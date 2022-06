Presidente Boric por detención de sospechoso de homicidio de carabinero Florido: “Nosotros no vamos a cejar hasta que se establezcan todas las responsabilidades”

La noche de este viernes y en medio del anuncio del cierre de la fundición Ventanas, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la detención del presunto implicado en el homicidio del suboficial mayor David Florido, en Pedro Aguirre Cerda, asegurando que se cumplió el compromiso con la familia y que ahora será el Poder Judicial el encargado de determinar si el sujeto es o no responsable.

“Yo estuve con la familia del cabo David Florido, estuve con su padre, con su pareja, con sus hijas y les aseguramos que desde todas las instituciones del Estado de Chile íbamos a hacer todo y barrer cielo, mar y tierra para encontrar a los responsables”, dijo el Mandatario, quien aseguró que “ahora le toca a la Justicia pronunciarse respecto de si esta persona que ha sido detenida -presuntamente responsable- es efectivamente la culpable de este homicidio”.

En esa línea, manifestó que se trabajará en determinar todas las responsabilidades en el caso. “Nosotros no vamos a cejar hasta que se establezcan todas las responsabilidades y por cierto, mejorar los protocolos para que nadie se vea expuesto a una situación como esta”.

Asimismo, aseguró que “pero quiero que sepan que vamos a seguir acompañando con la institución de Carabineros, permanentemente a la familia”.

El suboficial mayor David Florido, resultó muerto luego de concurrir a un procedimiento policial en Pedro Aguirre Cerda tras una denuncia al 133, que daba cuenta que en una barbería de la comuna había hombres armados. Al llegar al lugar e intentar una fiscalización, fue abatido de un disparo en la cabeza.

Durante el responso fúnebre del efectivo policial, el sábado 11 de junio, el padre de David Florido, Juan Carlos Florido, aseguró que “me he sentido apoyado por la institución a la cual mi hijo siempre anheló (...) Hoy día no tengo pena, tengo rabia, no es posible que sigamos permitiendo que las autoridades que son las encargados de mantener la seguridad interna del Estado no cuenten con el apoyo que necesitan”.

En la instancia aprovechó de emplazar al Presidente Boric y al gobierno, asegurando que “con todo respeto señor Presidente, le pido encarecidamente, por intermedio de este padre que está herido, que haga la pega”.