales en los sectores de Coihueco y Camino Lo Pinto. Esto a pesar de la solicitud del Ministerio Público de prisión preventiva.

13.24

Por incendio forestal, solicitan evacuar sectores Santa Ana, Colpi, El Aromo, Quetre y Rayo del Sol, en la comuna de Traiguén, Región de La Araucanía.

12.26

12.00

Tras la confirmación de que se mantiene toque de queda de la 22.00 a las 6.00 horas, desde el gobierno comparten un informativo sobre cómo permite combatir los incendios.

11.37

Personal de la Unidad de Análisis y Diagnóstico de Conaf Valparaíso se trasladó hasta Hacienda San Enrique, para investigar el origen del incendio forestal que mantuvo con alerta roja a la comuna y que afectó un total de 17 hectáreas.

11.21

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, señaló tras la mesa técnica que “seguimos con 40% menos hectáreas menos que el año pasado”, a la vez que apuntó que “junto a la directora de Conaf, vamos a viajar a La Araucanía, con el propósito de estar a disposición de las coordinaciones y también porque iniciamos dos procesos, uno de afectación a sector agrícola que tenemos que asistirlo, y segundo, que dice relación como logramos que la comunidad nos ayude a poder tener en La Araucanía una mayor capacidad de detención de quienes por negligencia y también por intencionalidad están provocando incendios”.

11.11

De acuerdo a lo que señalaron las autoridades se mantienen 22 incendios en combate en estos momentos. De estos 13 se registran en la región de La Araucanía, siete en Biobío y dos en Ñuble.

11.08

Sólo durante este fin de semana se han detenido 14 personas por su presunta responsabilidad en el inicio de incendios.

11.05

Se mantendrá el toque de queda en 12 comunas de la Región de La Araucanía.

10.58

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó de una persona fallecida a raíz de los incendios forestales en la Región de Maule, así como 38 personas damnificadas.

Según señaló tras la mesa técnica realizada durante la mañana de este lunes, se mantendrá la alerta roja en las regiones de Biobío y La Araucanía, así como en las comunas de Pinto y San Ignacio en la región de Ñuble. Además hay 28 viviendas destruidas.

10.54

De acuerdo a lo que agregó la Directora de Conaf de La Araucanía, en la temporada actual van 684 incendios, lo que representa un 6% menos al periodo anterior, agregando que se han visto afectadas un total de 11 mil 300 hectáreas.

10.50

La Directora de Conaf de la Región de La Araucanía, señaló que “Entré las 3 y las 7 de la tarde tuvimos más de 10 grandes incendios ardiendo al mismo tiempo, sin control y avanzando, y las estrategia que tuvimos nosotros es defender las viviendas y las vidas de las personas, y ahí hay que poner de relieve que hemos salvado las vidas de las personas, afortunadamente no hemos tenido ninguna mala noticia que dar”.

Además agregó, que se volcó un camión de Conaf, a raíz de lo cual resultaron tres personas con heridas leves.

10.48

Por su parte desde Carabineros, señalaron que hay 26 detenidos que están relacionados con conductas relacionadas a la contingencia. Según detalló fue detenida una mujer de 41 años, “es sindicada por una persona como la causante del incendio que afectó a Lautaro Galvarino, más de 300 hectáreas afectadas”.

En relación al toque de queda, señaló que van 6 detenidos y 21 infractores.

10.46

“Las condiciones meteorológicas son bastante más favorables, no obstante el viento es nuestro problema en estos momentos, añadió el director de Senapred La Araucanía.

10.44

Alejandro Pliscoff, director de Senapred La Araucanía, tras la mesa técnica de La Araucanía señaló que 14 viviendas se vieron afectadas, con un total de 25 personas damnificadas.

10.42

De acuerdo al reporte de Conaf, en la temporada 2024-2025, se han registrado un total de 4.017 incendios forestales.

10.22

Calor extremo y vientos intensos: febrero se convierte en uno de los más calurosos de la historia

Raül Codero, climatólogo de la Universidad de Santiago, señaló a La Tercera que “Las altas temperaturas, y los vientos intensos, son condiciones ideales para la propagación de los fuegos. Eso explica por qué ha sido tan difícil durante el fin de semana controlar los incendios en la zonas centro sur del país”.

“Los 39,5°C de ayer en Santiago quedaron en el top 5 de las temperaturas más altas jamás registrado en la capital en febrero. También fue la temperatura más alta desde el 24 de enero de 2024; es la segunda temperatura superior a 35°C registrada este año/semana en Santiago; fue la mas alta en lo q va corrido del verano”, agregó.

