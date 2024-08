Senador De Urresti (PS) acalla presiones por salida del PC: “Venezuela no es el punto cardinal de las relaciones de la coalición”

El senador socialista Alfonso de Urresti, en Desde la Redacción de La Tercera, afirmó que el Partido Comunista (PC) “se está metiendo en una situación insostenible” luego de su definición sobre Venezuela, las declaraciones del timonel de la tienda, Lautaro Carmona, quien señaló que lo que ocurre con el régimen de Nicolás Maduro “no es una dictadura” y la postura de la histórica militante, Carmen Hertz, que en el mismo programa manifestó que los venezolanos tiene una “libertad de expresión bastante más grande” que en Chile.

Al respecto a esto, de Urresti zanjó que el PC sigue apoyando a Maduro, pese a la “evidencia internacional de los veedores de distintos organismos internacionales. Lo que está sucediendo en Venezuela es impresentable y claramente las elecciones no tuvieron ninguna cobertura de transparencia, no se han mostrado las actas”.

“el Partido Comunista se está metiendo en una situación insostenible, está manteniendo una opinión respecto de un gobierno absolutamente dictatorial y que va a terminar mal y que desgraciadamente le está trayendo tremendas dificultades al pueblo venezolano y también, como militante de izquierda tenemos que ser solidarios respecto a los sufrimientos de países”, expresó el legislador.

El militante socialista remarcó: “Lamento es que un partido que sufrió tanto, que luchó contra la dictadura, un partido que tiene un historial de lucha en el país y que junto al Partido Socialista vivimos las mayores atrocidades cometidas por la dictadura, se vea amparando, se vea respaldando y no condenando lo que está sucediendo en Venezuela”.

Al ser consultado por la permanencia del PC en la alianza de gobierno, respondió: “Creo que el gobierno tiene una cohesión, tiene una unidad de propósito con otros objetivos, con otros elementos, que claramente son de transformación social, de sacar adelante reformas previsionales, en materia de protección social y en otros aspectos que no pasan por Venezuela. Seamos correctos, y no animemos en la situación: Venezuela no es el punto cardinal de las relaciones de la coalición de gobierno”.