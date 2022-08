Plebiscito: las dudas que se instalan luego de que la Dirección de Transporte Público Metropolitano pidiera apoyo en traslado ciudadano a los municipios

Solo 10 días quedan para el plebiscito que definirá si la ciudadanía aprueba o rechaza la propuesta de nueva Constitución, en una elección que tendrá voto obligatorio y que, por tanto, se prevé concurra un gran número de personas a sufragar. Quizás como pocas veces se ha visto.

El gobierno aún trabaja en fórmulas para asegurar la movilización de todo quien lo requiera. Y es que aunque algunos municipios pidieron al gobierno que haya gratuidad en el transporte público el día del plebiscito y acudir a Contraloría para ver, por otra parte, la legalidad sobre movilización con vehículos comunales, todo sigue en veremos.

El lunes, de hecho, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, había asegurado que estaban “conversando si contamos con los recursos”. “Hemos tenido gratuidad en elecciones anteriores y estamos trabajando y analizando respecto de si vamos a poder tenerlo ese día o no”, explicó.

Por esta razón, algunos municipios ya comienzan a organizar medios de transporte propios para los vecinos de sus comunas. Algunos, incluso, empujados por entidades de gobierno.

“Con respecto a la oferta de buses planificada, agradeceremos su colaboración en el apoyo del sistema de transporte público, identificando las principales necesidades de refuerzo en los locales de votación y, en el evento de que cuenten con ella, poniendo a disposición una flota de buses para reforzar estos puntos”, se lee en el oficio N° 20160/2022, fechado el 5 de agosto y firmado por Paola Tapia, directora la Dirección de Transporte Público Metropolitano (DTPM) y dirigido a municipios de la capital.

El texto comenzaba indicando que “cuatro meses antes del plebiscito iniciamos las mesas de trabajo con las empresas operadoras de transporte público de buses, Metro y EFE, Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, Delegación Presidencial Regional Metropolitana, Servel, Dirección del Trabajo y Carabineros, entre otras instituciones”. Este trabajo, agregan, resultó en el Programa de Operaciones Planificado, “que incluye el uso de la máxima flota disponible por parte de las empresas de transporte, entregando la oferta máxima en los horarios de mayor afluencia en los locales de votación”. Esto, sumaba el escrito, junto a otras medidas, “se enmarcan en un plan integral de acción de cara al 4 de septiembre, dentro del cual requerimos el apoyo y participación de vuestro municipio”.

Ahí venían tres puntos: el de los buses, lo tendiente a compartir información de cara a los desvíos de tránsito, así como apoyo para llevar a cabo medidas para propiciar ciclofacilidades en los centros de votación.

Los municipios ya acusaron recibo de ese oficio. Tal es el caso de Estación Central, donde el alcalde Felipe Muñoz (ind.) cuenta que la Dirección de Transporte Público Metropolitano “nos solicitó disponer de apoyo para el 4 de septiembre, por lo que a través de este plan reforzaremos la movilización en las principales arterias de la comuna y también donde se ubican los locales de votación”. ¿Cuál es ese plan? “Es necesario entregar todas las facilidades para que la comunidad se dirija de manera óptima a ejercer su deber cívico”, contextualiza, antes de agregar que como municipio “estamos conscientes de la magnitud que congrega este plebiscito, por lo que elaboramos un plan de movilización, en el que dispondremos de buses y minibuses para que la comunidad pueda ir a votar sin problemas”.

Pero en contraparte, hay jefes comunales que aún no toman la decisión. “La Municipalidad de Ñuñoa tiene un servicio diario de buses de acercamiento. A su vez, en cada elección se dispone de un servicio especial para facilitar que vecinas y vecinos puedan ejercer su derecho a voto. Hoy, en función de los últimos dictámenes emitidos por Contraloría, estamos a la espera de un pronunciamiento claro que señale si los municipios podrán o no continuar realizando esta labor tan esperada y exigida por la ciudadanía”, dicen.

Melipilla también es otro de esos, donde están a la espera de que el Servel, el Ministerio de Transportes y la Contraloría contesten formalmente si es que pueden hacerlo. Talca, en tanto, aún lo medita, al igual que Independencia: “Estamos evaluando implementar un sistema con un bus o minibús, que circule de manera permanente por todos los locales de votación”. Y agregan: “De ser así, como en cada proceso, lo someteremos a la consideración del Concejo Municipal y sus recorridos serán informados oportunamente”, señalan.

¿Y Contraloría qué dice al respecto? Hasta la entidad no ha llegado ninguna consulta formal al respecto, pero un dictamen de 2014 señala que “no corresponde que los municipios ejecuten medidas a fin de disponer en favor de la comunidad medios de traslado en los eventos electorales”. Esto, porque si bien los procesos electorales pueden ser entendidos como un mecanismo de participación ciudadana, “constituyen, en todo caso, un asunto de interés nacional, por lo cual, en concordancia con lo anteriormente expresado, las medidas que se adopten en relación con la materia no pueden ser dispuestas por entidades con competencia territorial limitada, como son las municipalidades, por cuanto de aceptarse dicha hipótesis, podrían producirse diferencias arbitrarias entre una y otra localidad, situación que no resulta aceptable (...) Solo los organismos expresamente facultados por el ordenamiento jurídico y en las ocasiones que este determine pueden adoptar medidas como las antes anotadas”.

