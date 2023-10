Parlamentarios oficialistas salen a respaldar a Tohá tras críticas de la oposición por su rol en agenda de seguridad

No son días fáciles para la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), quien la semana pasada vivió tensos cruces con la oposición tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, a propósito de la agenda legislativa en seguridad pública que impulsa el Ejecutivo, especialmente por dos proyectos: la ley de usurpaciones y la iniciativa que sanciona penalmente el porte de combustible en manifestaciones.

Es por ello que a primera hora de este martes, un grupo de parlamentarios del oficialismo -tanto del Socialismo Democrático como de Apruebo Dignidad- arribaron a La Moneda para reunirse con Tohá, para así enviar una señal de apoyo a la titular de Interior tras las críticas y acusaciones que ha recibido desde la oposición por su gestión.

“Hemos venido a entregar nuestro respaldo a la ministra Tohá frente a una serie de críticas que no solo consideramos injustas, sino que también cobardes e infundadas porque se trata justamente de la ministra que más ha hecho para ordenar la migración, ha sido la ministra que más ha aumentando el presupuesto en seguridad y el próximo año vamos a tener un aumento del 5,5% del presupuesto”, apuntó el diputado Vlado Mirosevic (PL).

Además del expresidente de la Cámara, acudieron a la cita con la ministra Tohá los senadores José Miguel Insulza (PS), Ricardo Lagos Weber (PPD), Jaime Quintana (PPD), Paulina Vodanovic (PS) y los diputados de Convergencia Social Gonzalo Winter, Gael Yeomans y Diego Ibáñez (timonel del partido). Estuvo, además, el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos.

“Lo que ha recibido la ministra -y por eso hemos venido a apoyarla- son ataques infundados que son injustos. No queremos caer en la pelea de quién grita más fuerte, porque eso no es lo que necesita el país en seguridad y hacemos un llamado a la oposición para que ese no sea el tono”, complementó Mirosevic.

Quienes no dijeron presente en el espaldarazo a Tohá fueron los parlamentarios del Partido Comunista (PC), algunos de los cuales han votado en el Congreso en contra de algunas de las propuestas legislativas del Ejecutivo y que no respaldarán el veto aplicado por el gobierno a la ley de usurpaciones, según anunciaron en la bancada PC.