Conoce más detalles en la siguiente en el siguiente enlace:

10.17

La ministra del Interior, Carolina Tohá, no descartó la posibilidad de que los incendios forestales que se han producido en la zona sur sean por “reivindicaciones territoriales”.

“Sabemos por las características que han tenido los incendios, y también por ciertos elementos que se han encontrado que ha habido intencionalidad, ahora ¿qué hay detrás de esa intencionalidad? Eso lo tiene que determinar la investigación, a veces la intencionalidad en esa zona en especial, está ligada a causas de disputas por tierra”, explicó.

10.15

Un pasajero de un bus registró el voraz siniestro que se desarrollaba junto a la Ruta 5 Sur la madrugada de este lunes.

Revisa el video en la siguiente nota de La Tercera TV:

09.48

En la mesa técnica por incendios forestales que afectan a la zona centro sur del país participa el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, además de las directoras nacionales de Conaf, Aída Baldini y de Senapred, Alicia Cebrián.

09.38

En estos momentos se lleva a cabo la Mesa Técnica con autoridades de Senapred para revisar la afectación a raíz de los incendios forestales.

09.25

Un total de 9.148 hectáreas se han visto afectadas por los incendios forestales de acuerdo al reporte de Conaf de las 9 de la mañana de este lunes. Según mencionan en total se registran 78 incendios a lo largo del país de los cuales 7 se encuentran bajo observación, 21 en combate y 47 controlados. Además dos ya fueron extinguidos este día.

Las comunas más afectadas son La Araucanía con 34 incendios, Biobío con 22 y Ñuble con 11.

Reporte Conaf por incendios forestales.

09.17

Según informó Senapred durante la mañana de este lunes 10 de febrero, producto del incendio forestal “Ilohué” en la comuna de Galvarino, Región de La Araucanía, se registraron 2 funcionarios de CONAF lesionados, luego del volcamiento del vehículo en el que transitaban.

09.05

Senapred entrega una serie de de recomendaciones a raíz de los incendios Forestales:

1. Si se ordena la evacuación y/o recibes un mensaje SAE, hazlo con tu kit de emergencia y recuerda llevar a tu mascota.

2. Procura cubrir tu boca y nariz con un paño húmero para no inhalar humo.

3. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad.

4. Siempre aléjate de la zona afectada.

5. No vuelvas a un área quemada hasta que la autoridad lo disponga.

08.40

A partir de las 9.00 horas se encuentra programada una Mesa Técnica para revisar la afectación a raíz de los incendios forestales.

08.11

Actualmente Senapred mantiene Alerta Roja por incendios forestales en la región de La Araucanía, Biobío y la provincia de Diguillín y las comunas de Pinto y San Ignacio en la Región de Ñuble.

07.38

A nivel nacional se registran un total de 77 incendios de acuerdo a los datos entregados por Conaf, de estos 7 están bajo observación, 21 en combate, 47 controlados y uno extinguido durante esta jornada. Estos incendios han afectado un total de 9.137 hectáreas, siendo la mayor afectación la de la región de La Araucanía con más de 6 mil hectáreas afectadas.

07.21

En el caso de la Región de Ñuble, se han registrado 13 personas damnificadas, 10 viviendas destruidas a raíz de los incendios forestales que se registran en la comuna de Pinto y San Ignacio.

Según detallaron desde Senapred, en el caso del incendio nombrado Patagual, este ha afectado un total de 200 hectáreas, mientras que el siniestro bajo el nombre de Vega Honda ha tenido una afectación de 650 hectáreas.

07.11

Más de 6 mil hectáreas se han visto afectadas por los incendios forestales en la Región de la Araucanía, según el reporte de Conaf de la mañana de este lunes 10 de febrero. Según detallaron, actualmente se mantienen 34 incendios activos en la región, de los cuales cinco están bajo observación 13 en combate y 16 controlados.

07.06

Senapred informó durante la mañana de este lunes que debido a la situación a nivel regional, se mantiene el toque de queda nocturno en la Región de La Araucanía, entre las 20:00 y 06:00 horas, en las comunas de Los Sauces, Traiguén, Purén, Angol, Ercilla, Collipulli, Lumaco, Victoria y Renaico en la Provincia de Malleco y las comunas de Galvarino, Lautaro y Perquenco en la Provincia de Cautín.

07.01

Desde Senapred informaron que se mantiene la alerta roja por los incendios forestales en la Región de la Araucanía. Según señalaron los siniestros en la región hasta el momento han destruido un total de 14 viviendas, ubicadas en los sectores de Purén (9), Collipulli (2), Perquenco (2) y Galvarino (1). Además se registra un total de 25 personas damnificadas.

