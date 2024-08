Carmen Hertz (PC) afirma que en Venezuela “hay una libertad de expresión bastante más grande” que en Chile

La situación política en Venezuela tras las cuestionadas elecciones que proclamaron a Nicolás Maduro como ganador sigue salpicando el acontecer nacional. Los desacuerdos en el oficialismo se ensancharon luego de la definición del Partido Comunista sobre el régimen de Maduro, sumado a los dichos de su timonel, Lautaro Carmona, quien afirmó que lo que ocurría en el país centroamericano “no es una dictadura”.

Postura que reforzó la diputada Carmen Hertz (PC) en el programa Desde la Redacción de La Tercera, en donde manifestó que no está “en condiciones de calificar el gobierno de Maduro como una dictadura”.

Y agregó: “Menos siendo connacional de un país en el cual tenemos con el caso Hermosilla, la vergüenza de ver cómo nuestras instituciones se han degradado de manera tal que la separación de poderes que establece la Constitución y nuestra normativa jurídica, en los hechos no es tal, puesto que se trafica influencia para el nombramiento del Poder Judicial, se trafica influencia por parte de los fiscales, ni más ni menos, y también para el nombramiento del fiscal nacional. Se cohecha directamente y se soborna a legisladores para que dicten tal o cual ley. Eso de verdad significa un estado de democracia, que yo no sé quién va a decir que es una democracia plena”.

Sobre las condiciones que la obligan a no compartir la postura del Presidente Gabriel Boric, quien tildó el régimen de Nicolás Maduro como una “dictadura que falsea elecciones”, puntualizó: “En primer lugar, en Venezuela hay una libertad de expresión bastante más grande que acá. Allá hay diarios de oposición, cuestión que aquí no lo hay. Aquí los medios son hegemónicos, con una sola línea editorial, y los medios independientes básicamente son plataformas de streaming”.

Al ser consultada por la detención de periodistas y casos de personas detenidas arbitrariamente, denunciados por organismos internacionales, la diputada respondió que está en contra y que lo lamenta “profundamente”.

“Yo no estoy justificando la violación de los derechos humanos, estoy señalando simplemente que han habido, no sólo Venezuela, ni más ni menos, como en el conflicto ruso-Ucrania, en que en el tema de los derechos humanos no se ha abordado jamás”.

Tal como lo hizo Carmona, la abogada “lamentó” la firma de Chile junto a Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, en la declaratoria que rechaza “categóricamente” el fallo del Tribunal Supremo que ratificó el triunfo de Maduro.

“A mí no me parece que nuestro gobierno haya sido signatario de esa declaración en la que tenemos acompañantes, como ya le dije, tan demócratas, entre comillas, como la señora Baluarte, con el señor Novoa, el señor Milei y gobiernos claramente de derecha, como Uruguay, Guatemala, Panamá. Costa Rica”, detalló.

En esa línea, criticó que la conducción de Cancillería respecto a Venezuela y Ucrania es “bastante noventera”.