Raúl Figueroa critica gestión de Hassler ante explosión en el INBA: “Políticamente tiene una responsabilidad enorme”

Como una “situación dramática” calificó el exministro de Educación y actual director de políticas públicas de la Universidad Andrés Bello, Raúl Figueroa, la trágica jornada vivida ayer miércoles en el Internado Nacional Barros Arana (INBA) luego de que la manipulación de -aparentemente- una bomba molotov terminara con más de una treintena de estudiantes quemados de diversa gravedad.

En entrevista con Desde La Redacción de La Tercera, la exautoridad de gobierno expresó que los hechos más allá del drama humano de los jóvenes que hoy día están con su salud y su vida en riesgo, esto es de alguna manera “un marco, un punto de inflexión en un espiral de violencia que ha afectado con mucha fuerza a algunos establecimientos emblemáticos de nuestro país”, que por lo tanto obliga a una reflexionar acerca de cómo llegamos a esto y las medidas que se deben tomar.

“Creo que da cuenta de una tragedia mucho mayor en nuestro sistema educativo, que es como la violencia se normalizó por tanto tiempo que llegamos a esto”, expresó.

En esta línea, Figueroa recordó a la Ley de Aula Segura y la oposición que hubo en su discusión por parte de algunos.

“Recordemos cuando se tramitó, fue muy polémico, precisamente porque lo que hace esa ley es facilitar a los directores de establecimientos educacionales la posibilidad de tomar medidas drásticas en contra de quienes sean responsables de hechos violentos en las escuelas y liceos, y que puede terminar en la expulsión de las personas involucradas”, indicó.

“Cuando tramitamos ese proyecto de ley, la oposición fue brutal e instaló la idea de que ninguna de esas medidas que son fundamentales para imponer un mínimo de rigor, un mínimo de disciplina en un establecimiento educacional, eran válidas”, expresó.

La ley, indicó, “se aprobó en definitiva porque la ciudadanía entregó su respaldo, pero incluso con la ley aprobada, sostenedores se negaron a aplicar”.

En esta línea, Figueroa apuntó a la gestión actual de las autoridades. y en específico de la alcaldesa Irací Hassler sobre la tragedia.

“Muchos de quienes hoy día están en cargos de autoridad, a nivel municipal, incluso a nivel nacional, fueron parte muy clara de este proceso de normalización de la violencia. Se quedaron callados cuando tenían que hablar, dejaron de tomar medidas cuando tenían que tomarlas, instalaron un discurso donde el apoyo explícito a la violencia, la toma, la paralización, se hizo evidente. Y hoy día son quienes tienen que tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir”, sostuvo.

Y continuó: “quiero ser bien claro en hacer las diferencias de las responsabilidades políticas, de otro tipo de responsabilidades civiles, penales, administrativas. En eso no me puedo pronunciar porque no conozco los antecedentes, pero políticamente creo que tiene una responsabilidad enorme”.

Raúl Figueroa y explosión en el INBA: “La alcaldesa Hassler no está muda, por lo tanto yo esperaría que dejara muy claro qué es lo que va a hacer el lunes”

Esto, señaló, ya que es el sostenedor es quien tiene que dar primero las directrices de cómo se tratan estos hechos y en cómo se les da el respaldo a los directores de los establecimientos para tomar medidas para retomar la disciplica y autoridad.

“Y en eso, si uno mira la trayectoria de la alcaldesa y su comportamiento, ha sido, por decir algo muy liviano, extremadamente errática. Cuando ella fue concejal se opuso a la aplicación de estas normas”, detalló. “Cuando ella asumió como alcaldesa se opuso también la idea de que cualquier acto de disciplina, de autoridad, respecto de jóvenes involucrados en hechos violentos era algo que no correspondía porque a su juicio, insisto, era una manera de criminalizar la protesta. Y por tanto hay una responsabilidad política que es evidente”.

Consultado en detalle sobre esto, el exministro fue tajante en indicar que esperaría “hechos concretos” de Hassler, señalando que si bien está en campaña de reeleción en estos momentos y el lunes volverá a estar en ejercicio, puede de todas formas abordar el tema.

“(La alcaldesa) No está muda, por lo tanto yo esperaría que dejara muy claro qué es lo que va a hacer el lunes, ¿qué es lo que va a hacer el lunes ese municipio o ella en relación a los establecimientos que están a su cargo? ¿Cuáles son las medidas concretas que se van a tomar, más allá de las investigaciones que están en curso, para identificar a los responsables, para sancionar a los responsables?”. cuestionó.