“En cuanto a los mensajes del Sistema de Alertas de Emergencia (SAE), entre los días 6 y 9 de febrero se han enviado un total de 80 mensajes a las comunas de Collipulli (26), Galvarino (17), Purén (12), Ercilla (7), Lumaco (6), Perquenco (6), Los Sauces (3), Victoria (2) y Lautaro (1) en la región”, detallaron, agregando que “un total de 11 aeronaves de SENAPRED trabajaron durante la jornada de ayer 09 de febrero en los incendios de “Bayotoro, Las Cardas” (3) en la comuna de Victoria y “Huitranlebu 9″ (8) en la comuna de Purén”

23.45 horas

Reportan que incendio forestal que afectó al estadio municipal de Collipulli se extendió también al monasterio franciscano San Leonardo, y acecha al Centro Veterinario Municipal y al molino El Globo. En las cercanías se encuentra una bencinera Copec y el hospital de la ciudad.

23.35 horas

En la comuna de Collipulli, se encuentra habilitado un albergue en las dependencias de la Escuela Thomas Alva Edison.

23.22 horas:

Revisa a continuación los albergues habilitados para las personas afectadas por los incendios forestales en las comunas de Perquenco, Ercilla y Lumaco.

22.33 horas:

La Municipalidad de Loncoche informó que se encuentra habilitado el tránsito en la Ruta 5 Sur, en ambos sentidos, a la altura del sector Quesquechan, en el km. 737, tras el desarrollo de un incendio forestal que se registró hace unas horas.

21.40 horas

Senapred solicitó la evacuación de los sectores de la Población Lastarria y Freire, además desde el kilómetro 0 al kilómetro 3 de la Ruta 182. También se ordenó evacuación del sector La Estación y se reitera el llamado para hacerlo en Luis Eberhard, en la comuna de Collipulli.

21:33 horas

Se reporta que en Collipulli, las llamas del incendio forestal, alcanzaron un costado del Estado Municipal, lo que ha generado la preocupación de las autoridades locales debido a la proximidad con sectores poblados.

21:18 horas

Ordenan evacuar el sector de Las Tocas en la comuna de Collipulli, en la Región de La Araucanía.

20:41 horas

El subsecretario del Interior, Luis Cordero monitoreó la situación de los incendios forestales y procesos de evacuación en la zona centro y sur del país, junto a la directora nacional, Alicia Cebrian.

20:30 horas

Senapred ordena evacuación de los sectores de Colimán, ingreso sur e ingreso norte, sector de Las Vertientes en la comuna de Perquenco, en la Región de La Araucanía

20:01 horas

Desde las 20 horas rige el toque de queda para las 12 comunas de la Región de La Araucanía producto de los incendios forestales que afectan la zona.

Estas comunas son: Los Sauces, Traiguén, Purén, Angol, Ercilla, Collipulli, Lumaco, Victoria, Renaico, Galvarino, Perquenco y Lautaro.

La medida rige hasta las 6 de la mañana de este lunes 10 de febrero.

20:00 horas

Durante esta jornada, Senapred ordenó evacuar los siguientes sectores:

En Collipulli:

Luis Eberhass, Bajo Malleco, Santa Cruz, Villa Bicentenario, Eyelén, Perasco, Camping Santa Balbina, Condominio Alto Malleco, Bruselas, El Sol y Población Riego

En Galvarino:

Colonia Suiza, Pichipangueco, Quichaltue, Rucatraro, Oñoñoco, Comude, Rapanilahue, Quetre, Temulemu, Lolenco, Monte Redondo, Colpi, Boyeco, Ranquilco, Ranquilco Bajo, Coihueco, Triftrifco, Tranhuenquille, Los Temos y Renicura.

En Perquenco:

Palomar, Colimán, ingreso sur a Perquenco, ingreso norte a Perquenco y Las Vertientes

En Pinto:

Paso el Soldado, Paso Perales y Santa Edugives

En Lumaco:

Camping Bajo Comude, Quebrada Honda y Monte Redondo

En Ercilla:

Pidima, Chocombe, Balneario Chocombe, San José Chocombe, Camping Santa Amelia, La Estrella y Pailahueque.

En Lautaro:

Malpichahue

19:50 horas

Solicitan evacuar los sectores de Quebrada Onda y Monte Redondo en la comuna de Lumaco, en la Región de La Araucanía.

19:44 horas

Senapred solicitó evacuar varios sectores en la comuna de Collipulli, en la región de La Araucanía.

Estos son: Luis Eberhass, Bajo Malleco y Santa Cruz.

19:41 horas

Perquenco: Senapred solicitan evacuar el sector Palomar debido a un incendio forestal.

