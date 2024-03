Sebastián Aceval, el chileno que viaja por el mundo haciendo tatuajes de Dragon Ball: fue reconocido por el propio Akira Toriyama

La vida del chileno Sebastián Aceval está ligada desde pequeño a Dragon Ball, el famoso manga y animé creado por Akira Toriyama.

Creció viendo la serie animada, a pesar que por la violencia en su casa se lo prohibían. Era su abuela quien le permitía hacerlo, lo que fue incubando su fanatismo.

A la pasión por Dragon Ball, con los años se sumó su fascinación por los tatuajes. De niño, mientras estaba en clases en el colegio, se rayaba los brazos imaginando que eran tatuajes y en el anuario, cuando le preguntaron que quería ser respondió: tatuador.

Fue mientras estudiaba publicidad, que Aceval tomó la decisión de convertirse en un artista del tatuaje, lo que rápidamente combinó con su otra pasión. De esta manera, comenzó a realizar diseños basados en el universo creado por Toriyama.

Goku, Gohan, Bulma, Vegeta y Trunks, entre otros personajes del animé, son los que ha dibujado de manera permanente en la piel de sus clientes.

Su trabajo destaca por su fidelidad a las líneas gráficas del animé y los llamativos colores que utiliza, cuyo resultado es una pieza que parece una animación grabada en la piel.

Conocido en el mundo del tatuaje como Negative Tattoo y con una trayectoria de ocho años, Aceval ha podido recorrer varios países de distintos continentes tatuando.

Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, España, Italia, Francia, Suiza, Rusia, República Checa, Polonia e Inglaterra, son algunos de los lugares en lo que ha desarrollado su trabajo, participando como expositor o invitado especial; y oficiando como jurado.

Por ejemplo, ha participado de los encuentros Comic Ink Chile, Tattoo Week en Brasil, Barcelona Tattoo Expo y Summer Ink en Valparaíso.

Un momento especial en su carrera lo vivió en octubre de 2023, cuando el propio Toriyama destacó su trabajo a través de Instagram.

El creador de Dragon Ball llamaba a seguir al artista en sus redes: “Sigan a @negativetatt0 y revisen sus increíbles trabajos de #DragonBallTattos. ¿Cuál es tu tatuaje favorito?”, escribió.

Al igual que millones de seguidores en el mundo, el tatuador chileno lamentó la muerte de Akira Toriyama, la que ocurrió el pasado 1 de marzo, pero que recién se dio a conocer la madrugada de este viernes. El reconocido mangaka falleció producto de un hematoma subdural agudo.

En sus historias de Instagram, Aceval escribió: “Gracias por todo, me encantaría que esto fuera mentira, uno de mis sueños era conocerte. Descansa en paz, maestro”.

Más tarde, compartió otra historia: “Aún no puedo creerlo. Se fue una de las personas que más me ha inspirado en mi vida. Es extraño pensar que ya no estás entre nosotros, solo me queda agradecerte por tanto, dejaste un legado y eso es imborrable. Gracias por todo, Akira. Descansa en paz”.