Rector U. Central analiza proyecto que reemplaza al CAE: “Las universidades que más problemas van a tener son las que tienen poco nivel de gratuidad”

El rector de la Universidad Central y presidente de la Corporación de Universidades Privadas, Santiago González, abordó esta jornada en Desde La Redacción de La Tercera el FES, proyecto de ley ingresado la semana pasada por el gobierno y que propone un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, dejando atrás el Crédito con Aval del Estado (CAE) y condonando parcialmente las deudas educativas.

Al respecto, y consultado sobre cuál era su evaluación del proyecto, el académico expresó que si bien le parecía positiva la parte del proyecto que decía relación con la reestructuración de la deuda, los cuestionamientos desde la Corporación de Universidades Privadas guardan relación con el fin al copago, ya que esto desfinanciaría finalmente a las universidades

“Ese es el quid de este proyecto. No entendemos por qué el proyecto de ley modifica el copago que se aplicaba para las universidades que están en gratuidad, para el séptimo, octavo y noveno decil, porque eso es lo que podría complicar la aprobación de este proyecto y por qué nosotros hemos planteado que esto es complejo”, expresó.

Esto, señaló, porque “la gran mayoría de las universidades”, ingresaron a la gratuidad, “porque consideramos que era un beneficio significativo para los estudiantes” el que aquellos de menores ingresos pudieran estudiar en gratuidad.

Eso significó hacer un esfuerzo, porque indudablemente, los aranceles reales son más altos que los aranceles de gratuidad y allí “se produce una diferencia que no es menor”.

“Nosotros ya asumimos esa diferencia (...) con ese esquema, las universidades han estado funcionando ya desde hace cinco años y algunas lo han hecho con dificultad. Hemos visto casos de universidades que han tenido problemas serios con este sistema de financiamiento”, explicó. “Ahora, si usted incorpora en el nuevo crédito FES, la obligación de eliminar el cobro adicional que se hace para los estudiantes del séptimo, octavo y noveno decil, incorpora un nuevo elemento de desfinanciamiento para las universidades”.

Además de esto, agregó el rector, “nosotros además damos beca y generalmente las universidades apoyan ese copago, entregando beca y los alumnos pagan una diferencia, pero que es menor respecto del arancel real”.

“Si eso se elimina, sería una nueva carga para las instituciones de educación superior. Yo creo que ese es el problema más de fondo que hay en este momento, además de otros temas que se podrán conversar (...) el fondo del asunto es que si usted incorpora esa nueva carga a las instituciones de educación superior, no sólo a las privadas, a todas las instituciones, podría producir un desequilibrio, un descalabro, y podría ocurrir que haya universidades que no van a poder seguir adelante, van a tener problemas económicos reales, y eso al final repercute en los estudiantes”, afirmó.

“Si usted le elimina el copago a esa universidad, va a tener un problema significativo en sus ingresos”

Ese cobro adicional además, indicó el rector, permite que las universidades avancen en calidad, puedan investigar y hacer frente a los requisitos de acreditación, “porque no nos olvidemos que la Comisión Nacional de Acreditación no hace diferencia entre las universidades y a todas les exige el mismo sistema de calidad (...) no es bueno que se elimine y que se nivele en todas las universidades con el mismo arancel”.

“Aquí las universidades que más problemas van a tener son las universidades que tienen poco nivel de gratuidad, las que tienen alumnos de nivel socioeconómico mayor. Ahí se le va a producir una diferencia grande, y esas universidades, muchas de ellas, son universidades de elite”. advirtió.

Esto, ejemplificó, ya que si una universidad que tiene un 20% de gratuidad y un 70% de crédito CAE le elimina el copago, “va a tener un problema significativo en sus ingresos, mucho más que una universidad que tiene mayor gratuidad y que tiene menos CAE”.

“Ahora, ¿qué va a pasar? Las universidades de elite van a decir, ‘a ver, ¿nosotros vamos a entrar al sistema de financiamiento CAE o no? ¿Nuestros estudiantes necesitan financiamiento adicional para estudiar?’ Si no lo necesitan, no van a entrar al sistema”, explicó. De esta forma, indicó el rector González, vamos a tener universidades que van a estar fuera del sistema, donde van a estudiar los estudiantes de altos ingresos, y universidades dentro del sistema, donde van a estudiar los jóvenes de menores ingresos.

“Y ahí se va a producir una diferencia y vamos a tener universidades de elite y vamos a tener universidades donde va a estudiar la gran cantidad de jóvenes de menores recursos. Por lo tanto, eso también es algo que tenemos que prever”, expresó. “Yo creo que si usted le pregunta a la familia si ellos estarían dispuestos a seguir con el mismo sistema que se aplica para la universidad en gratuidad del séptimo, octavo y noveno decil, donde se autoriza cobrar un copago, yo creo que mayoritariamente la gente va a estar de acuerdo, porque no es una cantidad significativa”