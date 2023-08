Monsalve responde a cuestionamientos de alcaldes y dice que no pueden enviar ayuda si municipios no especifican necesidades

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, respondió a cuestionamientos de alcaldes de comunas afectadas por inundaciones a raíz del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país. Jefes comunales han reclamado por las ayudas a vecinos de zonas anegadas por crecidas de ríos, canales y esteros, principalmente entre las regiones de O’Higgins y Biobío.

“Quiero decir a quienes aparecen muchas veces en los medios diciendo que están solos, que la responsabilidad de esa persona, particularmente de ese alcalde, justamente es presidir el consejo y el comité de gestión de riesgo en esa comuna y por tanto no es posible enviar ayuda si ese comité comunal no levanta las necesidades de esa comuna”, señaló Monsalve tras la reunión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid).

William Arévalo, alcalde de Santa Cruz, criticó la gestión del gobierno del presidente Gabriel Boric.

“Mientras no cambie la visión del gobierno, de un Presidente que entiende que todo se politiza al final del día, tenemos estas consecuencias. Porque los vecinos que están siendo afectados no tienen color político, la catástrofe no discrimina”, sostuvo Arévalo en entrevista con Mega, asegurando que no había sido contactado por ninguna autoridad ministerial, pese a que el 90% de su comuna está cubierta de agua por anegamientos.

“Siempre que hemos pedido invertir recursos preventivos, nunca se hace, nunca hay, pero asignaciones directas a fundaciones, donde se roba la plata, sí hay, todos los días”, afirmó el jefe comunal.

El lunes, el gobierno decretó estado de excepción constitucional de catástrofe desde la Región de O’Higgins hasta la del Biobío debido a la emergencia.

“Allí donde se requiere carbón, donde se requiere una caja de alimentos, donde se requiere eventualmente disponer camionetas aljibe para proveer agua potable, allí donde se requiere maquinaria para resolver eventualmente la conectividad de un camino, los recursos están disponibles, pero se requiere levantar esa necesidad desde la comuna para poder responder”, aseguró el subsecretario del Interior.

32 mil evacuados y 42 mil personas aisladas

En cuanto a cifras, el subsecretario Monsalve indicó desde las instalaciones del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) que hay 32.863 personas que han sido evacuadas, 42.000 personas aisladas y 1.265 personas en albergue por las inundaciones.

Asimismo, hay 19.072 viviendas con daño menor y 2.789 viviendas con daño mayor.

Se han realizado 135 rescates aéreos, para los cuales han habido disponibles 26 medios aéreos, 9 de Carabineros de Chile, 9 del Estado Mayor del Conjunto, 1 de la Policía de Investigaciones y 7 aeronaves privadas que han sido contratadas con recursos públicos, con recursos de Senapred.

Hay desplegados 2.419 efectivos de Carabineros que están siendo además reforzados, 363 efectivos de la Policía de Investigaciones, 675 efectivos del Estado Mayor del Conjunto y 2.520 voluntarios de Bomberos.