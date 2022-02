Roberto Neira (PPD), alcalde de Temuco: “Coincidí con Héctor Llaitúl, pero hace meses”

Hace un par de días, el alcalde de Temuco, Roberto Neira (PPD), reconoció haber mantenido reuniones con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul. Su confesión llamó la atención, pues, dialogó con uno de los actores emblemáticos de la lucha armada del pueblo mapuche, activo en la recuperación de tierras en la llamada Macrozona Sur.

¿En qué contexto se reunió con Héctor Llaitul y otros líderes de la CAM?

No me he reunido con actores de la CAM, eso es falso. Estoy llevando adelante muchas actividades en las comunidades, sobre todo los trawunes y parlamentos, donde me he reunido con cientos de actores importantes de estas comunidades y en una de ellas coincidí con (Héctor) Llaitul, donde conversamos puntos muy definidos, pero no fue una reunión planificada. Eso fue hace ya algunos meses

¿Es un actor válido para el diálogo?

Todos los actores son válidos y hay que conversar con todos. Yo no solo hablo con las comunidades, sino con empresarios, con las forestales, agricultores y los vecinos. Hay que mirar lo que hizo el Reino Unido con la I.R.A., que entendió que la única forma de solucionar ese conflicto fue a través del diálogo.

¿Qué fue lo que conversaron?

Principalmente, la falta de agua y la nula restitución de tierras que hay en La Araucanía, porque la Conadi no ha entregado prácticamente ningún terreno en nuestro territorio. Me sirvió mucho, para ir comprendiendo lo que piensa un representante del mundo mapuche, que tiene un accionar activo en esta materia y con eso me quedé.

¿Hay alguna forma de calmar el conflicto mapuche?

Este es un conflicto político, porque el Estado a través de sus administradores es quien debe sentarse a buscar una solución al problema y eso es lo que no ha existido; ni la voluntad, ni la valentía. Han muerto personas, de todos los lados y eso nos tiene muy afligidos.

¿Por eso usted está buscando el diálogo?

Los rectores de las universidades y el obispo (Héctor Vargas) han asumido el primer golpe ponderante y, creo, es el gran avance de los últimos tiempos en La Araucanía. Todos han llamado a la búsqueda del diálogo, pero como el Estado no recoge el guante, vienen otras instituciones a colaborar.

¿Qué cree que debería hacer el próximo Gobierno para enfrentar la materia?

El Estado debe llamar a una tregua. Muchos dirán que eso sería reconocer que el Estado perdió, ¿pero hemos ganado? Estamos igual que hace 15 años atrás, sin solución y con el conflicto agudizándose. Hemos tenido Estado de Excepción, intervenciones, Comando Jungla, inversiones del Estado, pero no pasa nada y seguimos en el conflicto. Por eso digo que hay que llamar a una tregua en el que todos se sienten a conversar, porque no podemos seguir con el Estado de Excepción por cuatro años, aunque haya sectores que eso quieren. No será sencillo, pero el diálogo es para valientes.