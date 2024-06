Sistema frontal: cancelan alerta amarilla y se declara alerta roja regional en Biobío por evento meteorológico

Calles anegadas, viviendas inundadas, derrumbes y caídas de árboles en varias comunas de la Región del Biobío se han registrado a partir de intensas precipitaciones en la zona.

Anoche cuatro sectores de Arauco debieron ser evacuados por el desborde del río Pichilo y se suspendieron las clases en al menos 15 comunas. También se estuvo monitoreando el desborde del estero Quilque, en Los Ángeles y hay una alerta por amenaza de desborde del estero Hualqui en la comuna del mismo nombre.

El gobierno anunció el despliegue de autoridades a zonas afectadas por las lluvias.

Por otro lado, la Dirección Meteorológica emitió una alarma que pronostica precipitaciones intensas en corto periodo de tiempo para los sectores de litoral y cordillera de la costa de la región, desde la tarde del miércoles 12 a la mañana del miércoles 13 de junio. El organismo también emitió una alarma, anunciando viento intenso en la zona este miércoles. Se esperan rachas de hasta 90 kilómetros por hora y entre 60 y 80 milímetros de agua.

Asimismo, Sernageomin actualizó una Minuta Técnica por Peligro de Remociones en Masa, indicando que existe una muy alta posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) en los sectores de litoral y Cordillera de la Costa.

Por ello, las autoridades de la región optaron por cancelar alerta amarilla y se declara alerta roja regional en Biobío por evento meteorológico.

Cogrid

Temprano este martes, en dependencias de Senapred, en Concepción, en la calle Víctor Lamas, la delegada presidencial regional del Biobío, Daniela Dresdner, encabezó una reunión del Comité de Gestión de Riesgos y Desastres (Cogrid), para analizar las acciones producto del sistema frontal.

“Tenemos en la Región del Biobío una gran cantidad de agua caída durante el día de ayer y la noche, especialmente, que ha generado diversas situaciones que son situaciones de preocupación”, explicó la autoridad regional tras esa reunión.

Dresdner informó que se registró un corte en la Ruta de la Madera y pidió no transitar por esa zona.

“Se está controlando todo lo que tiene que ver con las rutas. Vuelvo a decirlo y aquí es un llamado general a la ciudadanía. Si es que no tiene que salir, no salga. Podemos tener problemas en distintas rutas de la Región del Biobío por este sistema frontal. Por lo tanto, si es que no es necesario salir, no lo haga”, señaló.

Igualmente, la autoridad insistió en un llamado a la ciudanía a la precaución.

“Tomen todas las medidas del caso para lo que tiene que ver con sus propias viviendas, para lo que tiene que ver con los alcantarillados. Eso también es algo que se está verificando con todos los servicios en conjunto con los municipios. Los equipos de emergencia están trabajando, están desplegados en toda la región. Ahora, sabemos que esta es una situación que en caso de que siga aumentando la cantidad de lluvia, va a ser una situación que va a ser mayor. Por eso mismo, el llamado es a tomar todas las precauciones”, recalcó.