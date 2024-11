Optimizar trabajo con municipios o uso “intermedio” de militares: las ideas que la nueva subsecretaria Leitao impulsó como alcaldesa

Quizás si el más relevante de los cambios de subsecretarios que se realizó este miércoles fue el de quien comanda la Subsecretaría de Prevención del Delito. Allí aterrizó la ahora ex alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao (ind.), en reemplazo de Eduardo Vergara, marcando con ello una nueva línea de acción, más en sintonía con la trayectoria de la nueva autoridad del Ejecutivo, una que apunta directamente al trabajo con en los territorios de la mano de los municipios, el mundo de donde ella proviene. Pero que, a su vez, abren la interrogante sobre el curso que tomarán algunas medidas que en el pasado propuso la exDC, como el resguardo de infraestructura crítica o el uso estratégico de recursos militares para enfrentar la criminalidad en la Región Metropolitana.

Y fue durante la tarde de esta misma jornada que Leitao tuvo su primera reunión formal con la titular del Ministerio del Interior del que depende su subsecretaría. Tras la cita, la exedil se estrenó ante los medios en su nuevo cargo y entregó una suerte de primeros lineamientos sobre lo que será su gestión. “El llamado que me hizo el Presidente, y la petición respecto de un tema que de verdad tengo absoluta convicción, que es la prevención como algo vital para enfrentar una problemática que hoy día afecta a todas las las chilenas y chilenos, fue una manera suficiente de convencerme que esta era una oportunidad que se da una vez en la vida y, por lo tanto, voy a entregar todo”, dijo.

Su reciente designación coincide con un clima de alta preocupación ciudadana por la seguridad, con un septiembre que se posicionó como el tercer mes con más asesinatos -105- en lo que va de año, con datos aportados por la propia subsecretaría. O que, según estadísticas proporcionada por el Sistema Táctico de Operación Policial de Carabineros, los robos con violencia han aumentado 4,2% y 9% específicamente en la RM.

Pero, como se ha dicho, en el pasado ya había entregado otras declaraciones y sugerencias de cursos de acción con un enfoque en la seguridad desde los municipios, con propuestas que han definido su liderazgo al frente de la Asociación Chilena de Municipalidades. En este contexto, ya ha resaltado la importancia de la información sensible de los territorios que manejan los municipios y que a su juicio ha sido poco utilizada, buscando una participación más activa de estos en la lucha contra el crimen organizado.

Y así, en una serie de declaraciones en el último tiempo, Leitao ya ha dado indicios de lo que será su gestión.

Sin ir más lejos, este mismo miércoles y minutos después de ser anunciada señaló en Radio ADN que el “trabajo con el mundo territorial es fundamental para entenderse con los 345 alcaldes de nuestro país, ponerse a disposición de ellos y fortalecer la prevención de manera transversal”.

Pero antes y en medio de la crecida de inseguridad de mediados de año, como medida intermedia Leitao comenzó a proponer el uso de tecnología militar -drones, helicópteros y vehículos blindados- en investigaciones lideradas por el Ministerio Público, sin necesidad de declarar un estado de excepción.

Para la exalcaldesa, esta colaboración entre Ejército y policías permitiría abordar el crimen organizado de forma más efectiva en zonas críticas. “Cuando la Policía de Investigaciones (PDI) quiere desarrollar una investigación, nos piden a los municipios nuestros drones cuando ellos no tienen”, justificó. “Entonces -añadió-, ¿por qué los militares no van a poder colaborar en algo tan importante como es el combate al crimen organizado?”. Según la propuesta de aquella vez, las herramientas deben ser operadas por personal militar y coordinadas a través de los fiscales, asegurando una intervención estratégica y focalizada. Dentro de este mismo contexto ha sido tajante en decir que el estado de excepción en la RM no es una opción viable.

Leitao también fue una de las voces que, junto al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), sí pidió despliegue militar para resguardo en seguridad. En esta línea, ha respaldado la presencia de militares en sectores de alta afluencia, como terminales de buses y ferias, para responder al aumento de delitos violentos. Esta medida, según ella, permitiría abordar la inseguridad en zonas estratégicas y de gran riesgo.

“Muchos alcaldes le hemos solicitado al gobierno implementar esta medida y también le hemos dicho al Ministerio del Interior que si requieren que vayamos a hablar con los parlamentarios estamos disponibles”, dijo en su momento.

Al mismo tiempo, la otrora alcaldesa peñalolina ha insistido en la necesidad de proteger mejor a los trabajadores municipales que realizan labores de seguridad preventiva, pero ha descartado totalmente el uso de armas de fuego en este contexto, en línea contraria a lo que han pedido desde algunos municipios.

“A pesar de que la ley nos entrega labores de seguridad preventivas nuestros funcionarios se ven expuestos a enfrentar delitos flagrantes. Tienen que actuar en situaciones complejas, entonces debemos dotarlos con elementos de protección”, destacó.

También instó a acelerar la tramitación de la Ley de Seguridad Municipal en el Congreso para justamente mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores municipales y brindarles herramientas adecuadas en su labor diaria, aunque, dicho está, sin involucrar armamento.

A su vez, la exedil ha subrayado la importancia de una coordinación más estrecha entre municipios y el gobierno central para optimizar el uso de la información detallada que manejan las comunas, por su trabajo diario en los territorios, en materia de seguridad. “Los municipios estamos trabajando arduamente por la seguridad de nuestras comunas y por la naturaleza de este trabajo manejamos información sensible”, señaló hace algún tiempo. Esta información, dijo, incluye datos de zonas con alta presencia de armas, grabaciones de cámaras de seguridad y denuncias anónimas de los vecinos, lo que instó a ser utilizado.

Según Leitao, esta colaboración permitiría una intervención más efectiva contra el crimen organizado y haría posible que los municipios aporten de manera significativa a la seguridad nacional, contribuyendo a una respuesta rápida y focalizada.

Este miércoles y tras el encuentro con Tohá, la exalcaldesa Leitao fue consultada justamente por algunos de los temas que planteó en el pasado, como la aplicación de medidas especiales, patrullajes mixtos de con militares y la insuficiencia del presupuesto nacional en seguridad. “Son ideas que recogimos del mundo municipal y que plantearemos. Es por la experiencia que hemos desarrollado en el mundo municipal, en la empatía con el territorio y con las personas, que me corresponderá implementar ciertas medidas desde mi cartera. Sin más, vamos a discutir esas ideas, y por lo mismo, el Presidente querrá que generemos esos espacios de diálogo aquí”.

“La experiencia está a la vista, no tengo que decirla yo ni voy a leer acá mi currículum. Yo creo que la mejor experiencia que puedo tener es el haber estado en terreno y saber exactamente lo que a nuestras vecinas y vecinos les preocupa, pero también cómo se puede enfrentar de mejor manera el tema de la seguridad”, añadió, cerrando que “si hay algo que los municipios saben y corresponde, es la prevención. De hecho, la tarea encomendada por ley para los municipios no es la del control, no es la policial; es justamente la tarea de prevención”.