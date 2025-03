“Que educar no nos cueste la vida”: Colegio de Profesores convoca a movilización hoy lunes tras casos de agresiones a docentes

Bajo la consigna de “Que educar no nos cueste la vida”, este lunes 24 marzo el Colegio de Profesores ha convocado a una movilización del gremio docente para solicitar mayores medidas de protección.

Según anunció el presidente del gremio, Mario Aguilar, la manifestación convocada a nivel nacional a las 12.00 horas de esta jornada es “para rechazar, para llamar la atención, para levantar un clamor, para que se detenga la violencia contra docentes y contra las comunidades escolares. No más violencia, no más agresiones”. Esto, en el contexto de los casos de agresiones a profesores que han ocurrido en el último tiempo en Trehuaco y en San Javier.

“Esto es indispensable que se ponga absolutamente en el centro de las discusiones sobre educación. Hoy día este es el problema más grave que enfrenta la educación chilena, la mala convivencia, los ambientes violentos, los ambientes agresivos de los cuales los profesores y profesoras estamos siendo víctimas”, señaló en la convocatoria al paro.

Sobre cómo enfrentar esta problemática, el líder gremial indicó que “debe abordarse como primera prioridad para las autoridades educacionales, para las autoridades legislativas, y deben revisarse los programas de inclusión”.

“Los programas de inclusión son políticas con las que estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo en que se deben incluir a todos y todas los niños y niñas en los establecimientos educacionales, pero esos programas de inclusión hoy día no están funcionando. No están funcionando porque no se han entregado los recursos adecuados, porque el Decreto 170 ya está obsoleto, porque muchas veces la inclusión no queda más que en el papel y los colegios en definitiva no tienen las condiciones materiales ni humanas (...) Y en la mayoría de los colegios los profesores y profesoras del aula regular tienen que enfrentar estas situaciones prácticamente solas”, explicó. “Eso no corresponde y se debe revisar”.