Rodrigo Topelberg y su paso por Capitán Yáber: “Jadue era del grupito Sauer, los tres andaban para todos lados juntos”

El socio de los hermanos Daniel y Ariel Sauer en Factop, Rodrigo Topelberg, imputado por presuntos delitos de estafa y tributarios, detalló su paso por el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, de donde salió recientemente luego de que revocaran su prisión preventiva por arresto total confinado a su domicilio en Vitacura.

Topelberg es quien envió a Ciper la conversación entre Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, en la que aludían pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) para beneficiar los negocios de los hermanos Sauer, quienes se encuentran recluidos en Capitán Yáber en el marco de la indagatoria por Factop.

El socio de los Sauer también es imputado en dicha investigación y alega que las facturas ideológicamente falsas del factoring fueron realizadas sin su conocimientos y que “no hay pruebas en su contra”.

Tras destapar la conversación de Hermosilla y Villalobos, han surgido otras indagatorias desde los chats de Hermosilla, como sus vínculos en los nombramientos del Poder Judicial y sus lazos con Andrés Chadwick y Felipe Ward.

Por los presuntos delitos cometidos en el marco del caso Audio, Hermosilla también está en Capitán Yáber. Así, los cuatro protagonistas iniciales de la presunta red de delitos se volvieron a encontrar tras las rejas.

Topelberg en Capitán Yáber: “Jadue era del grupito Sauer"

Los días en Capitán Yáber

Durante su estadía en el recinto, Topelberg detalló que los domingos realizaba servicios de barbería a todos los reclusos, entre ellos, los Sauer.

“Soy barbero, atendía a todos los reclusos, incluso al principio atendía a los Sauer, pero la verdad me sentía miserable cortándoles el pelo, así que después les corté el servicio. A Gendarmería no le gustó mucho eso porque la idea es que uno les dé el corte a todos, pero no me daba para hacerlo”, expresó en conversación con Meganoticias.

Al respecto de su encuentro con los Sauer manifestó que los esquivaba, pero que al tercer día cruzó palabras con ellos: “Yo siempre era muy frío y muy distante, y ellos partieron del primer día ‘hola Topi, cómo salimos de esta’, y te empiezan a manipular un poco porque querían mis recursos para salir”.

Junto con esto, indicó que también compartió momentos con el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que se mantenía en prisión preventiva hasta el 2 de septiembre, fecha en que el juzgado sustituyó esa cautelar por arresto domiciliario total.

“Resultó ser una persona súper agradable. Creí que iba a llegar a lo que todos creen que es Jadue. Resultó ser una persona bastante culta, muy agradable, pero la verdad era del grupito Sauer, los tres andaban para todos lados juntos. Así que mucho no compartí con él”, puntualizó Topelberg.

Asimismo, relató cuando ingresó Hermosilla a la cárcel: Yo llegué, lo miré y le dije ‘bienvenido a Yáber don Satanás’, o algo así, y me dijo altiro ‘Hola, ¿Cómo estás?, ¿Cómo has estado?’ y le dije ‘encerrado’. Yo lo confronté”.