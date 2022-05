Patricio Meza y manejo de la pandemia: “No hay ninguna posibilidad que en este momento en las críticas seamos más blandos o más duros por un tema político”

Esta mañana, el presidente del Colegio Médico Patricio Meza abordó en Radio Agricultura la situación de la pandemia en el país y el aumento de casos que se ha registrado en el último mes, así como también del manejo del Covid y las críticas que han recibido como Colmed.

“Estamos preocupados porque claramente todos hemos visto aumento sostenido en los casos en las últimas semanas y podríamos llegar a 10 mil casos por lo menos. Estamos preocupados de que hagamos todos los esfuerzos, y en esto tiene responsabilidad la autoridad sanitaria y la comunidad”, advirtió.

En este sentido, indicó, la autoridad “tiene que potenciar su comunicación de riesgo”, ya que “hay un alto número de personas rezagadas y eso hay que mejorarlo, es urgente”. Además, sostuvo, se tiene que mejorar también el testeo y seguir potenciando la búsqueda activa de casos.

En cuanto a si cree que desde el Colmed ha existido un “cambio de tono” con el Minsal de esta administración comparado con la anterior del exPresidente Sebastián Piñera, Meza sostuvo que estaba al tanto de esas críticas que así lo señalaban, pero que en ese sentido el Colegio Médico “es absolutamente independiente”, y por tanto, “va a seguir aplaudiendo todo lo que haya que aplaudir y criticando todo lo que haya que criticar, en eso no tenemos ninguna dificultad”.

“La única diferencia con la administración anterior es que no teníamos ningún vínculo de trabajo en conjunto a través de los cuales pudiésemos canalizar nuestras sugerencias”, sostuvo.

“Hoy sí estamos participando, y nos hemos reunido en reiteradas oportunidades con la autoridad sanitaria para discutir estos temas donde le hemos hecho la crítica muy directa respecto a lo que se está haciendo. Estamos participando en tres comisiones de manejo pandémico al interior de las cuales nuestros dirigentes están haciendo llegar al ministerio todas las críticas con respecto al manejo de la pandemia, y muchas de ellas nos consta que han sido asumidas y han sido incorporadas”, añadió.

“Cuando veamos que estas criticas no son asumidas y no son enmendadas y no se implementas, obviamente saldremos duramente a criticar como nuestro país lo merece y en eso no hay ninguna duda”, concluyó.

Así, indicó, “no hay ninguna posibilidad que en este momento en las críticas seamos más blandos o más duros por un tema político. Y yo creo que la vez anterior también eran criterios absolutamente sanitarios frente a la impotencia que había de interactuar para lograr que se implementaran las políticas, que desde el punto de vista de los expertos especialistas en salud pública del Colegio Médico, se solicitaban para el manejo de la pandemia”.

Meza y uso de mascarillas: “Pedimos que las personas que tengan factores de riesgo usen mascarillas de mejor calidad como las KN95″

En cuanto al uso de mascarillas, Meza reiteró que su uso es permanente y que desde el Minsal indicaron excepciones, como espacios al aire libre.

Desde el Colmed, indicó, recomiendan su uso permanente. “incluso en lugares al aire libre donde hay aglomeraciones, como en la calle donde uno en cualquier momento está en contacto estrecho con otras personas”.

“Por supuesto que en los medios de transporte colectivo, en los lugares de trabajo donde está cerrado y en eso nos hemos relajado muchísimo también, y también nosotros pedimos que las personas que tengan factores de riesgo usen mascarillas de mejor calidad como las KN95 que dan más garantías de cumplir el rol de filtración de este virus y de los otros virus que podrían surgir este invierno”, añadió.