Presidenta del PS: “Las acusaciones constitucionales progresivamente se están utilizando para presionar al gobierno”

Durante la mañana de este sábado en entrevista con CNN, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, manifestó su desacuerdo con el uso que se le da a las acusaciones constitucionales a propósito de las que anunció la oposición durante esta última semana.

Mientras que el 3 de enero el Partido Republicano presentó un libelo en contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson; este viernes, la bancada de Renovación Nacional (RN) señaló que el lunes 9 de enero ingresarán una acusación contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos.

El secretario general de RN, Diego Schalper, mencionó diversas razones tras la decisión de presentar una acusación contra Ríos, dentro de las cuales se encontraría el episodio de los indultos. “Nos parece que ella se aparta de la legalidad, siendo que su tarea es dar aplicación de la ley”, señaló el diputado.

Sin embargo, a juicio de la timonel socialista, un tema como el de los indultos pudo ser resuelto a través de una interpelación, mecanismo que según Vodanovic era más idóneo porque “sirve para conocer las reales motivaciones y fundamentos de los actos de ciertos ministerios”.

“Yo creo que este momento exige la máxima responsabilidad y apelo a eso, a que dejemos de lado estas amenazas de acusaciones constitucionales. Finalmente las acusaciones constitucionales se presentan y tienen que tener quórum para ser aprobadas, entonces si nos vamos a llenar de acusaciones constitucionales que no producen ningún efecto más que el de tratar de presionar al gobierno para que adopte ciertas decisiones, no me parece correcto”, afirmó la líder de la colectividad.