19:39 horas

Senapred solicitó evacuar los sectores de Rucatraro, Oñoñoco y Comude en la comuna de Galvarino, en la Región de La Araucanía, producto de un incendio forestal.

Para reforzar la medida se activó el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE).

19:31 horas

Desde Senapred reiteraron el llamado para evacuar los sectores de Paso el Soldado y Paso Perales, en la comuna de Pinto, en la región del Ñuble.

19:25 horas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó evacuar el sector de Bajo Malleco, en la comuna de Collipulli, en la Región de La Araucanía.

19:18 horas

Durante el combate de los incendios forestales en la comuna de Galvarino, un camión con brigadistas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) volcó, provocando lesiones leves en los ocupantes.

Estos correspondían al conductor y al motobombista, quienes fueron trasladados hasta el Hospital de Galvarino. Ambos se encuentran fuera de riesgo vital.

19:05 horas

La municipalidad de Loncoche informó que el tránsito se encuentra cortado en la Ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 737 por el incendio forestal en el sector de Quesquechan.

Informan que la emergencia es combatida por bomberos y equipos municipales. Además, ruegan a la población tomar rutas alternativas.

18:54 horas

También solicitan evacuar el camping Bajo Comude en la comuna de Lumaco por el avance de las llamas.

Mientras tanto, en Collipulli también piden a la población abandonar el sector del camping Santa Balbina.

Además, en la comuna de Pinto piden a las personas retirarse del sector de Santa Edugives.

18:45 horas

Piden evacuar el sector de Camping Santa Amelia en la comuna de Ercilla por los incendios forestales.

18:40 horas

Ahora Senapred solicita evacuar el sector de Condominio Alto Malleco en Collipulli por el desarrollo de un incendio forestal.

El organismo emitió una alerta SAE para advertir a la población del desarrollo de la evacuación y el riesgo de la emergencia.

18:35 horas

18:20 horas

La tarde de este domingo formalizaron a las cinco personas imputadas por provocar el incendio forestal ocurrido en Santo Domingo ayer sábado.

A pesar de la solicitud del Ministerio Público de la cautelar de prisión preventiva en contra de estas personas por atribuirles dolo en el delito de incendio detallado en el Código Penal, finalmente el tribunal decretó arraigo nacional y firma mensual.

“El Tribunal fue de otro parecer, del parecer de que aquí simplemente hubo una falta de diligencia o una negligencia. Tenemos los días suficientes para considerar la posibilidad de apelar a esa resolución o eventualmente buscar otro tipo de medida o pedir después un incremento en las medidas cautelares", detalló sobre la resolución el fiscal Fred Silva.

18.16 horas

En Valparaíso, Conaf se ha desplegado para advertir a la población que evite el uso de fuego en el contexto de la alerta temprana preventiva vigente en la región por la amenaza de incendios forestales.

18:11 horas

18:05 horas

En Galvarino solicitan evacuar el sector de Quichaltue por el desarrollo de un incendio forestal.

Misma medida que también se tomó en Ercilla para los sectores de La Estrella y Pailahueque.

Se emitieron alertas SAE para guiar a la población ante la evacuación.

18:00 horas

Desde la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía detallaron que luego de informes por parte de la Conaf determinaron adelantar el toque de queda a las 20:00 horas de este domingo hasta las 06:00 horas del lunes 10 de febrero.

Además, mencionaron que de las once comunas donde se implementó la medida ahora se sumaría Lautaro en la provincia de Cautín.

Así, las 12 comunas donde regiría este domingo el toque de queda serían las siguientes:

Los Sauces

Traiguén

Purén

Angol

Ercilla

Collipulli

Lumaco

Victoria

Renaico

Galvarino

Perquenco

Lautaro

17:52 horas

Mulchén pasa de estar en alerta amarilla a alerta roja por el desarrollo de dos incendios forestales, uno de ellos cercano a viviendas.

Mientras el incendio “Bellavista” a consumido preliminarmente 0,52 hectáreas, “Chumulco” ha afectado 1.200 hectáreas.

17:42 horas

En Ercilla, Senapred solicitó la evacuación de los sectores: Balneario Chocombe y San José Chocombe.

Eso mientras que para Collipulli se pidió el retiro de las personas desde los sectores de Bruselas y El Sol.

17:29 horas

Senapred pide evacuar los sectores de Pidima y Chocombe en Ercilla, en La Araucanía.

17:20 horas

Senapred solicita evacuar Perasco y Población Riesgo en Collipulli.

17:15 horas

Senapred reportó la situación de los siniestros en Galvarino. El incendio “Ilohue 2” ha afectado una hectárea. Eso mientras que “Triftrifco” sigue en combate, afectando 418 hectáreas de terreno.

