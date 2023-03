Boric tras emplazamiento de general Yáñez al Congreso: “Yo entiendo que ante una situación tan difícil él tiene que dar una señal importante a su institución”

El Presidente Gabriel Boric abordó este lunes la crisis de seguridad y el emplazamiento al Congreso del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien solicitó el avance en proyectos relacionados a la labor de la institución y del resguardo policial luego de que un cabo fuera atropellado por un conductor en estado de ebriedad para eludir un procedimiento policial.

El mandatario dijo que habló el domingo con el general Yáñez respecto al lamentable suceso, y manifestó que las policías, cuentan con todo el respaldo del gobierno para ejercer la ley. “Tanto el general Yáñez como Carabineros, tienen absolutamente claro que cuentan con todo el respaldo del gobierno para hacer valer la ley”, afirmó el Presidente Boric en conversación con Meganoticias.

Al ser consultado si el apoyo de su administración será sin cuestionamientos, el Jefe de Estado precisó que “en la medida que esté dentro del Estado de derecho, por supuesto que sin cuestionamiento”.

En relación a las palabras de la máxima autoridad de la policía uniformada, quien llamó a los parlamentarios a avanzar en proyectos relacionados a la labor de la institución, el Presidente Boric indicó que entendía la situación y que este tema será abordado este martes en la reunión que sostendrá la ministra del Interior, Carolina Tohá, con el general Yáñez.

“Yo entiendo que ante una situación tan difícil como la que se está viviendo, donde hay una persona que está gravemente herida, el general Yáñez tiene que dar una señal importante a su institución. Lo conversará mañana con la ministra del Interior”, indicó.

Delincuencia

Al ser abordado por el tema de la delincuencia, y que en sector donde él vive, el Barrio Yungay, se ha visto afectado por esta, el Presidente indicó que su decisión de residir en esa zona de Santiago “tuvo que ver con eso (...) Yo decidí irme a vivir allá justamente para vivir esa realidad”.

“Esto lo estoy viendo con mis propios ojos, lo que yo le quiero decir a la gente es que a mí no me lo cuentan por las noticias, lo estoy viendo en mi barrio y es una preocupación en mi barrio, que es una extensión de lo que está pasando en Chile, por lo tanto es mi primera preocupación”, agregó.

El Presidente Boric aprovechó de enviarle un mensaje a los delincuentes y aseguró que “vamos a ejercer todas las atribuciones de la ley”.

“Los que creen que en Chile delinquir es gratis, están equivocados. Vamos a ejercer todas las atribuciones de la ley y vamos a enfrentarnos a los delincuentes con todas las atribuciones de la ley y con toda la fuerza que nos otorga el derecho, y también la respuesta que tienen los Carabineros y las diferentes instituciones”, agregó.

“Son los delincuentes los que tienen que tener miedo y no los ciudadanos”, enfatizó el mandatario.

Indultos

“No son delincuentes”. Con esas palabras, en diciembre de año pasado, el Presidente Boric defendió los 13 indultos que les otorgó a detenidos en el contexto del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna.

Al ser consultado si sostiene sus dichos, el mandatario respondió: “Hay varias cosas que decir con respecto a esto. No comparemos bandas de crimen organizado que están traficando droga, que están haciendo tráfico de personas o que están traficando armas con las personas que fueron condenadas en el marco del estallido social”.

Tras ser nuevamente abordado sobre si eran o no delincuentes las personas indultadas, indicó que “quien es o no es delincuente, lo determina la justicia, como bien lo recordó la Corte Suprema. Las personas que son indultadas, son personas que han sido condenadas por la ley y que mediante una atribución exclusiva de una función presidencial, que han ejercido todos los Presidentes de la República, ha sido utilizada en Chile. Yo lo utilicé en 13 personas, durante los gobiernos anteriores se utilizó en miles. Yo entiendo que acá haya habido un debate y que hoy estemos más en el ojo de la palestra respecto a esto, era un compromiso que nosotros teníamos con quienes habían sido apresados en el contexto del estallido social, que a mí me parece que en general fue una situación extraordinaria que en ningún caso se trata de justificar la violencia”.

Al preguntársele si la facultad presidencial del indulto debería terminarse, el Jefe de Estado aseguró que “estoy totalmente abierto a discutirlo, no es un tema vetado”.

Impasses diplomáticos

El manejo de las relaciones internacionales también fue uno de los puntos más criticados por la oposición, donde han destacado episodios como las críticas del mandatario contra la Presidenta de Perú, Dina Boluarte; la no recepción -en primera instancia- de las cartas credenciales del embajador de Israel y el manejo de la Cancillería por parte de la exministra Antonia Urrejola.

El Presidente Boric afirmó que mantiene las declaraciones que hizo en la cumbre de la Celac, en Argentina, donde aseguró que “no podemos ser indiferentes cuando hoy en día, en nuestra hermana nación de Perú, personas que salen a marchar y a reclamar lo que consideran justo terminan baleadas por quien debiera defenderlas”.

En esa línea, el Jefe de Estado aseguró que “no porque sea de una crítica por parte de personas, que tienen una visión determinada, esa crítica merece ser considerada en toda su dimensión. Respecto a la declaración que hice en la cumbre de la Celac sobre Perú, mantengo cada punto de lo que dije. Me sorprende mucho que acá en Chile se arme une escándalo por parte de ciertos sectores por lo que dije de Perú, pero no digan nada cuando se habla de Nicaragua”.

“Pareciera que hay un sesgo de juzgar la política exterior. Yo en este tema no tengo dos lecturas, los derechos humanos hay que hacerlos respetar en todas partes del mundo, sean gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, amarillos o azules. Eso es lo que yo he defendido como política exterior en el caso de Nicaragua, Venezuela, Perú, Israel, etc”, aseveró.

Con respecto al manejo de la excanciller Antonia Urrejola en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Jefe de Estado aseguró que cuenta “con su cariño y reconocimiento”, enfatizó que realizó un trabajo importante en algunas materias -como en derechos humanos y protección de los océanos, y la ratificación de Chile del acuerdo comercial con Europa-, pero que “como Presidente de la República sabía que en Cancillería teníamos un problema y que teníamos que hacer una cirugía mayor”.