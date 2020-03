Salud: el 15% de casos Covid-19 no son trazables y un 22% está en investigación

“Los casos que no podemos trazar son muy pocos”, afirmó, hace justo una semana, el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Pero el panorama, cuando se inicia la cuarentena total en siete comunas de la Región Metropolitana, ha cambiado: de 1.012 casos positivos hasta el 24 de marzo, el 15% no tenía nexo y un 22% estaba en investigación.

Se trata, en definitiva, de al menos 148 personas en las cuales no se estableció el origen del contagio. Es decir, no son casos secundarios a un paciente positivo ( 342 personas) ni importados (301 pacientes). Al grupo, además, se suman otros 221 diagnosticados con Covid-19 cuyo foco de contagio se encontraba en análisis.

Se trata de casos que, para Rodrigo Soto, epidemiólogo y subdirector médico de la Clínica Indisa, son “riesgosos” para la población, pues podrían esconder casos no registrados: “Detrás de un intrazable hay alguien que lo contagió y pudo haber contagiado a otros. Son personas que andan contagiando y que no están identificadas”.

A su vez, el internista del Hospital Sotero del Río, Juan Carlos Said, plantea que los casos sin nexo son “graves, porque eso habla de un grupo de pacientes que probablemente esté contagiando a otras personas. Es importante actuar rápido y aislarlos rápidamente”.

Para el experto en políticas públicas de salud, Claudio Castillo, ante la cantidad de contagios de los cuales se desconoce el origen, “el desafío que nos plantea como país es que junto con reforzar la red pública de salud, tenemos que fortalecer a los equipos de las autoridades sanitarias regionales, para que tengan equipos que realicen el análisis y la investigación epidemiológica”.

Gabriel Cavada, académico de la Facultad de Medicina de la U. de Chile, advierte que la trazabilidad de los casos “ya se perdió” y que “ahora ya es de dominio público contagiarse, razón por la cual se llega a la cuarentena”. Ahora bien, el epidemiólogo evalúa que los casos intrazables hasta el momento “no son un número tan relevante como para ir dándose cuenta qué va a pasar con la epidemia”.

¿Cuarentena?

Entre académicos y expertos hay consenso en la cuarentena que decretó el gobierno como mecanismo para combatir el brote. La infectóloga Jeanette Dabanch explica que son medidas “drásticas y extremas, pero que sirven para evitar que se enferme más gente y poner una barrera al virus, que va de persona en persona. Para evitar ese contagio, debes distanciar a las personas”.

Con todo, llaman a ser cautos: “Lo que tiene que tener claro la ciudadanía es que la pandemia no la vamos a detener. Lo que más podemos hacer es aspirar a que se haga más lenta, por lo tanto las medidas hay que ir aplicándolas de forma progresiva en la medida que las tasas de infección avancen. Ninguna medida que apliquemos en este momento va a detener la epidemia, porque ya está en todo el país”, señala Soto.

Algunos especialistas son partidarios de medidas, incluso, más estrictas. Para Said, lo correcto sería la cuarentena total en la Región Metropolitana, pues “a menor interacción de las personas, mayor posibilidad de disminuir el contagio. La pandemia no va a desaparecer, pero sí van a disminuir muchísimo los casos”, dice. Además, a su juicio, esta medida daría una “ventana de tiempo” para que en dos semanas los casos no sigan avanzando, los hospitales no colapsen y se puedan hacer cargo de los enfermos.

Casos suben a 1.306

Ayer, el ministro Mañalich elevó a 1.306 las personas contagiadas por Covid-19 en Chile, con 164 nuevos casos. Además, se confirmó el cuarto fallecimiento, un hombre de 79 años que tenía “una serie de enfermedades de base”, como párkinson e insuficiencia renal crónica, y falleció en el hospital Las Higueras de Talcahuano. “Este sería el primer caso en realidad, en el cual a pesar de haber hecho todos los esfuerzos de sacarlo adelante desde el punto de vista médico, conexión a ventilador, a ventilación mecánica, la persona falleció a consecuencia de la infección por coronavirus”, expresó. “A diferencia de los tres casos (previos) que, quiero recordar, eran pacientes con enfermedades muy graves, terminales, en los cuales no se hicieron esfuerzos terapéuticos máximos porque así estaba acordado con su familia y con su equipo tratante”.

Además, según indicó la autoridad, hay 44 pacientes en hospitalización por el virus y, de ellos, hay cuatro “en condición bastante grave, con pronóstico incierto”. Tres de ellos, indicó el ministro, son de edad muy avanzada, y uno es una persona joven que tiene una enfermedad “asociada solamente” al coronavirus.

“Es esperable que el número de contagios que reportemos día a día siga subiendo en una línea gruesa, con variaciones esperables”, advirtió la autoridad, agregando que el miércoles se hicieron 4.800 test de PCR en personas que consultaron por síntomas respiratorios y que la tasa de positividad, por cada 100 exámenes, fue de 3,3%

Ayer, en tanto, bajo estrictas medidas de seguridad se realizó el funeral del tercer fallecido por Covid-19, en la comuna de Chiguayante, en la Región del Biobío.