Presidente del Colegio de Profesores acusa a Matthei de “tratar de sacarse el pillo” por comparación de sueldo de Cubillos con el de futbolistas.

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, interpeló a la alcaldesa de Providencia y abanderada presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, por sus declaraciones respecto del cuestionado sueldo de la exministra Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián.

A inicio de esta semana, El Mostrador reveló que la candidata a la alcaldía de Las Condes recibía una remuneración bruta de $17 millones mensuales, que era pagado incluso cuando se mudó a vivir a Madrid.

El viernes, al ser consultada por el millonario sueldo de Marcela Cubillos, Matthei señaló: “Ningún chileno se espanta o tiene alguna duda cuando un futbolista o cantante gana 100 millones al año y otro no llega ni al millón al año. Entienden que hay algunos que tienen mérito, que atraen público, que venden o que algo”.

Las declaraciones de Matthei fueron cuestionadas desde el mundo futbolístico. El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) aseveró mediante un comunicado que “nuestros asociados ganan lo que reciben virtud al sacrificio, esfuerzo y profesionalismo que han tenido desde niños. Tampoco podemos olvidar el compromiso de cada una de sus familias para ver lograr el sueño de ser futbolistas”.

“De más esta decir que los sueldos que reciben tampoco provienen de aportes del Estado”, agregó la asociación en referencia a que parte de la remuneración de la exministra proviene de fondos del Estado.

Tras la respuesta del Sifup, la alcaldesa rectificó sus dichos y aclaró que “cuando me referí a los futbolistas, en el sentido de que nadie se escandaliza cuando tienen un muy buen sueldo, es porque en ese caso nadie tiene duda de que hay mérito”.

“Lo que yo conozco es muchas personas que trabajan como profesor, como académico (...), y la verdad es que ninguno se acerca a ese sueldo. No soy yo quien juzgue. Y en este caso, los chilenos ya se formaron una opinión”, añadió.

La arremetida de Mario Aguilar

Al respecto, el presidente del gremio docente, Mario Aguilar, afirmó: “Esto ha sido un escándalo, han habido muchas voces que hemos dicho que esto es directamente un acto de corrupción. ¿Y qué dice la señora Matthei? Bueno, muestra lo que son ellos, muestra cuál es su forma de pensar. Ella simplemente elude y en el fondo avala, y se refiere al tema de la libertad, con esa manoseada concepción de libertad, donde para ellos abusar es libertad”.

“La corrupción es libertad, al parecer, porque tanto Cubillos como ahora la señora Matthei, hablan de la libertad, del derecho de la libertad, como si esto le diera derecho a la gente a abusar de la manera escandalosa que se ha hecho en este caso con la señora Cubillos”, puntualizó Aguilar.

Respecto de la comparación con las remuneraciones de los futbolistas, Aguilar manifestó que Cubillos “ganaba en el fondo más de 200 millones de pesos al año y ella pretende compararlo con un futbolista que gana 100 millones de pesos anuales”.

Si bien el docente concordó con la alcaldesa y calificó los sueldos de los futbolistas como “excesivos”, criticó que “tratar de sacarse el pillo, comparándolo con la realidad de los futbolistas, cuando la universidad se trata de un servicio educacional, de familias que tienen que a veces desangrarse en deudas para financiar estas instituciones, de los aportes públicos a las que acceden estas instituciones, y que esos aportes públicos y esa plata de las familias vaya a pagar sueldos de operadores políticos, es lo que nos escandaliza, señora Matthei”.

“Eso es lo que nos escandaliza a muchísimos chilenos y chilenas, y para nosotros la libertad no es sinónimo de abuso, ni de corrupción, ni de hacer lo que se me dé la gana, pasar por sobre la gente y tener sueldos escandalosos y no trabajar por esos sueldos, además como es el caso de la señora Cubillos. No, señora Matthei, no mal use la palabra libertad, no ponga ejemplos absurdos, porque no tiene nada que ver la realidad del fútbol y además la cifra que usted dio, la señora Cubillos la duplica con lo que cobraba dentro de la Universidad San Sebastián”, cerró.