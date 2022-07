Raúl Soto tras polémica por dichos de Siches: “Es deber de todos los sectores políticos mejorar el nivel del debate público”

Tras la polémica en torno a la frase que la ministra del Interior, Izkia Siches, emitió ayer viernes en una sesión en la que se votaría la prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, abordó la polémica lamentando “el show, el espectáculo público de lado y lado”.

“Los problemas no partieron el 11 de marzo, ni para la delincuencia, ni para la migración, y mucho menos para La Araucanía. Donde los últimos 4 años, y esto lo quiero recalcar porque parece que a algunos se les olvidó, se pegaron en la cabeza, o realmente pareciera que todo partió desde cero, pero hubieron cuatro años en donde de 400 eventos de violencia, llegamos a más de 1.700″, fue la frase de la secretaria de Estado en el hemiciclo.

Ante sus dichos, y en conversación con Meganoticias, Soto indicó que “cuando vemos todas las noticias, el clima de violencia, la polarización, la crisis de seguridad que estamos viviendo en nuestro país, creo que es deber de todos los sectores políticos y quienes tenemos también algún grado de incidencia en los procesos de tomas de decisiones en las instituciones de la democracia chilena, mejorar el nivel del debate público”.

Sobre esto, agregó que también lamenta la polémica porque “lo que hace es opacar el debate de fondo que era justamente cómo enfrentamos desde el Estado el problema de violencia en la Macrozona Sur con la prórroga de estado de excepción que se estaba solicitando”.

De esta forma, el parlamentario informó que en ese momento no se encontraba en la sala, si no que estaba en una reunión, pero que al llegar al final de la sesión, “había un alboroto en la sala, (Claudia Mix) me señala que se generó una controversia debido a lo que había dicho la ministra Siches, que la oposición había reaccionado, y que no estaban las condiciones para poder tomar la votación”.

Los argumentos, según Soto, para suspender la votación, es que “había un riesgo político, que era que se caía el proyecto de prórroga del estado de excepción porque la oposición, sobre reaccionando de alguna manera a lo que estaba pasando, señala que se va a ir de la sala y que no van a votar el proyecto de prórroga del estado de excepción”.

“La forma en la cual lo dijo a lo mejor no fue la más adecuada”

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, señaló que “comparte” el fondo de lo que señaló la titular del Interior. “El fondo de lo que ella estaba diciendo era que efectivamente los problemas de seguridad se vienen arrastrando hace años. Ahora estamos en un momento peak”, apuntó en Meganoticias.

Sin embargo, subrayó que “la forma en la cual lo dijo a lo mejor no fue la más adecuada y eso generó una reacción del otro lado”. En esa línea, realizó una autocrítica, indicando que “hay que cuidar la calidad del debate público, no polaricemos más este país”. “Porque la gente también ve lo que nosotros hacemos e incide en este clima que está ahí afuera”, afirmó.

Soto también valoró la actitud de la ministra al retractarse de sus dichos: “Ella finalmente pide la palabra, se disculpa y más allá de lo que opine cada uno, creo que lo hace de muy buena manera y eso termina finalmente con un aplauso cerrado de todos los sectores y creo que la ministra merece todo el reconocimiento y el apoyo por eso”.

“Yo no creo que esto sea algo sobre lo cual ningún sector deba aprovecharse para sacar ventajas políticas, para dañar al gobierno, para quizás disminuir la autoridad de una persona, que, muy por el contrario, o de un ministerio como es Interior, (...) porque cuando estamos en una crisis de seguridad, lo que uno necesita es el respaldo y el empoderamiento de la autoridad que está a cargo de resolver esos problemas que tienen las personas”, finalizó el parlamentario.