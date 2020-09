Restaurantes y clientes en “marcha blanca”

Eran pasadas las 12.00 de ayer y cerca de ocho personas estaban sentadas en las mesas que el restaurante It, de Las Condes, instaló en la calle Isidora Goyenechea. En una de ellas, Érika Jeria, vecina del barrio El Golf, se estaba tomando el primer café fuera de su casa en casi seis meses. “Yo creo que es uno de los cafés más ricos de mi vida”, aseguró.

Agregó que solía tomarse un café diario en las mañanas cuando salía a caminar, pero la pandemia terminó con todo eso. “Desperté muy feliz y entusiasmada, pensé que iba a haber mucha fila, pero en realidad no hubo. Veo que aquí todos están poniendo de su parte para retomar actividades como esta de forma segura”, agregó la vecina del sector.

El administrador del restaurante, Juan David Echeverry, aseguró que llevan cuatro semanas preparándose con un prevencionista para poder atender de forma segura y que durante la mañana de ayer recibieron a más de 60 personas. “Estamos cuidando el transporte, trabajando en tres turnos, entrando en desfase, sanitizando todo con luz UV y también con armonio. Todo con distancia física, creemos que sí es posible ofrecer el servicio de forma segura y esta es una muestra de eso”, dijo.

It era el único local de la cuadra que estaba atendiendo. El resto aún no había abierto, debido a que la posibilidad de abrir en terrazas o veredas los tomó por sorpresa, ya que eso recién se podía en la Fase 4, pero un cambio a último minuto del gobierno adelantó los planes. Por eso, comentaron, abrirán en los próximos días. Pese a la actividad de Isidora Goyenechea, en otros sectores de la capital no se vio tanto movimiento. Como por ejemplo el sector de BordeRío, en Vitacura, o Bellavista, en Providencia.

Son varias las comunas que están cerrando calles para que los restaurantes puedan abrir. El alcalde de Las Condes lo hizo con una parte de Isidora Goyenechea, la cual, a su vez, se transformará en peatonal desde el viernes y durante el fin de semana. Lo mismo hicieron en Providencia, en calles como Orrego Luco, y Ñuñoa, en la calle 19 de Abril.

Así lucían ayer al mediodía los cafés de calle Orrego Luco. Foto : Andrés Pérez.

De acuerdo a lo establecido en la Fase 3 de Preparación, los restaurantes puede recibir público en espacios abiertos, con un 25% de capacidad o una distancia mínima de dos metros entre sus mesas.

El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, valoró la reapertura de estos locales e hizo un llamado a respetar los resguardos sanitarios. “En la Región Metropolitana hay 200 mil personas cuya fuente laboral es la gastronomía, ya sea cocinando, lavando o limpiando. Por lo tanto, el llamado es a cuidar esta actividad para poder seguir adelante. Los dueños de restaurantes saben lo que tienen que hacer, los inspectores de salud también, pero necesitamos que los clientes puedan colaborar con este paso a paso”, indicó.

Nuevas aperturas

El Ministerio de Salud anunció que desde el próximo lunes 7 de septiembre, seis nuevas comunas de la Región Metropolitana avanzan a Fase 2 de Transición. Se trata de Recoleta, San Ramón, La Granja, La Cisterna, San Joaquín y San Miguel. Ayer, en tanto, el reporte diario de la autoridad sanitaria dio cuenta de 1.582 nuevos casos de personas contagiadas con Covid-19, lo cual eleva la cifra de casos activos a un total de 15.712.