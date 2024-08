Presidente del Colegio de Abogados califica celebración de Boric por prisión preventiva de Hermosilla como “una imprudencia”

La mañana de este jueves, el presidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara, abordó los dichos cruzados entre la defensa de Luis Hermosilla y el gobierno, luego de que el Presidente Gabriel Boric valorara la prisión preventiva en contra del abogado que está siendo investigado por delitos de fraude el Fisco en el marco del caso Audio. Declaraciones que llevaron a que el representante de Hermosilla, su hermano, Juan Pablo Hermosilla, interpusiera un recurso de amparo para “evitar que se politice el caso” y acusó “intervencionismo”.

Ante esto, el líder de los legistas colegiados señaló que “intervencionismo ninguno, porque ya está formalizada la investigación”.

“Lo que creo yo es que hay un exceso, una imprudencia, porque la separación de los poderes del Estado no es una palabra. Los poderes del Estado deben respetarse unos con otros, y por lo tanto no corresponde que el presidente de la República haga comentarios respecto a las decisiones de otro poder, como es el Poder Judicial”, indicó.

“Porque así como hoy día le gustó claramente la decisión, el día de mañana le podría cargar”, explicó Vergara en conversación con Radio Infinita.

En cuanto a las múltiples amenazas que ha hecho Juan Pablo Hermosilla a fiscales y ministros por su presunta vinculación con su defendido, Vergara manifestó: “está defendiendo una causa que es muy compleja, está en un muy mal momento para un abogado penalista, que es aquel en que su cliente queda privado de libertad, es la más gravosa de las medidas cautelares, y a eso se le agrega que está defendiendo a un hermano, lo cual creo yo hace todavía más difícil su trabajo. Por eso yo creo que ha cometido algunos excesos”.

En la misma línea, se refirió a los dichos de Hermosilla, quien apuntó contra el Colegio de Abogados por su “hipocresía” al condenar los presuntos ilícitos que cometió el penalista: “No entiendo dónde podría haber una hipocresía, porque lo único que ha dicho el colegio es que los hechos que se han conocido son extremadamente graves, y que los reprueba. Yo no creo que haya nadie que pueda decir que eso no sea así”.