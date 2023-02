Presidente Boric no descarta utilizar 2% constitucional si escala situación por incendios forestales y solicita ayuda internacional

El Presidente Gabriel Boric, durante la tarde de este viernes, realizó un balance producto de los incendios que se registran en la zona centro-sur del país, comprometiendo ayudas para los damnificados que perdieron sus casas o fuentes de trabajo ligadas a la agricultura y no descartó usar el 2% constitucional para desastres y aceptar ayudar de “países amigos”.

El último balance informó de 13 víctimas, 11 en Santa Juana, en el Biobío y dos, en Galvarino, La Araucanía.

El Jefe de Estado -que interrumpió sus vacaciones para atender la emergencia- previo a conversar con la prensa realizó un sobrevuelo por la Región del Biobío donde luego se dirigió hasta las dependencias de Senapred en Chillán, donde destacó el trabajo de los organismos de emergencia que trabajan en el combate de las llamas.

El Mandatario indicó que retornaría a Santiago para reunirse con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, quien encabeza el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid).

Boric envió sus condolencias a los familiares de las personas que han perdido la vida producto de la emergencia. “En este día difícil, primero quiero enviarle un gran abrazo a las familias y seres queridos de los tripulantes de un helicóptero de Conaf que capotó en la comuna de Galvarino y a los familiares y seres queridos de las personas fallecidas en Santa Juana, en la Región del Biobío, entre ellas también una bombera”, afirmó el Presidente Boric.

Luego de detalló que visitó albergues en Tomé donde conversó con vecinos afectados, y afirmó que “como gobierno estamos preocupados, además, de la segunda línea que es el apoyo en materia de reconstrucción y recuperar todo lo que se ha perdido. Lo más importante hoy, es salvar las vidas, por lo tanto, hago un llamado a obedecer a las autoridades de emergencia. Quiero que sepan que distintas autoridades se han desplegado en las regiones más afectadas que hoy son Ñuble y Biobío, pero también estamos muy atentos a lo que está pasando en el Maule y La Araucanía”.

“Cuando tenemos tantos focos es tremendamente complejo (...) Hemos solicitado, también, apoyo a países amigos respecto de recursos que nos han ofrecido para poder contar con todo lo que esté disponible para combatir estos incendios”, aseguró el Mandatario.

En esa línea, el Presidente Boric entregó información recopilada desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que hasta ese entonces, detallaba que durante el día se registraron 191 incendios forestales activos. La información fue actualizada con posterioridad y se contabilizaban 204 incendios activos, 56 en combate y 148 controlados durante este viernes.

A pesar de los siniestros controlados, el Presidente destacó que “esto va variando permanentemente porque además hemos tenido una circunstancia muy perjudicial que es un viento inusual en la zona que ha hecho saltar el incendio a diferentes partes, abriendo nuevos focos”.

El Mandatario también reiteró el llamado a las personas a dejar trabajar a los equipos especializados en el combate de las llamas: “La presencia en terreno tiene que ser responsable, en el sentido de que nosotros estamos aquí para coordinar las ayudas, pero acá nadie tiene que ser un superhéroe que termine estorbando la labor de la gente que son conciencia, con conocimiento, con expertiz, está combatiendo estos incendios”.

“Es mucho más fácil prevenir un incendio que combatirlo. Acá tuvimos 42 grados de calor y ante eso, aun así, hubo personas que realizaron quemas de basura o quemas de desechos agrícolas, eso es absolutamente prohibido. Hago un llamado a la responsabilidad. Todos tenemos que colaborar para cuidarnos, está en juego la vida de nuestros compatriotas”, recalcó la autoridad.

Ayudas a damnificados y agricultores

También, el Presidente Boric fue consultado por el anuncio de las ayudas que dispondrá el gobierno para las personas damnificadas con sus inmuebles y para aquellos que se dedican a la agricultura.

“Con el incendio que vivimos a fines del año pasado en Viña del Mar, creo que establecimos un estándar con el tipo de respuesta que debe haber. Allá se entregó, rápidamente luego de sofocado el incendio, un bono de apoyo para la compra de enseres básicos (...) que no les quepa ninguna duda que Ñuble no se va a quedar atrás, esta región joven y nueva, pero que ha sido postergada por mucho tiempo, no va a ser un lugar secundario y todos los estándares para enfrentar catástrofes en otros lugares del país se van a aplicar con todo el rigor, también en esta región”, comprometió el Mandatario, sin especificar cómo se hará en la zona afectada.

Críticas por falta de ayuda

Las alcaldesas de Santa Juana, Ana Albornoz, y de Arauco, Elizabeth Maricán, han sido críticas del despliegue de la ayuda para controlar la emergencia, que en el caso de la primera comuna ya suma once víctimas.

Requerido al respecto, el Presidente Boric afirmó que “hablé personalmente con la alcaldesa de Santa Juana, con Ana. Efectivamente sus comunas se están viviendo una situación tremendamente compleja, donde ya tenemos cinco personas fallecidas (...) ante situaciones tan difíciles, por supuesto que se demanda toda la ayuda que sea posible”.

“Yo me comprometí y conversé directamente con el almirante Keitel que está cargo de la defensa nacional en la Región del Biobío para que justamente le dé prioridad, en función de los análisis que tienen, a la comuna de Santa Juana, por lo tanto, la alcaldesa puede tener la certeza de que no va a estar sola”, afirmó el Presidente Boric.

“A la alcaldesa de Arauco le puedo decir que también vamos a prestar toda la ayuda que sea necesaria”, afirmó el Mandatario.

Asimismo, la autoridad abordó las declaraciones realizadas por el ministro de Agricultura, Estaban Valenzuela, quien afirmó que la situación climática actual es peor a la de 2017, cuando un incendio forestal arrasó con la localidad de Santa Olga, en la Región del Maule.

Al respecto, afirmó que “nosotros realizamos un aumento del presupuesto (...) de 22% de Conaf, porque justamente sabíamos que este año iba a ser intenso y difícil y dispusimos de nuevas aeronaves para combatir los incendios, pero les doy la garantía que desde el Estado se están haciendo todos los esfuerzos con todo lo disponible para poder combatir esta tragedia”.

Respecto a una eventual utilización del 2% constitucional para emergencias, que fue invocado para la crisis sanitaria por el Covid por Piñera, Boric destacó que “yo decidí decretar Estado de Catástrofe y eso ya permite una agilidad mayor en el uso de los recursos. Si es necesario se va a hacer, que no les quepa ninguna duda que todos los recursos van a estar a disposición de las víctimas”.