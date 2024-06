Socavón en edificio Euromarina II de Reñaca: Senapred pide informe al Sernageomin ante eventuales nuevos deslizamientos

La directora (s) del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, abordó este lunes el socavón que se produjo el fin de semana en el edificio Euromarina II de Reñaca, tras las intensas lluvias que azotaron a la Región de Valparaíso.

La autoridad indicó que anoche se logró controlar el agua que seguía saliendo por el colector que generaba erosión en el terreno y que, hasta el momento, se mantienen evacuadas las torres 3 y 4 (de un total de 5). “Lo que existe, es un socavón que hizo que se removiera la tierra y la arena que estaba por debajo de la estructura dejando expuesta una parte de la estructura y afectando el colector de aguas lluvias que estaba bajo el edificio”, detalló en diálogo con Radio Universo.

Consultada por la posibilidad de derrumbe del edificio, Cebrián dijo que “el organismo técnico que está evaluando esto no ha tenido esa conclusión”.

“Yo no me atrevo a descartarlo, pero dentro de las primeras evaluaciones no existe riesgo de derrumbe, aunque eso está en evaluación”, precisó.

Análisis involucrará al Serviu y a la DOH

Además, la directora (s) del Senapred anunció que solicitarán al Sernageomin un “análisis un poco más extenso de la zona y no solo radicado en esta situación puntual”, con el objetivo de “poder detectar si existen riesgos inminentes de que pudieran ocurrir otras situaciones”.

“Eso significa además involucrar a otros organismos como Serviu y la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), que pudieran hacer un análisis un poco más amplio”, añadió.

Ante la emergencia, Cebrián señaló que la mesa técnica se reunirá esta jornada para culminar el análisis y evaluación del socavón. Si bien no adelantó la fecha de entrega del informe, se comprometió a dar a conocer los resultados una vez terminado.

Nuevo sistema frontal en Valparaíso

Junto con abordar la emergencia del fin de semana, la autoridad informó de un nuevo sistema frontal para la Región de Valparaíso, pronosticado entre este jueves y viernes. Según adelantó, podrían caer “35 milímetros en 24 horas”.

La directora (s) del Senapred, Alicia Cebrián. Foto: Sebastián Cisternas / Aton Chile.

“Si bien no es una gran cantidad de precipitación, lo importante es que se distribuya en 24 horas, porque es la precipitación en poco tiempo lo que pudiera generar mayores dificultades”, añadió.

Las eventuales lluvias están en evaluación y, según Cebrián, las autoridades se van a reunir durante toda la semana para “monitorear cómo va evolucionando y los efectos que va trayendo, de manera de mantener al sistema informado, alertado y movilizado en todos los puntos críticos que ya tenemos detectados”.