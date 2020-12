Piñera se disculpa por pasear sin mascarilla y oposición pide sumario

Primero se hizo fotografiar en Plaza Baquedano (2 abril). Luego, el funeral de su tío Bernardino (21 de junio), y después pasó a comprar a la Vinoteca bajo cuarentena (27 de junio). Los tres episodios fueron polémicos y trajeron alguna consecuencia. Pero el que protagonizó este fin de semana al ser captado en la playa de Cachagua sin mascarilla y al lado de otras personas es el primero en que el Presidente Sebastián Piñera ofrece disculpas por un error en su conducta pública bajo la pandemia.

Eso ocurrió el sábado en ese balneario de la Región de Valparaíso, litoral que ha recibido miles de visitantes este fin de semana largo. El Ministerio de Salud -que ha advertido el peligro de una “segunda ola”- informó ayer de 1.710 casos nuevos, 560.382 totales, y 15.628 fallecidos a la fecha.

Piñera fue visto durante la tarde del sábado paseando por la playa y junto a otras personas a corta distancia, sin mascarilla. Se dejó fotografiar y le hizo una foto a un salvavidas con su celular. Dejaron registro supuestos usuarios de redes sociales, que posaron con él también sin barbijo, y una nota de The Clinic.

Hechas las consultas a Presidencia esa misma tarde, contestaron a La Tercera no tener certeza de si las fotos eran del día, y que la mascarilla no era obligatoria en la playa.

El documento publicado por el Minsal (28 de octubre) sobre manejo y prevención en “parques urbanos, plazas y playas” fijó que se debe “mantener distanciamiento físico de 1 metro entre personas de un mismo grupo” y que éste debe ser de “5 metros entre diferentes grupos de personas”.

También dice: “Exceptúese de la obligación de usar mascarillas aquellas personas que se encuentren en espacios abiertos de playas que no estén en movimiento y que se encuentren a dos o más metros de distancia de otra persona. Además, no será obligatorio el uso de mascarillas para las personas que estén haciendo uso de las zonas de baño”.

Las imágenes levantaron críticas opositoras en redes sociales, enrostrando infracciones y el supuesto mal ejemplo. Se recordó que el mes pasado una pareja fue multada con $ 2,5 millones por quitarse el protector facial en un parque en Las Condes. El jueves 3, Piñera -con motivo del Día del Médico- había advertido que “el virus sigue entre nosotros” y pidió cumplir con las normas, entre ellas el uso de cubrebocas.

“El Presidente de la República paseándose por la playa, sin mascarilla y tomándose selfies. ¿Cuándo se inicia el sumario sanitario? ¿O hay ciudadanos que están sobre la ley?”, posteó el jefe y precandidato presidencial PPD, Heraldo Muñoz.

“La autoridad sanitaria de la V Región debe iniciar sumario sanitario contra Sebastián Piñera, así como lo ha hecho con las más de 80 personas este mismo fin de semana por andar sin mascarillas. ¡Igualdad ante la ley! Presidente, usted debería dar el ejemplo, no romperlo”, dijo el diputado PS Juan Luis Castro. Al menos otros tres parlamentarios del sector hicieron algo parecido.

El presidente de ese partido, Álvaro Elizalde, señaló que “con estas permanentes actitudes parece que Piñera está empeñado en destruir la poca credibilidad que mantiene ante los chilenos. Todo Presidente debe ser un ejemplo en el cumplimiento de las instrucciones de la autoridad sanitaria”.

Y el vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza, en radio BioBio lo cuestionó por ser “una señal muy contradictoria”.

Casi a las 13:00 de ayer el Presidente publicó en su cuenta de Instagram una “historia” declarando: “Ayer (sábado) salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto. Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo”.

“Sin duda los cuidados personales son muy importantes para evitar contagios y todos debemos respetarlos”, cerró.

¿Autodenuncia?

La semana pasada se supo que Magdalena Piñera, hermana del Mandatario, fue multada por el Segundo Juzgado de Garantía por asistir al funeral de su tío Bernardino sin solicitar el permiso legal, una infracción al Código Penal. En La Moneda explicaron que en el presente caso, andar sin mascarilla no es delito. La duda es si el Mandatario será objeto o no de sumario sanitario.

Francisco Álvarez, seremi de Salud de Valparaíso -donde hasta ayer se han hecho 80.000 controles y cursado 80 procesos-, explicó que en las playas se hacen “fiscalizaciones aleatorias” y que a quienes “insisten en no hacer uso de su mascarilla” o que “no la porten al momento de la fiscalización, se les cursa el respectivo sumario”. En la Capitanía de Puerto de Quintero respondieron que no han actuado de oficio en ninguno de estos casos.

El diputado RN Andrés Celis planteó otra idea: “Lo más sano que debería hacer el Presidente es autodenunciarse ante la Seremi de Salud de la V Región para que ésta inicie un sumario sanitario”. Hecha la consulta en Palacio de si Piñera considera esa fórmula para despejar el tema, contestaron no tener certezas.

Hasta el cierre de esta edición, en el Minsal contestaron que no harían comentarios. Aunque por la noche el ministro Enrique Paris estaba invitado a un programa de televisión. En junio el titular de Salud hizo ver el error presidencial en lo de la Vinoteca y aludió a la “prudencia” cuando dijo que “a lo mejor el Presidente se va a molestar, pero bueno, lo voy a decir: yo creo que hay que medir las consecuencias de los actos que uno lleva a cabo como autoridad”.

En Presidencia explicaron ayer que se prestará “toda la colaboración” en la investigación que corresponda, pero que no se ha evaluado la figura de la autodenuncia.