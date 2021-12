Papa Francisco acepta renuncia “por razones estrictamente personales” de monseñor Bernardo Bastres como obispo de Punta Arenas

El Papa Francisco aceptó la renuncia de monseñor Bernardo Bastres al Obispado de Punta Arenas con la fórmula nunc pro tunc (ahora para entonces), que quiere decir que dicha renuncia se hará efectiva con el nombramiento de su sucesor.

La Nunciatura Apostólica emitió un comunicado detallando que la renuncia fue informada este miércoles al mediodía en Roma (8.00 horas en Chile).

Bastres dio a conocer un texto en el que agradece al Sumo Pontífice la confianza, comprensión y acogida a la solicitud de renuncia presentada. El obispo explica que “el Papa Francisco ha aceptado mi renuncia como obispo de esta Iglesia que peregrina en Magallanes, bajo la modalidad de “Nunc pro tunc”, que en palabras simples significa que mientras llega el nuevo obispo, sigo al frente de la Diócesis, por ello agradezco la confianza que me ha brindado el Santo Padre”.

“Hace tiempo, venía reflexionando, evaluando y rezando ante Dios, mi desempeño como pastor de esta querida Diócesis, y con la confianza de un hijo, le presenté al Santo Padre, la renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis, por razones estrictamente personales. Por esto, mi gratitud al Papa, por su comprensión y acogida”, expresó.

El religioso precisó que entre las razones que podía compartir “se encuentran todos los acontecimientos que nos ha tocado vivir en estos años y como ellos no sólo han golpeado a nuestra Iglesia, sino también me han afectado personalmente. Me he visto sobrepasado y limitado para responder como merecen ser enfrentados y asumidos”.

En marzo de este año se viralizó un registro en video de un oficio religioso en el que Bastres llamaba a “desobedecer la ley” ante la prohibición de las misas en comunas en Fase 2 del plan Paso a Paso para el manejo de la pandemia de coronavirus. El sacerdote posteriormente se disculpó ante “a quienes se hayan sentido ofendidos” por sus palabras.