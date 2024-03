Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados: “No solo es un problema de dinero, también el amiguismo es corrupción”

Tras la renuncia del director de la PDI, Sergio Muñoz, el viernes pasado, el Caso Audios volvió a reflotar. En noviembre del año pasado estalló el caso que protagoniza el abogado Luis Hermosilla, cuyas oficinas en Alonso de Córdova fueron allanadas ese mes por personal de Carabineros. Esto, para buscar pruebas que lo vinculan a eventuales pagos de coimas a funcionarios públicos.

El presidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara Varas, analiza el caso desde su posición de titular del gremio y lo califica de un hecho “muy grave”. Hermosilla forma parte del Colegio de Abogados desde agosto del 1980. Con el caso aún abierto, Vergara dice que “tiene el derecho de seguir siendo colegiado”.

¿Cómo toma el Colegio de Abogados este caso?

Esto es un asunto que he consultado en el Consejo. Cuando aparecieron las primeras noticias respecto del llamado Caso Audios, el presidente del Colegio en ese entonces, Ramiro Mendoza, instruyó a la oficina de investigación ética que tenemos para iniciar un procedimiento de investigación. Y, por lo tanto, ese asunto está sometido al sistema ético del Colegio, que está integrado por una oficina de investigación de instrucción y por un tribunal ético. Con ocasión de estos nuevos hechos volvimos a ver este tema y lo que corresponde es que esto siga a cargo de nuestros organismos éticos, o sea, de la oficina de investigación y el tribunal ético. Si el Consejo se pone a emitir opiniones en esta materia, como el tribunal ético la integran en parte también los consejeros, vamos a inhabilitar al Consejo. Lo que corresponde es que siga adelante la tramitación de la causa ética.

Pedro Pablo Vergara.

¿Eso significa retomar la investigación que se venía haciendo por orden de su antecesor o es una acusación nueva?

Es que no depende del presidente ni del Consejo. Los sistemas de instrucción ética son independientes. Lo que sigue una investigación, una vez que se le encarga que se investigue, es todo, va a investigarlo todo y, por lo tanto, va a seguir investigando todo lo que se refiera al señor Hermosilla. No necesita un nuevo requerimiento, ni se necesita nada más. Porque la ética no tiene los límites que tiene un Código Penal, no se necesita una infracción determinada a un hecho determinado, la infracción ética es una cosa más amplia y por eso que el acuerdo que siga a cargo de los organismos éticos del colegio y nada más.

¿Mientras tanto Hermosilla seguirá colegiado?

Por supuesto, el sistema jurídico le garantiza aquello, mientras no haya una sentencia ejecutoriada que declare lo que sea, no podemos decir nada. Naturalmente, tiene el derecho de seguir siendo colegiado. Aún más, si él quisiera renunciar hoy día, no podría. Porque estando sometido a una investigación ética, no se le acepta la renuncia. Si no fuera así y él quisiera terminar inmediatamente la investigación ética en su contra, le bastaría con renunciar. Precisamente el sistema no le permite renunciar mientras exista una investigación ética por la misma razón, él tiene el derecho a quedarse en el colegio, mientras no haya una sentencia que lo declare inhabilitado, la presunción de inocencia también rige en esta materia.

¿Qué arriesga en caso de haber sanción?

Como la afiliación a una asociación gremial es voluntaria, porque no existe la colegiatura obligatoria, no es necesario estar colegiado para ejercer la profesión, como si lo era hasta 1981. Lo que arriesga (Hermosilla) es simplemente una cuestión de orden moral, la sanción más grave que se puede aplicar es la de expulsión del Colegio. Esa es la sanción más grave. Yo no digo que se vaya a aplicar o no, porque eso le corresponde decidirlo al tribunal ético. No le corresponde al Consejo ni a ningún otro órgano del Colegio decidir sobre esa materia, es nada más que al tribunal. Y en esto hemos sido muy criticados, porque se nos ha dicho que finalmente no estamos haciendo nada. Visto en mi modesta opinión, es precisamente al revés, no se debe hacer nada hasta tener todos los antecedentes, porque en esto hay un juicio ético que termina con una sentencia. Sentencia que puede ser revisada por la Corte de Apelaciones y, por ahora, lo que tenemos son simplemente noticias periodísticas. Esas noticias periodísticas por sí solas no constituyen prueba suficiente.

Exdirector general de PDI, Sergio Muñoz.

¿Quién decide que un abogado vuelva a ejercer?

El hecho de que se le prive de ejercer la profesión es de competencia de los tribunales de Justicia. Exclusivamente de ellos.

¿Cómo quedaría el gremio en ese sentido?

Todas estas cosas, dado el escándalo que produjeron, desgraciadamente afectan al gremio. Sin lugar a duda, esto es muy grave para nuestra profesión, es muy grave. Cosas como estas desprestigian nuestra profesión. No estoy culpando de eso a nadie, quiero ser bien específico en eso, lo que estoy diciendo es que cosas como estas, sin lugar a dudas desprestigian la profesión.

¿Dados estos hechos, se planean tomar medidas al respecto?

Desde antes que ocurriera esto, nosotros en el Colegio hemos estado preocupados del tema ético, tratando de reforzar todo lo que es la enseñanza y la práctica de la ética. Tenemos una campaña desde hace muchos años de invitar a los abogados, que se colegien para que queden sometidos al tribunal ético. Publicamos periódicamente las listas de todos los abogados que están colegiados. De modo que, quien quiera contratar un abogado, contrate a un abogado que está surgiendo un control ético de un tribunal ético. Porque una persona que hoy día no está colegiada en cualquier profesión no está sometida al control ético de su profesión. Y unido a eso estamos trabajando con las universidades desde hace tiempo en buscar cómo mejorar la enseñanza de la ética. Esto no significa que lo que se quiera es simplemente dar cursos de ética, porque creemos que eso no es suficiente.

Ya se conocen al menos de 12 filtraciones de Sergio Muñoz a Luis Hermosilla. Se ve que es un problema que afecta a más organismos...

Por supuesto, el problema de la corrupción, de la falta a la ética, no es un problema privado, es un problema público. Porque finalmente afecta a las instituciones. Que los abogados estamos afectados es lo menos grave. Lo que se afecta es todo el sistema de investigación policial y de administración de justicia que pareciera ser, o es lo que se dice, que hay algunos privilegiados que cuentan con información y acceso a ciertos medios que finalmente le permiten escabullir la labor que tienen que ejercer los sistemas de investigación penal y de la administración de Justicia, por eso, es muy grave esto. No solo es un problema de dinero, también el amiguismo es corrupción. También se ha sabido, es cierto, en el caso de gente que por amistad consigue cosas, eso también es corrupción, si no tiene que haber dinero entre medio. Por eso es que el tema es bien complejo de explicar. Porque por corrupción es un concepto bastante amplio y que es bastante difícil de explicar. Porque cuando usted lo empieza a definir lo restringe y acá no hay restricciones que valgan.