También sigue en combate “Quichaltué”, que ha afectado 442 hectáreas. Eso mientras que “Pellahuenco 2″ suma al menos 41,5 hectáreas de superficie comprometida.

17:00 horas

Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, reitera llamado a responsabilidad en medio de emergencia por incendios forestales en la zona central y parte del sur de Chile.

16:58 horas

Senapred pide evacuación de sectores de Paso El Soldado y Paso Perales, en Pinto, Región de Ñuble.

16:45 horas:

El director regional de Senapred de Valparaíso, Christian Cardemil, informó que solamente hay un incendio activo en la región, el cual tiene lugar en la comuna de Santo Domingo.

“Desde el da miércoles hemos tenido 17 incendios, pero el único que se encuentra activo está controlado. Queremos recordar que el 99,6% de los incendios en la región se deben a la acción humana”, señaló.

16:45 horas

Senapred solicita evacuar más sectores de Galvarino, en la Región de La Araucanía.

16:30 horas:

Un incendio forestal se registra en el sector Paso Piedra, en la comuna de Lautaro.

El fuego estaría cercano a viviendas próximas al sector, por lo que desde Senapred activaron la alarma para evacuar el sector.

En ese sentido, desde el servicio declararon Alerta Roja.

16:00 horas:

Senapred solicitó evacuar los sectores Triftrifco y Tranhuenquille, comuna de Galvarino, Región de La Araucanía.

Desde el servicio activaron mensajería SAE para facilitar la evacuación.

15:16 horas

Senapred solicita evacuar los sector Renicura, en la comuna de Galvarino, Región de La Araucanía, por incendio forestal.

Asimismo, se solicitó evacuar el sector de Malpichahue, en Lautaro.

Desde el servicio activaron mensajería SAE para facilitar la evacuación.

14:49 horas

Colmed lamenta fallecimiento de doctora Virginia Martínez en medio del incendio forestal en Curepto, Región del Maule.

“Rendimos homenaje a su vida y legado, recordándola con gratitud y admiración. Su influencia perdurará en sus alumnos, colegas y en la comunidad médica chilena”, enfatizaron respecto a su deceso.

14:33 horas

Conaf enfatiza la importancia de la “faena cero” ante las altas temperaturas. Dicha medida contempla no utilizar herramientas eléctricas cerca de la vegetación; no hacer fogatas ni utilizar cocinillas en sectores de vegetación; no lanzar cigarrillos ni fósforos encendidos al suelo; depositar la basura en contenedores habilitados; y no realizar quemas agrícolas o forestales.

14:11 horas:

Senapred informó que se canceló la alerta roja para Coihueco, en la Región de Ñuble, por incendio forestal. Esto a raíz del control que hay sobre el siniestro “Las Taguitas”, el cual afectó, al menos, 149,55 hectáreas.

13:39 horas:

Cinco personas fueron detenidas por presuntamente provocar el sábado el incendio forestal que afectó a la comuna de Santo Domingo, en la región de Valparaíso.

Se trata de un un grupo de cinco sujetos que estaba realizando labores de desmalezamiento con diferentes máquinas y herramientas, quienes al percatarse de la presencia de Carabineros escaparon del lugar en una camioneta.

Los funcionarios policiales lograron darles alcance a la altura del kilómetro 92 de la Ruta 78.

13:30 horas:

Conaf actualizó la situación del incendio forestal que tiene lugar en Collipulli, Región de La Araucanía.

Hasta el momento, las llamas han afectado a 524 hectáreas de superficie, mientras que se han asignado seis técnicos, nueve brigadas, un camión cisterna y una maquinaria pesada para el combate del fuego.

13:07 horas:

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía lograron la detención de tres sujetos por el incendio forestal en “Las Tagüitas”, en la comuna de Coihueco, Región del Ñuble.

Según indicó el prefecto inspector PDI, Enrique Zamora, el fuego comenzó tras el trabajo en una faena. “Una desmalezadora era tirada por un tractor, friccionando con una piedra que se encontraba en el lugar, lo que provocó chispas que provocaron el incendio”.

En ese sentido, los detenidos corresponden al conductor del tractor, el contratista y el encargado de la parcelación.

12:56 horas:

La ministra del Interior, Carolina Tohá, a través de su cuenta de X, hace un llamado tener precaución y seguir las medidas correspondientes en caso de enfrentarse a un incendio

“Si recibes una orden de evacuación síguela sin poner resistencia. Hemos perdido vidas por el incumplimiento de esas instrucciones, no contribuyas a que se repita”, indicó”.

12:30 horas:

Senapred actualiza situación de los incendios en Ñuble.

