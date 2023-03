Monsalve asegura que mensaje de Yáñez por ataque a carabinero no “es parte de sus funciones” y que “tiene los canales abiertos con el gobierno”

Esta mañana, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a las declaraciones del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien este lunes luego de visitar en el Hospital Regional de Concepción al cabo primero de la policía uniformada, Álex Salazar Rodríguez, quien desde el domingo permanece en riesgo vital tras ser atropellado por un conductor en estado de ebriedad que lo embistió para eludir un procedimiento policial.

El hecho ocurrió la madrugada del domingo en la intersección de avenida Prat con Freire, en la capital del Biobío. Están pendientes diligencias investigativas e informes médicos, por lo que el Ministerio Público solicitó ampliar la detención del conductor hasta el martes, petición a la que accedió el Juzgado de Garantía.

“Las herramientas que tenemos no son las suficientes y hoy día tenemos que fortalecer las capacidades para que trabajen con energía, con fuerza contra la delincuencia. Ya basta, ya basta. Si queremos tener un país seguro, si queremos vivir en paz, entreguemos las condiciones, entreguemos las herramientas y trabajamos juntos porque las normativas y leyes entreguen las herramientas suficientes para que el carabinero salga a trabajar con tranquilidad y pueda tener la certeza de que lo que va a hacer no va a ser cuestionado ni por el Ministerio Público ni por las autoridades”, fue parte del mensaje que envió ayer al Congreso el director general de la policía uniformada.

De esta forma, la autoridad del Ministerio del Interior criticó las declaraciones de quien encabeza a Carabineros, asegurando que no “le hace bien a las instituciones policiales” cuestionar a otros poderes del Estado.

“Me pregunto si le hace bien a las instituciones policiales, a sus máximos representantes en este caso el General Director de Carabineros, entrar a cuestionar a otros Poderes del Estado. Me pregunto si es parte de sus funciones y yo creo que no, porque él tiene los canales abiertos con el gobierno, él puede venir a hablar con el subsecretario del Interior cuando lo estime pertinente y él lo sabe, y también puede hablar con la ministra del Interior, cuando lo estime pertinente”, fue tajante Monsalve en conversación con Radio Universo.

La máxima autoridad de la institución policial se extendió en su mensaje a los parlamentarios y les pidió que, al momento de legislar, pensaran en el funcionario de la institución que fue atropellado la madrugada de este domingo: “A aquellos que tienen que legislar, aquellos que forman parte de las comisiones que tienen que trabajar en entregar las leyes y las normas, yo les pido que piensen en Alex”, y en los funcionarios de Carabineros que han terminado perdiendo la vida en función de su deber”.

Y agregó que, según el relato de sus cercanos, el funcionario tenía temor de utilizar su arma de fuego en el momento en que ocurrieron los hechos. “Hay dudas, su esposa nos decía que él tenía temor a que si tenía que actuar tuviera un nivel de complicación o fuera cuestionado. Eso se lo manifestó él a ella y yo creo que hay muchos que sienten lo mismo”, planteó Ricardo Yáñez.

Sobre esto último, el representante del gobierno aseguró que las reglas del uso de la fuerza permiten a las “policías responder con un nivel de fuerza mayor respecto al cual están siendo atacados, justamente la regla les permite para que la policía pueda controlar a la persona que está cometiendo el delito tener un nivel de fuerza superior. Por lo tanto, Carabineros siempre tiene un conjunto de herramientas disuasivas que terminan en las armas letales”.

A esta hora, Ricardo Yáñez se encuentro reunido en La Moneda con la ministra del Interior, Carolina Tohá, luego de ser citado tras sus declaraciones que no fueron bien recibidas por parte del gobierno.