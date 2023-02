Suben a 71 los incendios forestales en combate en el sur: hay 2.922 damnificados y 1.081 viviendas destruidas

Cerca de las 20:44 horas de este domingo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregó un balance actualizado respecto de la compleja situación que asola la zona sur del país debido a los incendios forestales y las adversas condiciones meteorológicas.

Tras una intensa jornada de trabajo desplegado en el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), la autoridad cifró en 283 los siniestros activos, de los cuales 71 están en combate y 151 están controlados. De estos, 22 se iniciaron durante el transcurso de este domingo.

Respecto a las víctimas fatales, se mantiene en 24 las personas fallecidas, mientras que los lesionados y las atenciones acumuladas en los centros de salud en las distintas regiones ascienden a 1.182 personas.

Además, se contabilizaron a 2.922 personas damnificadas y 1.081 viviendas destruidas, como también existen otros 50 inmuebles que están en evaluación ante los perjuicios ocasionados por el fuego y el humo. En tanto, 21 establecimientos educacionales presentan daños, al igual que otros tres recintos de salud que resultaron destruidos.

En este contexto, 1.475 personas se mantienen en albergues, estando operativos 12 en la Región del Ñuble, 22 en Biobío y seis en La Araucanía. En el mismo contexto, se indicó que el estado de excepción constitucional de Catástrofe se mantiene en esas regiones.

Señaló también que se mantienen con alerta roja en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, así como las comunas de Longaví, Cauquenes, Chanco, Pencahue, Sagrada Familia y Curepto, en la Región del Maule; Mariquina en la Región de Los Ríos; Palena y San Pablo en la Región de Los Lagos.

“Se han enviado 127 mensajes de evacuación a través de Sistema de Alerta de Emergencias (SAE), dos en Maule, 42 en Ñuble, 67 en Biobío y 16 en La Araucanía”, complementó.

Respecto a presunta intencionalidad en los siniestros, declaró que “ante cualquier antecedente que permita considerar que hay intencionalidad en los incendios se va a actuar con la mayor severidad que permite la ley, y quiero reiterar que las penas respecto a los delitos de incendio parten en los 5 años y un día, y pueden llegar a los 20 años. Cualquiera de los incendios en los que tengamos antecedentes respecto a intencionalidad, los vamos a perseguir”, recalcó.

Alerta por temperaturas extremas

Considerando que actualmente hay un aviso de altas temperaturas desde la Región de Valparaíso hasta La Araucanía, el subsecretario Monsalve advirtió que a partir del próximo martes 7 habrá una nueva alerta por temperaturas extremas, que afectará a las regiones Metropolitana, del Maule y Ñuble, y donde predominarán los factores de determinan un alto riesgo para el inicio de siniestros: altas temperaturas, viento y baja humedad.

“Los tres factores combinados es lo que permite determinar aquellos puntos que son considerados botones rojos. Hoy 5 de febrero, en Chile hay 21 puntos de botones rojos. Mañana van a haber 37, el martes 33 y el miércoles vamos a subir a 38 lugares con botones rojos. La situación de riesgo para el país se mantiene y aumenta en algunos días de esta semana”, recalcó.

Por lo mismo valoró las acciones realizadas por el gobierno tanto en la inyección de recursos como en la gestión internacional, además de llamar a fortalecer las coordinaciones público-privadas para enfrentar la situación de emergencia que vive el país, e insistió en la colaboración de las personas en materia de evacuación cuando se requiera.

En cuanto a algunas críticas que han surgido ante la falta de ayuda en algunos sectores afectados por los incendios, el subsecretario enfatizó que “mientras la emergencia y los incendios no estén controlados no se puede llevar ayuda a esos lugares, porque son lugares de riesgo. Por lo tanto, en aquellos lugares donde hay incendios activos no es posible llegar con ayuda temprana”.

En este sentido indicó que lo que corresponde en estos casos es que las familias se puedan desplazar a los albergues, para efectuar los catastros correspondientes.

Finalmente, abordando la situación de los sectores afectados por el fuego, Monsalve comunicó que el aplicar el toque de queda “no es una medida necesaria”.

“Tanto fuerzas militares como policiales están llevando adelante patrullajes, puntos de control, que en las regiones se ha restringido el traslado de combustible en bidones y hemos vuelto a discutir y preguntado a cada una de las regiones si hay consideración de la necesidad de establecer toque de queda y en estos momentos las regiones consideran que no es una medida necesaria”, sentenció.