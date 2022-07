“Raya en el totalitarismo”: Bancada de Diputados UDI envía carta al Presidente tras polémicos mensajes entre Boric y Hube

Durante la jornada, la Bancada de Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) le envió una carta al Presidente Gabriel Boric en la que respaldan a la ex convencional constituyente Constanza Hube, luego de que el mandatario le escribiera por interno, desde su cuenta personal de Twitter, cuestionándola por sus declaraciones respecto al derecho a la vivienda en el proyecto de nueva Constitución.

“Respaldamos de manera sólida, afectuosa y solidaria a la ex convencional constituyente Constanza Hube Portus, quien ha sido objeto de injustas y descarnadas críticas a raíz de un mensaje que usted le envió a través de su cuenta personal de Twitter”, indicaron los parlamentarios.

El mensaje tiene que ver con una discusión que se ha dado en el marco de las campañas previas al plebiscito del 4 de septiembre. Uno de los argumentos que han levantado los partidarios del Rechazo -como Hube- es que la Convención Constitucional se negó a aprobar las indicaciones propuestas por la derecha que buscaban consagrar en la propuesta de nueva Constitución el derecho a la vivienda propia.

De esta forma, desde la bancada aseguraron que “no compartimos el fondo ni la forma de su mensaje, no sólo porque denota una actitud que raya en el totalitarismo al no compartir la misma opinión que la ex constituyente, sino que también porque estamos absolutamente convencidos de que lo señalado por la sra. Hube es completamente verdadero”.

Asimismo, desde la UDI hacen referencia a la propuesta argumentando que “es un proyecto que divide a las chilenas y chilenos, profundizando aún más sus diferencias, lo que demuestra la inclinación que existe por una opción según las encuestas”.

“La ex convencional constituyente Constanza Hube, una ciudadana que -al igual que todos los chilenos y chilenas- merece todo el respeto de parte de sus autoridades y, en ningún caso, amerita ser censurada por lo que piensa u opine, menos aún cuando sus declaraciones describen las propias verdades establecidas en el proyecto constitucional. Sin otro particular, y agradeciendo su buena disposición, se despiden atentamente”, cerró la carta.