A pesar de esto, desde la DTPM señalan: “En el marco del rol coordinador que ha tenido la Subsecretaría de Transportes y el Directorio de Transporte Público Metropolitano, se ha solicitado la máxima cooperación a los municipios para entregar contrapartes, colaborar con el diseño de desvíos, apoyo en materia comunicacional, en otras, lo que debe ser ejercido en el marco de su autonomía y de las atribuciones que el marco normativo les confiere”.

Con todo, desde el Servel explican a La Tercera que “el traslado de personas a sus locales de votación no es un delito electoral y, de hecho, facilita la participación en sectores que pudiesen tener problemas de transporte”. Eso sí, advierten, “durante el traslado no se puede hacer campaña ni propaganda”. Y cierran: “El Ministerio de Transportes ha establecido traslados especiales en localidades aisladas. Los municipios pueden colaborar con el traslado de electores siempre que lo hagan sin propaganda ni inducción del voto por una opción”.

Aun así, desde Alhué su alcalde, Roberto Torres (ind.), señala que “es obligación del Ministerio de Transportes hacerse cargo y todavía no tenemos claridad de ellos”. En ese sentido, descarta además poner buses, porque no quieren que se crea “que hay acarreo y se malinterprete”.

Pero en la otra vereda hay municipios que ya se organizaron.

Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, señala que es “muy importante planificar y anticipar de manera oportuna un proceso electoral tan importante; creemos que la participación ciudadana va a ser histórica, por lo tanto, lo más importante es garantizar el acceso a los locales de votación, mediante una relación directa con el Ministerio de Transportes y las secretarías regionales, en el caso de las regiones y zonas rurales”, manifestando además la preocupación de sus alcaldes asociados, especialmente aquellos de regiones y comunas rurales y aisladas.

Alejados o no, lo cierto es que varios municipios ya tomaron la iniciativa. “En San Ramón estamos muy interesados en que nuestros vecinos y vecinas participen en el plebiscito. Para eso, nos pusimos como meta motivarlos, que vean lo importante que es, y vamos a poner a disposición dos buses municipales para el traslado a los distintos recintos. La finalidad es acercarlos a los lugares de votación y, sobre todo, que puedan participar en este momento histórico”, explica, por ejemplo, el alcalde Gustavo Toro (DC).

Asimismo, desde La Reina, el alcalde José Manuel Palacios (UDI) señala que “como lo hemos venido haciendo en los otros procesos electorales, pondremos a disposición de nuestros vecinos nuestros buses (dos petroleros y cinco eléctricos) municipales para poder facilitarles el desplazamiento a sus locales de votación”. Además, cuentan, desde hace un tiempo “fuimos convocados por el Ministerio de Transportes a un proceso integrado en el que hemos aportado en lo que respecta a la parte logística, como, por ejemplo, los cierres y desvíos que resultan necesarios realizar en cualquier elección”.

Una situación similar se verá en Lo Barnechea, alcalde Cristóbal Lira (UDI), desde donde explican que tendrán 22 buses trasladando vecinos. Por ejemplo, en la elección movieron a 3.374 personas. “Este es un servicio histórico que hemos realizado, abierto para cualquier vecino y la idea es ayudar en el traslado y evitar congestiones importantes”, explican.

En Renca, en tanto, donde está de edil Claudio Castro (ind.), exponen que tal como en procesos eleccionarios anteriores, “la municipalidad dispondrá de 10 buses de acercamiento de carácter gratuito para todas y todos los vecinos que sufragan este 4 de septiembre”. Estos comenzarán a desplazarse desde las 8.30 hasta las 17.30 horas por los puntos neurálgicos de la comuna, llevando a todos quienes lo deseen hacia los locales de votación.

Desde Las Condes, la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI) recuerda que esta elección tiene voto obligatorio y quienes no concurran a sufragar arriesgan una multa. “Por eso desde el municipio vamos a poner a disposición toda la flota (10) de buses municipales, que van a estar haciendo recorridos desde las 8 y hasta las 7 de la tarde, para así poder asegurarles a nuestros vecinos un transporte seguro y gratuito”, detalla.

Quilicura, en tanto, dispondrá de cinco buses, un minibus y dos minivan, mientras que Nibaldo Meza, alcalde de Peñaflor, reseña que “como es habitual en día de elecciones dispondremos de los buses de la municipalidad para el traslado de vecinas y vecinos”. Así, cuenta que serán tres buses y tres minibuses los que estarán en recorrido por la comuna desde las 9 y hasta las 18 horas, con una frecuencia continua. “Haremos los recorridos por las calles principales de la comuna con el objeto de pasar lo más cerca posible de los locales de votación”, dice.

Consultados sobre si los municipios pueden disponer de sus propios medios de movilización y en qué condiciones, desde el Ministerio de Transportes aseguran que “la regulación de los municipios no es un ámbito de competencia” de ellos. Pero, esperan, “con las nuevas disposiciones legales, confiamos en que la gran mayoría de los electores podrá votar cerca de sus hogares, lo que contribuirá a hacer más fácil el desplazamiento hacia los locales de sufragio”.