Subsecretario de Justicia no descarta presentar querella en contra de instructor de Gendarmería acusado de violación

El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo (PC), se refirió a la denuncia en contra de un instructor de la Escuela de Gendarmería, por abusos sexuales y violación, y afirmó que desde la cartera están recabando información con las víctimas para poder querellarse.

“Gendarmería activo inmediatamente los protocolos, es decir, ese mismo día instruyó un sumario administrativo, suspendió al funcionario inicialmente de sus funciones, posteriormente, se ha dado de baja al funcionario. Ese mismo día se hizo la denuncia al Ministerio Público también”, detalló el subsecretario en conversación con el canal 24 Horas.

Respecto de la detención del acusado, Gajardo aseveró: “Una vez que fue suspendido, creemos que se trasladó a su domicilio familiar o particular que no se encontraba acá, por eso fue detenido en la Región de La Araucanía. Se está llevando adelante el control de detención”.

“A nosotros lo que nos preocupa principalmente es apoyar a las estudiantes, fortalecer los mecanismos al interior de Gendarmería para que estas cosas se puedan prevenir y no ocurran y en caso de que ocurran, actuar con la mayor celeridad pero también con la mayor rigurosidad para que estas personas obtengan las condenas que corresponden para delitos tan graves como este”, añadió.

Asimismo, Gajardo se refirió a las armas que fueron halladas durante la detención del instructor: “Nosotros desconocemos el origen de ese armamento, si se encuentra autorizado o no, si pudiera tenerlo o no dentro de su domicilio, esas son materias del Ministerio Público. Efectivamente él era instructor de tiro, sin embargo, no sabemos si eso lo habilita a tener la cantidad de armamento que se encontró al interior del domicilio. Y nos parece que el Ministerio Público va a investigar eso con la mayor rigurosidad posible”.

“Estamos además recabando la información y autorización de parte de ellas para que seamos nosotros también parte de la querella que se va a presentar en contra de este exfuncionario”, cerró la autoridad.