El incendio Vega Honda, ubicado en San Ignacio y Pinto, ha afectado al menos 500 hectáreas. En el lugar se han desplegado cinco técnicos, seis brigadas, dos maquinarias pesadas, dos camiones cisterna, cuatro aviones, tres helicópteros y dos maquinarais de Conaf; además de dos helicópteros de una empresa y dos de Senapred.

En Chillán, el incendio Patagual ha afectado unas 180 hectáreas, motivando la asignación de cuatro técnicos, cuatro brigadas, tres helicópteros, tres camiones cisterna y una maquinaria pesada de Conaf; dos helicópteros de Senapred; y tres helicópteros y un avión cisterna de una empresa local.

12:00 horas:

11:45 horas:

11:27 horas:

Desde la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía informaron la extensión del toque de queda en 11 comunas de La Araucanía por incendios forestales.

La medida se mantendrá vigente desde las 22:00 horas de este domingo hasta el lunes 10 de febrero a las 6:00 horas.

11:00 horas:

La directora de Conaf, Aida Baldini, informó que, en la temporada, se han registrado 3.969 incendios en todo el país, que han afectado a un total de 31.879 hectáreas de superficie.

10:45 horas:

Tras la realización de la Mesa Técnica para el monitoreo de incendios, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informa que 15 incendios se encuentran activos a lo largo del país, concentrándose en su mayoría en la Región de La Araucanía.

Asimismo, respecto al toque de queda instaurado en la región, de acuerdo a información entregada por Carabineros, se emitieron más de 3.300 salvoconductos, mientras que 16 personas fueron sancionadas por incumplir la medida.

09:45 horas:

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, informa que, respecto del año pasado, existen “un 8% más de incendios, y un 45% menos de hectáreas quemadas”.

09:43 horas:

El delegado presidencial de la Región La Araucanía, Eduardo Abdala, junto a Senapred y Conaf, encabezan la Mesa Técnica regional, para evaluar la condición de los incendios forestales, así como también coordinar las tareas de ayuda y los recursos disponibles para el combate de los siniestros.

09:31 horas:

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, encabeza la Mesa Técnica para el monitoreo de los incendios forestales y acciones frente a las altas temperaturas entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía.

09:28 horas:

Para esta jornada, se prevé que continué la ola de calor que azota al país, específicamente en la zonta centro sur, donde en la Región del Maule y Ñuble se alcanzarán máximas de hasta 40 grados Celsius

08:30 horas:

Para las 9.00 horas está fijado el inicio de una sesión de la Mesa Técnica encabezada por la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, para el monitoreo de los incendios forestales y acciones frente a las altas temperaturas entre Valparaíso y La Araucanía.

Se espera que tras la reunión se ofrezca un punto de prensa, en donde autoridades entregarán detalles respecto al encuentro.

06:00 horas

Se levanta el toque de queda en las 11 comunas de La Araucanía en que regía la medida. Autoridades locales realizarán una evaluación de la medida, para definir si se extenderá por los próximos días.

00:50 horas:

Senapred entregó un nuevo balance respecto a los incendios forestales localizados en la comuna de Galvarino, en la Región de La Araucanía.

El siniestro “Quichaltué” se mantiene en combate y ha afectado una superficie de 442 hectáreas, preliminarmente. En el lugar se han desplegado miembros de bomberos de Galvarino, Gorbea, Cunco y Loncoche; además de ocho brigadas y dos técnicos de Conaf; junto a una aeronave.

El incendio “Pellahuenco 2″, en tanto, también se mantiene en combate y se reportan 41,5 hectáreas afectadas. Bomberos de Galvarino, Gorbea, Cunco, Nueva Imperial y Loncoche; cinco brigadas y dos técnicos de Conaf; y cuatro aeronaves se han dispuesto en la zona para poder atender la emergencia.

00:40 horas:

Senapred detalló la situación de los incendios ubicados en la provincia de Malleco, en La Araucanía.

En Purén se mantienen en combate los incendios “Pichiloncoyan” y “Huitranlebu 9″. El primero ha afectado 235 hectáreas y ha requerido de una brigada y un avión cisterna; mientras que el segundo ha comprometido 1.138 hectáreas, ha dejado 12 personas damnificadas y ha destruido cuatro viviendas. Se han desplegado en el lugar personal de bomberos de Purén, Temuco, Cañete y Los Álamos.

En Victoria, los incendios “Santa Filomena 2″ e “Inspector Fernández 2″ se encuentran bajo observación. En total, ambos suman más de 417 hectáreas afectadas. “Bayotoro, Las Cardas” fue controlado y afectó 35 hectáreas. Sin embargo, este último motivó que 24 personas fueran evacuadas durante la tarde del sábado. Otro incendio que fue controlado fue el “Culinco 2″, el cual afectó 1.100 hectáreas.

