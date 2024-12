Devoluciones de isapres: Minsal dice que están abiertos a estudiar las propuestas de parlamentarios para acotar plazos

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, indicó esta jornada que estaban abiertos desde la cartera a las sugerencias que planteen los parlamentarios. Esto, ante la polémica que ha surgido por los montos y plazos de devolución de las isapres a sus afiliados en el marco del cumplimiento de la ley corta.

Sobre esto, la titular de Salud recordó que la ley corta de isapres fue “una tramitación compleja” y que el objetivo de la ley finalmente “era mantener la estabilidad del sistema, el evitar la disrupción por la quiebra de clínicas que podía ser a consecuencia también de la quiebra y la insolvencia de las isapres, y eso se ha logrado.

En esta línea, sostuvo, los plazos que se entregaron en la ley “son plazos máximos”, y las Isapres “no van a poder retirar utilidades durante todo el tiempo que estén pagando”.

“Por eso las isapres tienen todos los incentivos para abreviar los plazos en la manera que tengan posibilidades de hacerlo, porque recordemos que nosotros también los obligamos a dar prioridad a los mayores de 80 años durante los dos primeros años, a los mayores de 65 durante los primeros 5 años y también recordemos que la situación financiera de la isapre sigue siendo deficitaria durante todo este año.

Consultada sobre si están pensando presentar iniciativas para acotar los plazos de pago de parte de las isapres, la ministra indicó que no, sin embargo señaló que están abiertos a las sugerencias.

“Vamos a estudiar lo que planteen los parlamentarios, como siempre estamos abiertos a sus sugerencias”, sostuvo.

“Para nosotros el haber logrado que no se haya intervenido ninguna isapre, que no haya quebrado ninguna clínica, que no haya quebrado ninguna isapre, es un logro”, añadió.