Qué se sabe del caso que conmueve a Quellón: madre y sus dos hijos fueron encontrados muertos

La mañana del miércoles 3 de julio, una mujer y sus dos hijos de diez y seis años fueron encontrados muertos al interior de su domicilio en Quellón, Región de Los Lagos. Las víctimas fueron identificadas por la municipalidad como Rosa Legue, de 39 años, y los hermanos Luciano y Camilo Campos Legue.

De acuerdo a la fiscalía local, se han realizado las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar una eventual participación de terceros. El persecutor a cargo de la investigación, Fabián Fernández, detalló que “se ha efectuado el empadronamiento de testigos, cámaras y análisis externos de los cuerpos fallecidos, también se llevó a cabo la autopsia en el Servicio Médico Legal”.

Los cuerpo fueron encontrados en el domicilio de la familia ubicado en el pasaje Entel, un excuñado de la mujer fallecida fue quien dio cuenta de la situación a las policías. En una entrevista con el medio local Canal 2 de Quellón, Ricardo González relató que “me enteré a las 09.20 cuando fui a picarle leña. Nos llevábamos súper bien, cada quince días nos estábamos viendo”.

“Toqué la puerta que da a la calle y no abrió nadie, ningún ruido. Ahí entré por la puerta que está al fondo, abrí la puerta de la cocina y me encontré con la mujer que estaba en el suelo”, contó.

González también manifestó que fue una “tremenda sorpresa, maligna, no la podía creer, porque en la mañana llamé a mi sobrinito y su teléfono marcaba, pero no me contestó”.

Tras confirmarse la muerte de la familia, desde la Municipalidad de Quellón expresaron su “profunda tristeza” por esta noticia que ha “impactado y conmovido a todos, dejando nuestros corazones enlutados”.

Por orden del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la PDI de Castro y el personal del Laboratorio de Criminalístico de la Región de Los Lagos se encuentran trabajando en las indagatorias del caso.