En Ercilla, el incendio “San Carlos” sigue en combate y ha afectado 350 hectáreas. Se requirieron evacuaciones.

Y en Collipulli, los incendios “José Miguel Carrera” y “Curaco 2″ están bajo observación. Juntos afectaron al menos 150 hectáreas.

00.00 horas:

El subprefecto Rodrigo Burgos, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, en la Región del Maule, dio cuenta de las primeras diligencias realizadas tras el incendio registrado en la localidad de Docamávida, comuna de Curepto, Región del Maule, siniestro que dejó a una adulta mayor fallecida.

Según indicó, “alrededor de las 16.00 horas se habría originado un incendio forestal que alcanzó la propiedad de la víctima, correspondiente a una persona de sexo femenino, de 84 años, quien era propietaria del fundo y además residía sola. Lamentablemente, esta no alcanzó a escapar de las llamas y su cuerpo fue hallado posteriormente por voluntarios de la Primera Compañía de Bomberos de Curepto tras la extinción del fuego”.

Del mismo modo, el jefe policial descartó que en el deceso de la mujer hubiese intervención de terceras personas, mientras que el cuerpo será trasladado al Servicio Médico Legal de Talca donde se realizará la autopsia para determinar la causa de muerte.

23.30 horas:

La directora del Senapred, Alicia Cebrián, cifró la noche de este sábado en 16 los incendios forestales que siguen en combate a lo largo del país. De estos, ocho corresponden a la Región de La Araucanía, cuatro a Ñuble, dos a Biobío, uno a la Región Metropolitana y uno en Los Lagos.

Indicó que durante la jornada, los esfuerzos se concentraron en evitar que los siniestros avancen hacia viviendas, y señaló que uno de los incendios con comportamiento más extremo fue el que afectó al sector de San Carlos, que se mantiene activo, cercano a sectores habitados en la comuna de Collipulli, y ha consumido más de 350 hectáreas de vegetación.

“A raíz de esta emergencia forestal se procedió a evacuar diversos sectores a través de lo establecido por el puesto de comando en terreno, con apoyo de la mensajería SAE, en total emitiendo diez mensajes durante esta tarde a ese sector”, informó.

Otro de los siniestros más complejos en la misma Región de La Araucanía es el que afecta al sector de Huitranlebu, en Purén, con una superficie devastada de 1.138 hectáreas.

Entre las medidas implementadas este sábado, Cebrián recordó que se estableció toque de queda para once comunas en La Araucanía, entre las 22.00 horas de hoy hasta las 06.00 horas de este domingo 9 de febrero.

De igual forma, indicó que permanecerán cerrados los parques nacionales entre la Región de Valparaíso y la provincia de Malleco, además de estar vigente el llamado a faena cero, con el fin de restringir el uso del fuego y el uso de maquinaria que pueda provocar chispas y generar focos de incendios..

“Creemos necesario reiterar que, dado que estamos en un periodo estival y muchas personas se están trasladando a distintas zonas de recreación, es fundamental fortalecer las acciones de precaución, evitar aquellas conductas que puedan por acción u omisión generar incendios forestales”, sentenció.

22.00 horas:

Se inicia el toque de queda en once comunas de La Araucanía.

La medida regirá hasta las 06.00 horas de este domingo en Angol, Collipulli, Ercilla, Los Sauces, Lumaco, Purén, Renaico, Traiguén, Victoria, Galvarino y Perquenco.

21.33 horas:

La ministra del Interior, Carolina Tohá, lamentó el fallecimiento de una adulta mayor, de 82 años, en un incendio forestal registrado en la localidad de Docamávida, comuna de Curepto, Región del Maule.

A través de una publicación en su cuenta de X, la secretaria de Estado manifestó: “Nuestra solidaridad y abrazo a los familiares, cercanos y vecinos de la víctima. Reiteramos nuestro llamado a cuidarnos y a evitar al máximo cualquier conducta de riesgo que pueda provocar un incendio”.

21.00 horas:

La fiscal jefe de Licantén, Mónica Barrientos, instruyó el trabajo de los equipos especializados de ambas policías, tanto de la Brigada de Homicidios de la PDI, como del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros, para investigar el fallecimiento de una adulta mayor, de 82 años, quien perdió la vida en un incendio forestal en la localidad de Docamávida, comuna de Curepto, Región del Maule.

20.45 horas:

Carro lanza aguas, de la sección Control de Orden Público (COP) de Carabineros apoyan en la extinción de incendios de pastizales a la altura de los kilómetros 575 y 577 de la Ruta 5 Sur, en la comuna de Collipulli.

