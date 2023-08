“Nunca tuvimos camas vacías” y “Ahora atendemos otras enfermedades”: los últimos días de dos trabajadores de la salud por el fin de la alerta sanitaria de Covid

Julio de 2021. Chile vivía uno de los momentos más críticos de la pandemia del Covid-19 con el paso de la segunda ola. El virus ejercía una inusitada presión sobre la red hospitalaria, llegando a registrarse más de seis mil pacientes hospitalizados a la vez. Ese momento pudo ser controlado gracias a la labor extra de 32.045 personas en los centros asistenciales. Ese contingente sanitario, que luego sería llamado “primera línea”, se formó gracias al decreto de Alerta Sanitaria del 8 de febrero de 2020.

Viendo el daño que había generado el Covid-19 en los países asiáticos a fines de 2019 y principios de 2020, las autoridades chilenas se apresuraron a tomar las medidas necesarias para contener el coronavirus. Y la resolución permitió la contratación de personal extra.

Después 1.300 días y varias renovaciones, la alerta sanitaria llega a su fin este jueves 31 de agosto y de las 12.417 personas que quedan contratadas bajo el concepto de honorarios Covid, solo permanecerán 6.070 pues de acuerdo al Ministerio de Salud están cumpliendo funciones que no pueden ser suspendidas, ya que implicaría dejar de realizar acciones que se consideran imprescindibles.

Natacha fue una de las decenas de enfermeras que llegaron a principios de 2020 al Hospital Intercultural de Nueva Imperial, en la Región de La Araucanía, para reforzar la atención en contexto de la pandemia. Y, desde entonces, ha estado trabajando en Urgencia, la puerta de entrada de la mayoría de los pacientes.

La profesional cuenta que a menudo recuerda el primer mayo de pandemia, pues fue la primera vez que vio el virus “desatado. Yo siempre me acuerdo del Día de la Madre de 2020, había cuarentena, pero la gente salió igual y se vieron de forma clandestina. Después de esa fecha, aumentaron mucho los contagios. Y muchos de los pacientes que llegaban a la Urgencia, sobre todo las personas con hipertensión, diabetes u obesidad, tenían que ser intubados. Me tocó ver muchos casos así, y en ese tiempo no había vacuna”.

“Tuvimos mucha demanda porque llegaban muchos casos con Covid y otros con sospecha de tenerlo. No parábamos porque llegaban muy seguido”, añadió

Cuenta la enfermera que la labor intrahospitalaria llevó a todos los profesionales de la salud hasta un cansancio máximo, con turnos dobles, desgastantes. Pero entre las vacunas y la misma evolución del virus, los casos y también las hospitalizaciones al día de hoy han disminuido. De hecho, en las últimas 24 horas se reportaron 100 casos nuevos, no se reportaron fallecidos y sólo 10 personas se encontraban hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), de las cuales 5 permanecían con apoyo de ventilación mecánica. Pero el trabajo de Natacha no ha disminuido su intensidad, aunque ella misma se apresura a aclarar que no ve más de un caso de Covid-19 a la semana, sino que dedica sus horas laborales a atender pacientes con otras afecciones y que desde hace varios meses llegan diariamente al hospital, generando una sobredemanda de atención.

“Tuvimos un campaña de invierno muy dura, pues llegaron muchos pacientes por las enfermedades respiratorias. Pero, aparte de eso, tenemos una gran demanda de pacientes no Covid y que llegan con patologías o cuadros bastante graves. Además, muchas veces no hay camas para hospitalizarlos y quedan retenidos en la Urgencia”, agrega.

La enfermera asegura que los profesionales que llegaron a los servicios de la salud a raíz de la alerta sanitaria han mantenido un papel superimportante, aunque en otras áreas; ahora que no atienden Covid-19 se han dedicado ha cubrir otras necesidades de los hospitales. Y en ese contexto, asegura que con la desvinculación de los funcionarios se produciría a fines de año, el sistema de salud “quedará completamente cojo”.

“Tenemos una gran carga”

Hace casi 30 años que Eduardo trabaja en el Hospital de Rancagua, pero después de varios cambios internos en marzo de 2020 fue trasladado a una unidad de cuidados medios. Y como en el resto de las unidades del país, el Covid-19 presionó la atención generando una demanda nunca antes vista.

El enfermero relata que “todos los días teníamos el 100% de atención, nunca tuvimos camas vacías, durante la noche ingresamos hasta 17 pacientes y hacíamos traslados a otras unidades. No teníamos nada de descanso, además teníamos que reemplazar a los colegas que se contagiaban, haciendo varios turnos extras”.

Y tal como ha pasado en el resto de hospitales y clínicas del país, ya casi no ingresan pacientes con Covid-19. Pero Eduardo advierte que siguen con una alta carga de trabajo: “Vemos pacientes muy graves. En la unidad hay 32 camas y somos tres enfermeros, entonces cada uno atiende entre 10 y 12 pacientes. Tenemos una gran carga, es mucho trabajo”.

Por eso, al igual que a Natacha, le preocupa el fin de la alerta sanitaria y las consecuencias que aquello puede conllevar. “Nosotros sabíamos que en algún momento se iba a acabar, pero ahora vemos otras patologías y estamos atendiendo la sobredemanda que existe por las listas de espera de otras enfermedades y los pacientes que llegan más graves. El despido de estos funcionarios va en desmedro de la atención de los pacientes. Además, nosotros vivimos con la angustia de que van a terminar con nuestra fuente laboral”.

Al cierre de esta edición, Natacha ya estaba informada que continuaría trabajando al menos hasta fines de octubre. Eduardo, en cambio, no sabían qué ocurriría con su contrato una vez terminada la alerta, es decir, a partir de este viernes 1 de septiembre.