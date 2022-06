Presidente Boric asiste a velorio de funcionario fallecido tras ser baleado en Pedro Aguirre Cerda

Este sábado 11 de junio, en la Iglesia Institucional, se llevó a cabo el velorio del funcionario de Carabineros, de 33 años, que falleció la tarde del viernes luego de recibir un impacto de bala en su cabeza en el marco de una fiscalización, al interior de una barbería, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda (PAC).

Hasta el lugar llegaron familiares, amigos y compañeros de trabajo de Carabineros de Chile. Incluso el Presidente Gabriel Boric asistió a la instancia, a tan solo cinco horas de haber aterrizado de su gira internacional, para despedir a David Florido Cisterna, cabo segundo de dotación de la 51 Comisaría de la comuna.

Otras autoridades concurrieron al responso en honor a la víctima, como la ministra de Interior, Izkia Siches, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, la delegada Presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez y el director nacional de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz.

Asimismo, durante la instancia, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, aseguró que “hoy nuevamente hemos tenido que doblegarnos frente a la adversidad, violencia y delincuencia que destruye nuestra sociedad y que nos arrebata la vida de un camarada (...) David ayer no se encontró con este procedimiento policial, no fue causa de la fortuna, él acudió a apoyar y a cuidar a quienes denunciaron que personas armadas estaban en ese lugar”.

Padre del funcionario se querella “en contra de quienes resulten responsables, en calidad de autores o cómplices”

El homicidio ocurrió en calle La Marina, a la altura del 2850, cuando el funcionario fue atacado por al menos un antisocial armado durante el procedimiento policial, según informaciones preliminares.

En tanto, en el lugar se le practicaron maniobras de reanimación y fue trasladado al Hospital Barros Luco, sin embargo, perdió la vida producto de la gravedad de sus heridas.

De esta forma, tras ser informado el Ministerio Público, se dispuso que el fiscal de delitos violentos de la Fiscalía Metropolitana Sur, Christian Toledo, se dirigiera al sitio del suceso. Además, se instruyó al OS9 y al Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros realizar las primeras diligencias en el lugar.

En esta línea, el padre del cabo Florido aseguró que interpuso una querella criminal “en contra de quienes resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores del delito de Homicidio de Carabinero en Ejercicio de sus Funciones, previsto y sancionado en el artículo 416 del Código de Justicia Militar, en grado de consumado, en la persona de mi hijo”.

Durante el velorio, el padre agregó que “me he sentido apoyado por la institución a la cual mi hijo siempre anheló (...) Hoy día no tengo pena, tengo rabia, no es posible que sigamos permitiendo que las autoridades que son las encargados de mantener la seguridad interna del Estado no cuenten con el apoyo que necesitan”.