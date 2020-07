Salud dice que trazabilidad de casos llega al 80%

El Ministerio de Salud informó hoy que, en momentos en que ya hay 295.532 contagiados con coronavirus en el país, el plan de seguimiento de personas con Covid-19 se ha ampliado, llegando a una trazabilidad del 78,5% en Santiago, mientras que en regiones alcanza un 80% de casos confirmados y sus contactos estrechos.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, añadió que este lunes comenzará a operar una nueva plataforma para notificar los casos de manera inmediata, en un plazo que va entre 24 y 48 horas (tras ser detectados).

Juan Carlos Said, médico internista y magíster en Salud Pública, sostiene que el ministerio debería publicar los resultados de trazabilidad “transparentando, en especial, en qué plazos se realiza. No es lo mismo ubicar a personas sospechosas o confirmadas en 48 horas, que hacerlo en 15 días, cuando un paciente contagió a varios”. El experto añade que es clave conocer cómo está operando el call center que tiene el ministerio -el que tiene unas 500 personas en esta tarea-, que está encargado de ubicar a las personas que han dado positivo y su entorno, para darles indicaciones de aislamiento y conocer si requieren ir a una residencia sanitaria, en el caso de que no puedan hacer la cuarentena en sus hogares.

Carmen Castillo, exministra de Salud y miembro de la mesa social Covid, afirma que “uno de los temas más débiles es la trazabilidad y en este momento, más que nunca hay que trabajar informando a las personas y recomendando que se aíslen, para que no se siga expandiendo el virus”. Añade que los centros de atención primaria también están encargados de la trazabilidad junto a las secretarías regionales ministeriales de Salud, aunque -dice Castillo- algunos municipios han planteado que no tienen recursos para esa labor.