20.20 horas:

Servicios de emergencia reportan el fallecimiento de una adulta mayor, de 82 años, tras un incendio forestal que se registró en la localidad de Docamávida, en la comuna de Curepto, Región del Maule.

El siniestro, que se inició a eso de las 16,00 horas, ha devastado hasta el momento una superficie aproximada de siete hectáreas.

Según medios locales, la víctima fue identificada como Virginia Martínez, quien era propietaria del Fundo Los Nogales, donde ocurrió la emergencia.

19.35 horas:

Senapred solicita evacuar sector de Tejerías en la comuna de Pinto, Región de Ñuble, tras el avance de un devastador incendio forestal. Se activó servicio de mensajería SAE

19:00 horas: Según señala la Corporación Nacional Forestal, se desactivó la alerta roja comunal en Santo Domingo tras lograr ser contenido el incendio forestal.

La emergencia provocó una afectación de 10 hectáreas y se emitió una alerta SAE para el sector de Hacienda San Enrique por el peligro de las llamas.

18:55 horas: Tras emitir alerta SAE, Senapred solicita evacuar sector de Patagual, en Pinto, en la región de Ñuble, por el desarrollo de un incendio forestal.

18:50 horas: Cancelan alerta roja en la comuna de Chillán tras lograr controlar incendio forestal en el sector de Colliguay.

Según reportó Conaf, las llamas provocaron una afectación de 55 hectáreas de terreno. Para su control se requirió el trabajo de bomberos de la comuna, además de cinco brigadas de Conaf, un helicóptero y un móvil combustible de la institución.

18:45 horas: A Población Riego se sumaron posteriormente los sectores de Las Toscas y El Sol, en Collipulli, en que se solicitó que evacuara la población del lugar. Para ello también se emitieron alertas SAE.

18:40 horas: Senapred solicitó evacuar el sector de Población Riego en Collipulli, en la región de La Araucanía, por el desarrollo de un incendio forestal.

La institución emitió una alerta SAE a la población para advertir sobre la emergencia.

“Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades", señalaron al respecto

18:37 horas:

18:30 horas: Carabineros de la región del Maule, investigan incendio forestal ocurrido en Parral, en el sector de la ruta L-851, cerca de Catillo, el viernes. Buscan determinar origen, fuente de calor y causa del siniestro.

18:25 horas: Debido a la alerta roja por calor extremo emitida por Senapred para la región Metropolitana, la Gobernación Regional Metropolitana decidió suspender en todas las comunas de la capital las Calles Abiertas Familiares para este domingo 9 de febrero.

18:20 horas:

18:12 horas:

18:10 horas: Carabineros de la Brigada OS-5, junto a Bomberos de Tomé y brigadistas de Conaf realizan coordinaciones por incendio en sector de Punta de Parra, de la mencionada comuna de la región del Biobío.

18:00 horas: El director regional de Senapred en Valparaíso, Christian Cardemil, entregó algunos detalles respecto al incendio forestal en la comuna de Santo Domingo.

“En base a la información técnica provista por Conaf, se ha determinado la evacuación de las personas que se encuentran ubicadas en el sector denominado hacienda San Enrique. Así mismo, por este incendio forestal se ha declarado alerta roja de carácter comunal”, señaló la autoridad.

17:47 horas:

17:45 horas: Debido al incendio forestal que afecta a Coihueco, en la región de Ñuble, Carabineros mantiene cortado el tránsito en ambos sentidos en el sector de Las Taguitas, que une a la comuna con Chillán.

La institución sugiere tomar como ruta alternativa Camino a las Mariposas o San Fabián

17:35 horas:

17:32 horas:

17:30 horas: La Corporación Nacional Forestal (Conaf) detalla que el incendio forestal en Santo Domingo, en la región de Valparaíso, ha provocado una afectación de cuatro hectáreas de terreno.

La institución dispuso la presencia de un técnico, nueve brigadas, cinco helicópteros, dos camiones cisterna y una maquinaria pesada para combatir la emergencia.

17:25 horas: La general inspector Karina Soza, directora de Orden y Seguridad (s) de Carabineros, señaló que Carabineros ha desplegado más de 1.600 funcionarios y 800 vehículos en la zona de La Araucanía, Maule y Ñuble.

“Hemos trasladado desde Santiago un helicóptero a esta zona, equipo dron y estamos con todas nuestras capacidades, también al servicio de todas las operaciones que se desarrollan en esta zona”, detalló Soza.

17:02 horas: Senapred solicita evacuar el sector de Hacienda San Enrique en la comuna de Santo Domingo, en la región de Valparaíso, por el desarrollo de un incendio forestal. La institución emitió una alerta SAE a la población.