La mañana de este domingo, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a los dichos del timonel del PPD, Jaime Quintana, quien advirtió que, ve “muy difícil renovar un pacto” con el PC si no cambian su posición respecto a Venezuela en un tiempo prudente.

El dirigente del PC explicó a Radio Nuevo Mundo que, ante las críticas desde el PPD, “no será la primera vez que tendremos que enfrentar batallas políticas, con o sin, tal o cual aliado”.

“La posición de ellos es la de ellos, y yo tendré que asumirla, no es nuestro problema (..) Pero no vamos a renunciar a nuestra posición de Partido Comunista”, aseguró Carmona.

"No vamos a renunciar a nuestra posición de PC": Carmona reacciona a emplazamiento de Quintana sobre renovar pacto político

“Es evidente que cada fuerza política tiene el legítimo derecho a hacer opciones, todas las partes, hagámonos cargo nomás de las consecuencias”, advirtió.

En esa línea, el dirigente partidario dijo que “ellos construyen un Partido Comunista a su medida, respecto a ciertas controversias que podría tensar el debate partidario”.

Relación con el gobierno

El cabecilla del PC también se refirió a los dichos “que algunos de forma irresponsable hacen” sobre la presencia del partido en el gobierno.

“Nuestra pertenencia está a todo evento, nuestro propósito es llegar hasta el último día y segundo del ejercicio de este gobierno”, aseguró Carmona.

“Tenemos razones políticas más que suficientes, somos parte del origen de este gobierno”, agregó.

Asimismo, sobre el vínculo con los otros partidos miembros de la coalición oficialista, aseguró que la diversidad política se presenta como una oportunidad para “ensanchar los respaldos”.

“Todos compartimos que la gran batalla de la batallas es impedir el avance de las posiciones de la derecha, sobre todo de la ultraderecha y eso se impide ganado voluntades, ganado conciencia, construyendo mayorías y en ese plano todos aportamos”, concluyó.

Perspectiva del PC

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, al igual de Lautaro Carmona, abordó las declaraciones del presidente del PPD, Jaime Quintana, señalando que si ellos como coalición tienen algo que conversar tienen “los espacios para conversarlo con todos los partidos”.

Fue en el debate en Estado Nacional que la exembajadora de Chile en Argentina explicó que como colectividad, son “súper respetuosos” de como otros partidos hacen los debates o comparten las opiniones que puedan tener. “El senador Quintana, presidente del Partido por la Democracia considera que es importante hacer este pronunciamiento público. Bien, si tenemos algo que conversar, lo conversaremos con ellos”, aclaró Figueroa.

Asimismo, afirmó que no se cuestiona que el PPD se haya pronunciado públicamente. “No me parece materia de cuestionamiento” expresó, añadiendo que actualmente como coalición tienen la tarea de poder llevar “más derechos a la ciudadanía”.

En esa línea, explicó que en estos momentos “los grandes debates por los cuales la ciudadanía a nosotros nos juzga es si realmente estamos comprometidos con generar o no generar más empleo, que pueda llegar el sueldo a fin de mes, que me permita tener educación y salud”.

“Yo no digo que no podamos hacer el debate, sí lo podemos hacer, pero si usted me consulta hoy día, qué es lo que logramos en el marco del acuerdo municipal, lo que logramos en el marco del acuerdo municipal es que, con diferencias, con diferencias legítimas, nos pusimos de acuerdo en función de llevarle gobernabilidad, certeza y tranquilidad a la ciudadanía”, agregó.